Pacheco: "En el equipo de gobierno no van a entrar concejales de Vox y Ciudadanos"

A sus 36 años de edad, emocionado y agradecido, Ramón Fernández-Pacheco vuelve a sostener el bastón de mando de la ciudad, tras ser proclamado alcalde de Almería por mayoría absoluta con los cuatro votos favorables de los dos concejales de Vox y los otros dos aportados por Ciudadanos. Son los “socios preferentes” con los que el Partido Popular gobernará en minoría, recogiendo propuestas programáticas de uno y otro lado en aras de las estabilidad de la ciudad, que el revalidado regidor tratará de garantizarse también con pactos puntuales como los presupuestarios.

A diferencia de hace cuatro años, el Auditorio Maestro Padilla ha ofrecido la imagen de un spa, un remanso político sin sobresaltos, con los acuerdos de investidura bien atados, aunque no fueron desvelados hasta el momento de las votaciones. Diecisiete beneplácitos ha conseguido la candidatura de Fernández-Pacheco, que ha sumado a sus 13 votos más apoyos de los que necesitaba –le bastaba con una abstención– para resultar elegido. “Los votos se cuentan, los gestos se entienden, y el gesto multiplica”, decía el propio Ramón al solicitar al resto de ediles respaldo en su primer discurso como candidato.

Así es, porque la suma de votos le ha vuelto a colocar en sus manos la vara de mando, y porque los gestos llegarán en las próximas semanas con el cierre de negociaciones para la gobernabilidad de la ciudad. No ha habido cambios de última hora en las intenciones de los populares. Fernández-Pacheco remachaba, tras ser investido, que lo suyo es gobernar en minoría. “No van a entrar en el equipo de gobierno concejales de otras formaciones políticas”, ha expresado el alcalde incidiendo segundos después en que el PP “va a gobernar en solitario”.

Según Fernández-Pacheco, “no hay ningún acuerdo cerrado” y será a partir de este mismo lunes cuando prosigan las conversaciones al objeto de concretar decisiones, entre las que el regidor mencionó la modificación de ordenanzas y, cómo no, la confección de las cuentas presupuestarias del Ayuntamiento de Almería.

En esta nueva etapa, Fernández-Pacheco ha recurrido otra vez al “nuevo tiempo”, dejando atrás el “pasado”, en referencia sobre todo a Ciudadanos, y garantizando un “talante de diálogo y acuerdo” también con Vox. “Vamos a trabajar -ha dicho- muy duro para que no se arrepientan” del respaldado que le han brindado.

En su intervención ante el plenario, Fernández-Pacheco ha indicado que “el reloj marca la hora del consenso y el entendimiento” y ha reclamado de la oposición “unión” en torno a un proyecto de Almería para no convertir el Ayuntamiento en escenario de “unos continuos debates ideológicos que no interesan a nadie y que no vienen a salvar a la ciudad de nada ni nadie porque no lo necesita”. “Almería no es cuestión de despachos o sillones, y pido una oposición leal y responsable que sea parte activa de acuerdos y acciones positivas de gobierno”, ha trasladado el regidor, quien ha invitado a “pasar página en el relato de una Almería dividida o enfrentada que no existe más allá de la escenografía política de quienes sostienen que cuanto peor, mejor para ellos”. Discurso que le ha servido al alcalde para dejar la puerta abierta a los pactos puntuales a los representantes del PSOE y Podemos, que presentaron en el Auditorio sus respectivas candidaturas.