Carlos Solas tiene 31 años. Hace siete años comenzó a experimentar los duros síntomas de una de las crueles enfermedades consideradas como poco frecuentes. Esofagitis eosinofílica. Una patología por la que Carlos ha tenido que acudir a urgencias hasta 6 veces en los últimos seis meses con una inflamación en el esófago que no le permitía “ni tragar agua”.

El joven describe cómo “se produce tal inflamación que llegas al atragantamiento. A veces hay un cuerpo extraño, pero otras es la sensación de que lo hay”. Hasta el momento “en mi caso no hay un medicamento que me ayude a sobrellevar la enfermedad”. Tanto es así que “llevo semanas comiendo papillas porque no puedo tomar otra cosa”. Actualmente existen tratamientos con corticoides que son eficaces en un 50% de la población; dietas de exclusión (lo menos recomendable), y omeprazol con un 30% de eficacia en la población afectada.

“Para mi hasta le momento no hay tratamiento que me ayude”. Es por eso que Carlos ha realizado un llamamiento a la población a colaborar en la campaña de crowdfunding puesta en marcha desde la Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica bajo el hashtag #vEoEsperanza, con el objetivo de recaudar 57.000 euros para poder financiar la investigación de un nuevo tratamiento para los pacientes que padecen esofagitis eosinofílica (EoE).

El objetivo es poner en marcha un estudio que pretende identificar nuevas posibilidades terapéuticas a través de conocer el efecto potencial de un nuevo producto sobre los mecanismos que producen la esofagitis eosinofílica (EoE)

Un proyecto de investigación que tiene como principal objetivo “poner en marcha un estudio que pretende identificar nuevas posibilidades terapéuticas a través de conocer el efecto potencial de un nuevo producto sobre los mecanismos que producen la esofagitis eosinofílica (EoE) y que permita impactar sobre otras vías de tratamientos no exploradas”, ha señalado el doctor Alfredo Lucendo, director del estudio y jefe de Sección de Aparato Digestivo del Hospital General de Tomelloso (Ciudad Real), y referente mundial en el estudio y tratamiento de esta enfermedad poco frecuente.

Miriam Espinosa, presidenta de Aedeseo ha explicado que “es una enfermedad crónica, es decir, se sufre toda la vida, y si no se trata induce a la malnutrición y retraso de crecimiento en los niños, además de importantes déficits nutricionales en adultos”. Este estudio asciende a un total de 57.000 euros, dividido en diversas etapas, siendo la primera (11.500 euros) destinada a la adquisición de pruebas diagnósticas para el proyecto de investigación. En los últimos estudios realizados en 2017 y 2018 en España se ha demostrado que al menos 1 de cada 1.000 personas padecen EoE.

Esto significa que hay al menos 45.000 personas con esta enfermedad, aunque, aún hoy, no está suficientemente diagnosticada. Cada año aparecen 7,7 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, lo que significa unos 3.000 nuevos casos cada año en España que se suman al total de pacientes. Una gran parte de estos, son niños. La EoE es la causa más frecuente en niños y la segunda más habitual en adultos en los trastornos de deglución de alimentos.

Se ha habilitado un espacio web informativo (www.aedeseo.es/veoesperanza) y se están organizando una serie de actividades y acciones encaminadas para la consecución de la financiación del proyecto como una carrera solidaria, recogida de tapones, meriendas solidarias o subastas online de obras de arte, entre otros.