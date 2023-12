El PSOE llama "frívolo" al PP tras el corte de agua en varios barrios de Almería

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha calificado de “imprudente” la gestión que el PP en el Ayuntamiento “lleva haciendo del tema del agua en los últimos años” ya que “sus representantes han estado dejando pasar el tiempo y no se han esforzado lo suficiente para prever que lo que sucedió ayer iba a pasar tarde o temprano”.

Para Valverde, la decisión de declarar el agua no apta para el consumo en algunos puntos de la ciudad “también ha estado rodeada de opacidad” por parte de los representantes del PP. “¿Se envía un comunicado a los medios de comunicación un viernes por la tarde y no se informa a la oposición de algo tan grave que afecta a muchos vecinos de nuestra ciudad? ¿Quién está al mando del Ayuntamiento?”, se ha cuestionado la portavoz socialista. Por ello, ha anunciado que “vamos a exigir conocer toda la información de la gestión del agua en Almería y por qué no se han tomado medidas antes para evitar que los acuíferos tengan un nivel tan bajo”.

La portavoz socialista ha explicado que llamó a la alcaldesa para interesarse por lo sucedido “en cuanto tuvimos conocimiento, por los medios de comunicación, de que se iba a suministrar agua con camiones cisterna”, destacando que “desde el PSOE vamos a colaborar en lo que sea necesario para solventar esta situación cuanto antes de modo que el trastorno para los vecinos dure el menor tiempo posible”.

No obstante, ha puesto de manifiesto que lo que está sucediendo “es la prueba más que evidente de que el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, mintió a los almerienses cuando vino a inaugurar la conexión del depósito de La Pipa Alta con el de San Cristóbal en Almería”. El presidente de la Junta, con la alcaldesa a su lado, dijo literalmente: “Desde ahora, toda la capital tiene acceso al agua desalada a través de esta larguísima tubería que conecta ambos depósitos”.

“La decisión que tuvo que tomar ayer el Ayuntamiento demuestra que Moreno Bonilla no dijo la verdad en su visita a Almería porque sigue habiendo una parte de la ciudad que consume en exclusiva agua de los Pozos de Bernal, cuyo progresivo deterioro conocen desde hace años los responsables del PP”, ha enfatizado.

La portavoz socialista ha criticado la “frivolidad” del PP, un partido “más preocupado en vender que en hacer, ha estado más ocupado en vender la infraestructura de la Pipa que en preocuparse para que el agua de calidad llegue a todos los hogares de la ciudad”, algo que “ahora están pagando los almerienses”, ha concluido.