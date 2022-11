Pacientes renales en Almería pierden su trasplante por falta de protocolos

El trasplante de riñón no cuenta con un protocolo de transporte de pacientes definido en la comunidad andaluza. Su proceso no es considerado como urgencia vital, como sí lo son, y el de corazón o hígado."No es un transporte urgente. Todos los trasplantes tienen más o menos el mismo tratamiento excepto los de corazón e hígado que son código cero. En nuestro caso no es, pero sigue siendo un órgano y ese órgano no puede estar 12 horas esperando a un paciente porque puede dejar de ser útil. Por eso ponen un tope horario y si no, el paciente pierde el trasplante", explica Marta Moreno, presidenta de la Asociación de enfermos renales de Almería (Alcer).

El carecer de un 'proceso medido' provoca que las personas que son llamadas para realizarse el trasplante puedan llegar a perder su nuevo riñón. En la provincia de Almería ha habido varios casos durante las últimas semanas, pero viene de largo.

Y esa es la denuncia que realizan desde (Alcer). "Pedimos que el trasplante de riñón tenga unos protocolos ajustados al nivel de urgencia que merece para que no haya personas que pierdan su oportunidad. Estamos luchando para que cuando a un paciente se le llama para una alerta de trasplante de riñón, esta se considera como una urgencia y el transporte sea inmediato".

La presidenta de Alcer explica dos situaciones ocurridas recientemente en Almería en las últimas fechas. "Hace escasos días, un paciente de un centro concertado de Almería estaba en diálisis y mientras tanto lo llamaron para un trasplante", subraya.

"El personal de una clínica de Almería se encargó de avisar a las ambulancias para que se encargaran de llevarlo a Málaga. Esto sucedió a mediodía. En Málaga le dijeron que debía estar a una determinada hora en el Hospital Regional Universitario de Málaga (Carlos Haya). Pero el paciente estuvo esperando en la clínica más de dos horas. Llamó a ambulancias para recordar que tenían que recogerlo, pero no lo hicieron. Un rato después llamaron desde Málaga diciendo que si no acudía a la hora marcada que lo quitaron de la alerta de trasplante, dejaría de ser candidato".

El final es evidente, este paciente perdió su oportunidad de que el riñón le fuera trasplantado: "No pudo acudir a la alerta. Esta se convoca a varios pacientes para que si uno de los pacientes no es compatible se puede aprovechar en otro. Y si hay varios pacientes compatibles, hay una serie de criterios para establecer una prioridad".

En este caso, según explica la presidenta de Alcer, la asociación tuvo respuesta por parte del Hospital Universitario Torrecárdenas sobre lo sucedido. "De Torrecárdenas me han informado y me han dicho que hubo fallos por parte de la empresa de ambulancias y también del personal de la clínica porque hubo retraso a la hora de comunicar que el paciente necesitaba la ambulancia".

Desde el complejo le han asegurado que ya se está trabajando para que estos graves inconvenientes no se repitan: "Me han asegurado que van a desarrollar un protocolo de actuación de forma en que se puedan identificar todos las acciones realizadas durante la alerta de trasplantes. Entiendo que la hora a la que se realiza la alerta, quién la recibió, quién recibió la comunicación en la empresa de transporte, en definitiva, garantizar una trazabilidad dentro del proceso. Van a evaluar un protocolo de mejor de actuación. Ese protocolo nos lo van enviar a Alcer para que realicemos la aportaciones oportunas".

Un segundo caso que sí llegó a tiempo

Pero no es el único caso. Un par de semana antes, sucedió algo parecido: "Este hombre es de Huércal-Overa, pero tuvo la suerte de que un familiar sí lo pudo llevar a Málaga. Estuvo esperando a la ambulancia, esta no se presentó y los familiares decidieron llevarlo por sus propios medios a Carlos Haya".

Marta Moreno también lo sufrió

Pero Marta Moreno también lo vivió en sus propias carnes hace cuatro años: "Me llamaron para una alerta de trasplante que resultó fallida por una serie de motivos. El problema es que una vez que nos llaman desde el hospital para decirnos que hay un trasplante, somos nosotros lo que tenemos que llamar a la ambulancia para recogernos y llevarnos al hospital".

Marta explica que en aquella ocasión le dijeron que hasta en hora y media no se podrían pasar. "A mi no me pareció que ese tiempo de margen fuera adecuado. Así que intenté que un familiar me llevara a Málaga. Conseguí que uno de mis hermanos me llevara".

La presidenta de Alcer sostiene que "una alerta de trasplante es una situación algo estresante. Como paciente puedes estar nervioso pero tu familia, quien se encarga de llevarte, también puede estar alterado. Por lo tanto no es solución. Aparte del derecho que tenemos por parte de la cartera de servicios del SAS a que una ambulancia nos lleve a Málaga".