El PSOE pide al Ayuntamiento que inste a la Junta a acabar con los vertidos de plásticos agrícolas en caminos rurales

El concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Antonio Ruano, ha pedido al Ayuntamiento que inste a la Junta de Andalucía a acabar con los vertidos de plásticos y otros residuos agrícolas que se dan en algunas zonas agrarias del término municipal.

Ruano ha desvelado que la responsable de Sostenibilidad Ambiental, en respuesta a un escrito del PSOE en el que se solicitaba la limpieza de estos puntos, ha señalado que “la gestión de los residuos derivados de la agricultura no compete a las administraciones locales”.

El escrito del Grupo Socialista se refería concretamente al Camino del Sifón, en San Vicente de El Alquián pero, según Ruano, “este problema se registra en otras muchas vías rurales del término municipal”. “No será competencia del Ayuntamiento, pero la imagen que trasladan estos vertederos sí perjudica a nuestra ciudad”, ha afirmado Ruano, por lo que considera que “el Ayuntamiento debe hacer con la Junta de Andalucía las gestiones necesarias para acabar de una vez con estas situaciones”.

Ruano ha expresado su sorpresa por la contestación de la concejala del equipo de Gobierno porque “se limita a decirnos que no es competencia municipal y que no están incluidos en el contrato del servicio de recogida de residuos, pero no nos dice nada de si se están haciendo gestiones para evitar que dichos desechos agrícolas terminen en los caminos rurales de nuestro término municipal o, lo que es peor, en nuestras playas, porque es donde desembocan cuando llueve”.

Antonio Ruano, consciente de que se trata de un problema que compete a la administración autonómica, pide al Ayuntamiento “que haga algo para que verdaderamente la Junta de Andalucía realice esa retirada de residuos porque la mala imagen de esos restos y las molestias que ocasionan a los vecinos sí deberían preocupar a los responsables municipales”.

Punto limpio

Al respecto, ha vuelto a recordar que “desde el Grupo Socialista ya le hemos propuesto varias veces al equipo de Gobierno la creación de un punto limpio, que sea gestionado desde lo público, para permitir a los agricultores el depósito gratuito de los residuos no orgánicos que no pueden ser llevados a las plantas de reciclaje autorizadas”.

El edil socialista ha explicado que “Almería cuenta en su término municipal con suelo suficiente como para poner a disposición del sector agrícola, que debe ser un aliado en este asunto, una parcela como punto limpio donde depositar esos restos que aún carecen de regulación, mientras las administraciones realizan la tarea de dar una solución legal al problema”.

Antonio Ruano ha especificado que en su escrito al Área de Sostenibilidad Ambiental trasladaba “que los vecinos de Camino del Sifón tienen que convivir con plagas de roedores e insectos” provenientes del montón de plásticos que se va acumulando en el camino porque, una vez ahí, son reclamo para todo tipo de basuras, y ha reprochado a la concejala “que se limite a contestarnos con un “no es competencia municipal, como si no le importaran en absoluto los problemas de estos vecinos”.