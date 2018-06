EL PSOE elige hoy entre Pérez Navas y Adriana Valverde, sanchistas o susanistas

Más de 1.200 afiliados socialistas -un número que trae cola- eligen hoy al candidato del PSOE de cara a las elecciones municipales del próximo año. Por un lado, Adriana Valverde, la candidata que representa unas posturas afines al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y por otro Juan Carlos Pérez Navas, quien hace lo propio con Susana Díaz.

'Sanchistas' contra 'susanistas'. Esta es la versión más corta y extrema de lo que hoy se juzga en la sede provincial del PSOE de Almería. Pérez Navas ya tocó con los dedos la alcaldía de Almería. De hecho, en la actualidad sería el primer edil si Ciudadanos no hubiera reculado en el último momento. Iba a apoyarlo y a última hora dio su beneplácito a Luis Rogelio Rodríguez-Comendador. Fue un circo del que el candidato socialista salió perjudicado. Sin ese cambio brusco, Adriana Valverde sería ahora concejala de algún área municipal, pues estaba en al lista presentada por el PSOE en las últimas elecciones. Los dos candidatos socialistas no solo son compañeros de partido, trabajan juntos en la corporación municipal actual. Si seguirán haciéndolo tras este proceso de primarias... está por ver. Aunque ninguno ha dicho, todavía, de este agua no beberé en tal sentido.

Ambos defienden, en esencia, aspectos similares. El primero es recuperar la alcaldía y desembamcar a un PP cuyo reinado parece hacerse ya eterno. El otro, acercarse a la gente, a los barrios. Los dos cuentan ahora con la inestimable colaboración de Pedro Sánchez en el Gobierno, aunque en realidad esté más cerca de uno que de otro. Fernando Martínez sigue siendo el único garante de Sánchez en la provincia. Es el único reducto de sanchismo en Almería y en eso coincide con la candidata Adriana Sánchez. Pérez Navas tiene detrás el apoyo del gobierno andaluz y a Susana Díaz. Es difícil precisar qué puede beneficiar en mayor medida a unos u otros.

La polémica estuvo servida en las afiliaciones. Y es que, de las 659 peticiones de afiliación recibidas y 114 de traslado, la Ejecutiva Nacional tuvo que paralizar la tramitación de 321 solicitudes por diferentes motivos. Fernando Martínez llegó incluso con ir a los tribunales por una campaña de difamación y Ferraz abrió una comisión de investigación para determinar poqué esta avalancha de inscripciones. ¿Por qué motivos y a quiénes corresponde su autoría?

Pérez Navas defiende que deben corresponder al gran apoyo recibido durante estos tres años en la oposición y Valverde explica que es hora de cambiar, de que la mujer plante cara y sea por primera vez alcaldesa.