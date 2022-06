El PSOE ejecutará un plan de recuperación para reducir a la mitad el desempleo

El secretario general del PSOE de Almería y cabeza de lista a las elecciones al Parlamento de Andalucía, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, ha garantizado que el futuro Gobierno socialista que presidirá Juan Espadas ejecutará un plan de recuperación económica con los 12.000 millones de euros de fondos europeos con los que cuenta Andalucía “con el que podremos reducir las tasas de desempleo a la mitad”, pero, ha advertido, “para ello se necesita un gobierno eficaz y no uno incapaz, como ha demostrado el PP”.

Lorenzo Cazorla considera “inadmisible” que durante la legislatura de Moreno Bonilla el desempleo haya aumentado en 3.300 personas en la provincia de Almería siendo la población femenina la más afectada, ya que el 60% del paro afecta a mujeres. “En Andalucía el paro alcanza más del 19% de la población cuando en España está en el 13%”, ha desvelado y ha subrayado que “uno de cada cuatro parados españoles es andaluz”. “Almería y Andalucía necesitan un gobierno con altura de miras, que se centre en las personas y que vaya de la mano del progreso con el Gobierno España que ha conseguido, con sus medidas, que 30.000 mujeres que trabajan en el sector del manipulado y envasado en Almería tengan mejores sueldos y estabilidad en el empleo gracias a la subida del Salario Mínimo Interprofesional y a la Reforma Laboral”.

El líder de los socialistas almerienses ha acusado a Moreno Bonilla de ser un “mal gestor”, especialmente en materia de empleo, y le ha afeado que dejara de invertir en Andalucía 1.500 millones de euros para desarrollar políticas activas de empleo y ha mostrado su preocupación por la situación en la que se encuentra la población más joven.

En este sentido, ha reprochado al presidente andaluz que no aplique en Andalucía la Ley de Formación Profesional, dotada de 5.000 millones de euros y con la que se podría reducir “de manera drástica” el paro juvenil. “No se está llevando a cabo la aplicación de esta ley en Andalucía y Moreno Bonilla nos está haciendo perder el tiempo, porque no está cumpliendo con su parte” que pasa, entre otras cuestiones, por instaurar la Formación Profesional Dual en centros educativos públicos. “El PP no está construyendo centros y no está aplicando esta ley en Andalucía como es su obligación”.

Al contrario, ha dicho, los socialistas “vamos a desplegar esta ley en toda su totalidad y a aplicar la financiación que comporta esta ley” que es, ha ahondado, una “apuesta decidida del Gobierno de España que está rechazando Moreno Bonilla y, con ello, está condenando a los jóvenes al desempleo, máxime cuando hay empresas que demandan FP Dual”.

En este sentido, ha lanzado un mensaje a los jóvenes y a las mujeres, que son las más afectadas por el incremento del paro desde que gobierna el PP en Andalucía, y les ha pedido que acudan a las urnas el día 19 de junio. Ese día, ha dicho, “el futuro pasa por la calle, así que no nos podemos quedar en casa viendo pasar el futuro” y les ha animado a “parar esta sangría de desempleo a los que nos tiene condenados moreno Bonilla”.