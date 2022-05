El PSOE advierte de "carencias" en los mercadillos de Almería

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Lidia Compadre, ha criticado este domingo "la dejadez del PP" con los mercadillos de la ciudad a la vez que ha dado traslado al equipo de Gobierno por escrito de las numerosas "carencias" que presentan estas instalaciones.

La concejala socialista ha hecho una recopilación de las deficiencias que comerciantes y clientes transmiten al grupo socialista para que sean atendidas por el Ayuntamiento y ha dado traslado de las mismas a las áreas de Promoción de la Ciudad, Sostenibilidad Ambiental y Servicios Municipales "con el objeto de que tomen nota y atiendan estas demandas".

Así, ha pedido el repintado de las marcas que delimitan los distintos puestos, con especial atención a las del aparcamiento de Bola Azul y El Alquián, que son "las que precisan de esta medida con más urgencia"; que los comerciantes puedan disponer de puntos de agua y electricidad, "algo que llevan mucho tiempo demandando", y la instalación de papeleras para uso de los clientes, ha detallado en un comunicado.

Lidia Compadre ha criticado que "no se puede permitir que en una ciudad como Almería y en el siglo XXI no funcionen los aseos del mercadillo de la explanada del Estadio Mediterráneo, que llevan años cerrados y se encuentran en pésimas condiciones de mantenimiento". "No podemos dar esa imagen", ha lamentado.

En esta línea, ha detallado que en su escrito, el grupo socialista demanda "disponer de aseos públicos en el resto de mercadillos de la ciudad", así como otras peticiones como dotar de iluminación pública al mercadillo de los domingos en El Alquián, "ya que los comerciantes se quejan de que de madrugada no ven apenas para el montaje de los puestos", ha dicho.

El documento también recoge para el mercadillo de El Alquián más contenedores de basura. Según Compadre, "los que hay no son suficientes y se queda la basura fuera, luego el viento se la lleva y se esparce por el resto de la ciudad". Y también para este mercado pide que se actúe en la zona de tierra donde aparcan los coches ya que está "llena de socavones, desniveles que dificultan el acceso y falta señalización".

Por último, la concejala ha recordado que "desde el PSOE llevamos años reclamando una intervención municipal en los mercadillos para dignificar una actividad profesional, generadora de empleo y autoempleo, y de cohesión social, que permite dinamizar la economía social".

En el año 2018 el PSOE presentó una moción en la que reclamaba al equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento la puesta en marcha de medidas inmediatas para la dignificación de los mercadillos de la capital, dotándolos de aseos públicos; refuerzo en la limpieza adecuada y desinfección; puntos de agua y de luz; iluminación adecuada; presencia policial permanente; repintado de las parcelas y eliminación de barreras arquitectónicas. Además, en dicha moción el PSOE reclamaba el diseño y ejecución de un programa de dinamización específico para los mercadillos de la capital.