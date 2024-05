PSOE Andalucía exige explicaciones a Moreno por el polémico cartel de Almería y la dimisión de la concejala

Las reacciones ante el polémico cartel de la campaña del Ayuntamiento de Almería contra las agresiones sexuales no cesan y han superado los límites provinciales para convertirse en asunto regional y también nacional. La secretaria de Igualdad del PSOE de Andalucía, Mercedes Gámez, ha exigido explicaciones al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), y su "reprobación pública" respecto a la campaña sufragada con fondos del Pacto contra la Violencia de Género en la que se incluía un mensaje erróneo en relación a las agresiones sexuales a menores, y cuyo contenido se ha viralizado en redes.

La campaña municipal efectuada a través del Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento almeriense, sufragada con fondos del Pacto contra la Violencia de Género, ha dado lugar a la difusión de un cartel que muestra en su cabecera la imagen de un menor con el mensaje 'Si dice no, no es sexo, es agresión', e informa, con datos del Ministerio del Interior de 2023, que "el 72,3% de las agresiones a menores se producen en el entorno familiar y escolar de la víctima".

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), ha lamentado el "tremendo error" cometido en el cartel y se ha declarado "horrorizada" por lo ocurrido. Sin embargo, la secretaria de Igualdad del PSOE-A, Mercedes Gámez, ha asegurado que no sirven las excusas del Consistorio, y que nunca debió realizarse una campaña así, y en un 'hilo' de comentarios en su cuenta en la red social 'X' ha sentenciado que "vincular sexo y menores es no entender la gravedad del problema de la violencia sobre la infancia", y "no entender que existe una Ley Orgánica de Protección a la infancia frente a la violencia".

"Es no conocer que los menores necesitan protección de las administraciones públicas" y, "sobre todo, es no entender que los menores necesitan educación afectivo-sexual para detectar la violencia, y que en muchas ocasiones no pueden ni decir 'no'", ha abundado Mercedes Gámez.

La también parlamentaria andaluza del PSOE-A ha tachado de "frivolidad" esta campaña "por la que debiera dimitir su responsable y dar extensas explicaciones la alcaldesa", y ha concluido apuntando que "aún estamos esperando la reprobación pública de Juanma Moreno a esta campaña".