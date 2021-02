Pagar con tarjeta de débito o crédito, ¿Qué es mejor?

Las tarjetas te permiten pagar tus deudas sin tener que llevar encima grandes sumas de dinero en efectivo, pero cabe preguntarse ¿es mejor pagar con tarjeta de débito o crédito? ya que cada una de ellas cuenta con sus propias ventajas o desventajas en función de la situación y necesitas escoger la opción más beneficiosa para ti, por ello te recomendamos la lectura de este interesante post.

¿Qué es una tarjeta de crédito?

Es un documento emitido por una entidad bancaria o cualquier otra institución financiera a nombre de un titular, con la finalidad de extenderle una línea de crédito para que pueda pagar ciertas sumas de dinero hasta un límite previamente establecido, el cual posteriormente cancelará en forma de cuotas, a las que se sumarán los intereses que el préstamo genere.

¿Qué es la tarjeta de débito?

La tarjeta de débito es otro documento financiero asignado a un titular por el banco o cualquier otra institución del sector, con el cual podrás cancelar el monto de cualquier deuda pero se acreditará de forma directa a los fondos que tienes guardados en una cuenta asociada a esta herramienta y dentro de la entidad que la ha emitido.

Diferencias entre tarjeta de crédito y débito

En función de la definición de cada uno de estos instrumentos de pago, seguramente has notado que la distinción clásica entre ambas es la forma como se acredita la deuda que se genera con su uso.

Sin embargo, aún hay más diferencias cuando se trata de escoger entre tarjeta de crédito o débito, ya que cada una de ellas cuenta con ventajas y desventajas propias, solo es necesario que aprendas a combinarlas a tu favor.

La tarjeta de crédito es un préstamo de dinero que empleas para financiar tus gastos y luego cancelas el monto mediante plazos a los que suman los intereses, mientras que el usar la tarjeta de debido el pago lo estás realizando directamente con el dinero que tienes en una cuenta corriente o de ahorros asociada.

Emplear una tarjeta de crédito es más seguro que usar una tarjeta de débito, ya que algunas de ellas están protegidas contra fraudes y representan un historial crediticio para su titular, lo que significará poder realizar compras sin contar con dinero suficiente dentro de una cuenta bancaria.

Las tarjetas de crédito permiten realizar compras en línea, siendo el método de pago preferido por muchas plataformas de internet, especialmente por contar con un seguro de protección de compras que devolverá el dinero en caso de robo o cualquier otro percance. En cambio, para emplear la tarjeta de débito en este caso se necesitan algunos procesadores de pago y no cuentas con muchas garantías ante fraudes.

¿Cuál tarjeta te conviene usar?

La decisión en cuanto al tipo de tarjeta que te conviene emplear, dependerá de tus necesidades en particular y de las circunstancias que involucren al pago que debes efectuar. Lo ideal es utilizarlas de forma indistinta, pero para evitar acumular deudas que generen intereses y puedan convertirse en sumas impagables, debes determinar cuándo es prudente usar una u otra.

Sin duda, la tarjeta de débito es adecuada para el uso diario y la realización de pequeñas compras puntuales, cuyos montos al ser descargados de tu cuenta no alteran tu presupuesto para el resto del mes.

Pero si lo que deseas comprar es un artículo cuyo costo es superior al monto que tienes disponible en tu cuenta, será necesario que optes por la tarjeta de crédito y aproveches el financiamiento que te brinda la entidad bancaria, comprando ahora y pagando después en cómodas cuotas que debes manejar a tu favor, para evitar un recargo por intereses.

Seguramente encontrarás casos específicos en los cuales deseas pagar con una tarjeta de débito y te exigen usar la de crédito, como por ejemplo al alquilar un coche o realizar la reservación de tu plaza dentro de un hotel.

En algunos casos concretos es necesario que cuentes con la tarjeta de crédito para comprobar tu estatus crediticio, como en el caso de ser miembro de una determinada asociación cultural o para ser parte de un distinguido club deportivo, entre otros.

Algunas de las ventajas que te proporcionará emplear tu tarjeta de crédito no pueden ser obtenidas con la de débito, como es el caso de descuentos exclusivos durante tus compras, viajes y otras bonificaciones que generalmente son asociadas a este medio de pago.

No obstante, al emplear tu tarjeta de débito descubrirás que no requieren prácticamente mantenimiento, no generan comisiones al sacar tu dinero y es muy útil cuando deseas realizar pagos como los peajes o el suministro de la gasolina de tu coche.

Lo ideal es que puedas emplear una u otra en función de las circunstancias asociadas a tu pago, pero siempre manteniendo las medidas de seguridad indispensables para evitar que sean robados tus datos personales y que alguna de estas tarjetas pueda ser clonada, para hacer uso indebido de tu dinero o generarte deudas que tú desconozcas.

