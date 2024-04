El PSOE critica que "Junta y Ayuntamiento de Almería no hacen sus deberes y tienen a la Vega de Acá sin plazas escolares suficientes"

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha lamentado que ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de Almería hayan hecho sus deberes en la ciudad en materia educativa en el último lustro. Se trata, ha recordado, de dos administraciones del PP “que tienen su hoja de servicio en blanco en cuanto a nuevos centros educativos de Infantil, Primaria o Secundaria se refiere en la capital”. “Hay muchos cargos políticos de Almería en el Gobierno de Juanma Moreno en Sevilla, mucha propaganda a diario, pero tras cinco años el alumnado carece de plazas escolares en los barrios donde viven”, ha reprochado.

Esta falta de gestión, ha dicho, se pone especialmente de manifiesto en el actual proceso de escolarización cuando se descubren “las carencias de centros y de unidades escolares” de Almería en determinadas zonas que, además, han ido aumentando de población, como sucede en la Vega de Acá. Las familias, en su mayoría jóvenes, “se encuentran con la sorpresa de que no hay plazas suficientes” y la alternativa que tienen es “escolarizar a sus hijos e hijas a 3 y 4 kilómetros de donde viven”.

Según Sánchez Teruel, las administraciones competentes “conocen perfectamente los datos de natalidad y, sin embargo, no han movido un papel, no ha salido a licitación la redacción del proyecto para un nuevo centro de Infantil y Primaria en la Vega de Acá ni en ningún otro lugar de la ciudad donde se demanda”. En su opinión, la incertidumbre sobre la escolarización de los menores que han quedado fuera de las plazas previstas en los centros de Nueva Almería y Virgen de Loreto “requiere de un pronunciamiento público por parte de la Delegación de Desarrollo Educativo, que debe acudir al barrio igual que hemos hecho nosotros para decir a las familias que no se preocupen porque sus hijos e hijas van a ser escolarizados en sus barrios”.

El parlamentario autonómico y concejales socialistas de la capital han mantenido un reciente encuentro con las familias afectadas a quienes han asegurado que “existen alternativas” y que éstas “deben activarse ya” para darles tranquilidad. Los padres y madres piden una solución a corto plazo, pero también que, a medio plazo, comiencen las obras del nuevo colegio y del nuevo instituto que deben construirse en la zona. “De existir voluntad política, estas instalaciones pueden estar acabadas en dos o tres años, pero si el Ayuntamiento de Almería no está encima de la Junta puede pasar otro lustro más en blanco”, ha augurado.

Que la Junta no haya construido centros educativos donde se necesitan es una de las “consecuencias” de los “regalos fiscales a las élites económicas de Almería y de Andalucía a los que Juanma Moreno ha decidido regalarles en Almería anualmente un dinero equivalente al valor de la construcción de dos centros educativos al año”. Los datos de recaudación de la Junta de Andalucía, según ha trasladado el representante socialista, lo ponen de manifiesto “con una reducción de la recaudación por este concepto en Almería en 2023 de unos 8 millones de euros”.

El Gobierno andaluz ha “maquillado” su falta de inversión propia “gracias a los fondos llegados desde el Gobierno de España” procedentes de Europa que “han permitido invertir en la ampliación de infraestructuras educativas para impulsar la Formación Profesional o para mejorar la climatización de los centros educativos” pero, según ha lamentado, más allá de eso “la inversión de la Junta con fondos propios es nula en la capital en centros de enseñanza obligatoria”.

Sánchez Teruel ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista expondrá la situación de las familias de la Vega de Acá en la Cámara andaluza, tal y como reivindicarán por su parte las y los concejales del PSOE de Almería al Ayuntamiento. “Ya que la Delegación de Educación no les dice a las familias lo que va a hacer ante la falta de plazas escolares en la Vega de Acá, vamos a pedirle y a exigirle a la consejera, a la que se le acumula el trabajo en Almería, que aclare si va a garantizar que los niños y niñas no tengan que salir de su barrio para ir al colegio y que no tengan que recorrer cada día entre tres y cuatro kilómetros para ir a clase”.