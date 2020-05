El PSOE invita al Ayuntamiento a extender el entoldado a otras calles de Almería

El Grupo Municipal Socialista ha instado al alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, ha extender el entoldado del Paseo de Almería a otras calles comerciales del centro histórico, "si de verdad, quiere apoyar" al sector.

Este es uno de los comentarios que el partido ha difundido en redes sociales tras el anuncio del Consistorio de que procederá a la instalación de los toldos el próximo mes de junio, y no solo con motivo de la Feria de agosto. "El alcalde de Almería -indica el PSOE- debería decir la verdad sobre el entoldado del Paseo. Esto no tiene nada que ver con el comercio, sino con un contrato por tres años con la empresa que instala los toldos para la Feria y la posibilidad de que este año pudiera no celebrarse".

"Si de verdad el PP lo hiciera para apoyar al comercio, habría comenzado a hacerlo años atrás y no sólo en una calle, sino en todas las que forman el Centro Comercial Abierto de Almería para convertir esta zona en un espacio amable para el paseo y fomentar así la actividad comercial", consideran, poniendo de ejemplo, además, otras capitales andaluzas como Córdoba o Málaga, donde "llevan años haciéndolo y no sólo en verano, sino desde mayo a octubre".

"Para ayudar al comercio, debería entoldar, al menos, las calles que forman el corazón de ese Centro Comercial Abierto, y dar respuesta de alguna manera a esta demanda histórica de las asociaciones de comerciantes de Almería", remacha el Grupo Municipal Socialista.