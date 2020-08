De la PYME a todos los domicilios con un nuevo sello almeriense

Este sábado entró en funcionamiento GOLDelivery, una plataforma de servicios relacionados con el “delivery”, reparto, transporte de personas, servicios informativos al turista y atención a emergencias en el área de la salud. Una iniciativa empresarial puesta en marcha por Carmen Inés de Azeredo, Carlos Villarruel y Ernesto Briseño, tres vecinos de la provincia de origen latinoamericano que presumen de almeriensismo y haber iniciado una actividad que nace en Almería para extenderse al resto del país. Carmen Inés es la “mamá”de este proyecto que nace tras lo vivido durante la pandemia, cuando se vio la “necesidad de que los pequeños negocios” pudiesen tener acceso a servicios similares a los que ofrecen multinacionales como Glovo o Uber.

A esta idea se sumaron el economista Carlos y el ingeniero informático Ernesto. El primero no dudo en sumarse a esta “starup innovadora”para poner todos sus conocimientos sobre los mercados, mientras que el segundo se hizo cargo de la parte tecnológica, dirigiendo todo el desarrollo de la página web y la APP desde la que cualquier interesado pueda reclamar los servicios y productos de cualquier pequeña y mediana empresa. “Estamos enfocados en lo que es la venta tecnológica de servicios y productos que ofrecen los distintos comercios, aparte del servicio “delivery”, dando lugar a una plataforma completamente segura, de fácil manejo y acceso, muy rápida en su desempeño”, dice Carmen Inés. Carlos incide en esta idea.

No se trata únicamente de vender un servicio de “delivery”, sino desarrollar plataformas tecnológicas para todos sus clientes, con servicios online que permitan “mejorar la calidad de vida”de los usuarios. Apunta, por ejemplo, que en GOLDelivery realizaron un estudio del tiempo que gasta la gente para hacer compras a la semana en el supermercado, concluyendo que a esta tarea se destinaban unas dos horas. “Esa pérdida de tiempo se podría reducir con una compra online”, añade.

Ernesto subraya en este punto que están actuando en zonas de reparto que no tocan las “grandes compañías, que se enfocan en el centro (de la ciudad), mientras los alrededores no cuentan con este servicio”. “En esas zonas vive gente, hay comercios. Si se afilian, estimulamos esa economía”, insiste.Carmen incide en que, por ello, se está haciendo “mucho hincapié en las PYME”. “Las grandes plataformas se enfocan en los grandes. Nosotros nacemos aquí y queremos llevar estos servicios a lo nuestro, con costos más razonables y adaptativos, para que cualquier persona pueda disfrutar de este servicio”, apostilla. Carlos se suma en este punto y aclara que también se pueden vender servicios, además de bienes, y recalca que habrá planes de afiliación acordes a cada uno. Por ejemplo, si alguien necesita únicamente entregar un documento, sus condiciones no serán las mismas que las de un restaurante. “Vemos cómo funciona ese autónomo o empresa. Además, obtendrá posicionamiento en páginas web, merchandising, difusión en redes sociales... Se diseña una estrategia con el fin de que el autónomo o empresa siga obteniendo su beneficio, no quitarle parte de su dinero, sino intentar generar uno adicional que no sea elevado para el cliente”, explica.

Carmen coincide y manifiesta que se genera un material de apoyo a los “partners” de GOLDelivery, con sesiones de fotos para ampliar la gama de productos, buzoneos, bolsas de reparto, cupones de descuento... E incluso, en el caso de bares y restaurantes, una mesa con el logo de esta nueva startup para que puedan utilizarla los usuarios que hagan una reserva a través de su plataforma. Y todo ello buscando que quien los contrate tenga el mayor beneficio posible. Ernesto precisa que mientras otras plataformas como Glovo o Uber “cobran un 30-40%, nosotros estamos comenzando con un 15% promocional”.

También tienen entre sus objetivos introducir un ”servicio social”con restaurantes. “Que toda la comida en buen estado que les sobre, seamos receptores de ella para entregarla a Cruz Roja, Caritas, comedores, etc., todo ello en pro de la comunidad”, afirma Carmen, quien recuerda el origen inmigrante de todos los impulsores de GOL Delivery. Algo que, como insiste Carlos, ha llevado a contratar a extranjeros para los distintos puestos de trabajo, con la idea de “romper un estigma y que se vea que todos somos iguales, gente luchadora, trabajadora, que va a impulsar la economía”.

“En un par de años nos vemos distribuidos en todo el mundo”, bromea Carmen, mientras Carlos apunta que la expansión de GOLDelivery se producirá de “manera inmediata”en Tenerife, ya que ya han iniciado contactos en La Laguna, aunque la idea es que en un periodo de tres años puedan estar “posicionados en casi toda España”.