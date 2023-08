El Parque de las Almadrabillas vibra con la fiesta de bienvenida de Cooltural Fest en Almería

El Parque de las Almadrabillas recibió el jueves lo que se ha convertido ya en una tradición del festival, la fiesta de bienvenida que da oficialmente la salida a más de 80 horas de música en directo con la presencia de cerca de 70 bandas hasta el próximo domingo, 20 de agosto. Bajo la denominación de Sustain Al-Bility, ya que contaba con el patrocinio de difusión de los objetivos ODS de la Agenda 2030 de la ONU, las propuestas encargadas de hacer los honores fueron, por orden de intervención: Billy Flamingos (ganadores del concurso de bandas), Chica Sobresalto, Bely Basarte, Kitai y Nancys Rubias. Todo ello organizado y coordinado por Crash Music y el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería.

Desde Ibiza, Billy Flamingos sacó a pasear con acierto todas sus influencias clásicas dentro del mundo del rock, con buenas dosis de intensidad guitarrera, algo de rockabilly, para hacer honor al nombre, y unos tempos y cadencias de destilan aroma a bar nocturno, suelo de madera y una sensualidad que siempre roza en lo peligroso o prohibido.

Con dos discos en su haber, el homónimo de 2017 y el más reciente Oscuro baile de salón publicado en el mes de marzo, Billy Flamingos dio lustre a la tarde con aires stonianos en el arranque con Contigo o, precisamente, Oscuro Baile De Salón, siguiendo a terrenos más carnales en Desnúdate o la ‘tarantinesca’ con trazas de Siniestro Total en aquello del “¡yo digo yeah!” de “Una Historia Violenta”.

Pese a su juventud, Chica Sobresalto es una ya vieja conocida de la ciudad. Abrió el concierto de presentación de lo que fue el último disco de los almerienses Nixon en el Auditorio Maestro Padilla y también actuó en los conciertos matinales del ‘Escenario Playa’ de la segunda edición de Cooltural Fest. Pasado el tiempo, Maialen Gurbindo volvió con mayor seguridad escénica, más guerrera que nunca y con la misma capacidad para conectar con el público con canciones aparentemente sencillas pero que rebosan fuerza y buenas melodías.

El repertorio, aprovechado el tiempo conciso, se basó en buena parte de su tercer disco El Oráculo, abriendo con El Hogar y La Estrella, muy disco, para seguir con las dos más rockeras El Juicio o La Monogamia. Chica Sobresalto terminó de prender la tarde, Tras el lío, con la percusión y aquelarre de canciones entrelazadas de Bailando Raro.

La cantante, compositora y productora madrileña Bely Basarte se ha instalado en el corazón de su cada vez mayor cantidad de seguidores gracias a sus canciones honestas y repletas de referencias al amor, a las historias personales de olvidos, recuerdos y pasiones, siempre con un buen gusto vocal que la entronca por igual con el soul o el rhythm and blues más americano, como con algunos matices de canción de autor de toda la vida.

Roma, tema con el que comenzó, es de los que la negrura soul brilla en su esplendor, mientras que Me miento mal es más de las segundas, incluida referencia a los días y noches de Sabina, antes de brindar Tomando Tequila. Tras Vivo en un fin de semana llegaría una revisión entre el country y el folk de No te quiero ver llorar y algo de dolor de amor en Me va a doler y en la urbana M-40. Contigo y Mariposas afianzaron la vertiente más intimista para terminar con San Pedro.

Kitai es otro de los conocidos de Cooltural Fest que actuaron en la fiesta de bienvenida. Autodefinidos como “obreros del rock”, se lo trabajan sin lugar a dudas. A la furia y fuerza de juventud han sumado la capacidad de crear canciones con estribillos muy pegadizos, como demostraron a las primeras de cambio con Pero sí, pero no, A bocajarro o Todo me da igual. Hijos de su tiempo, ironizaron con la esclavitud tecnológica en Zombie, que habla de esa necesidad contagiosa de mirar el móvil cada tres segundos. Un arrebato punk que continuó con bailes a compás, mucha petición de grito al unísono, y un sonido de guitarras y bajo bien ancho, como atronadora su batería.

Nancys Rubias, cuarteto liderado por Mario Vaquerizo tiene muchos ingredientes para que el mundo de la música tuerza el gesto, pero sus más de quince años sobre los escenarios deben ser más que suficientes para pensar que tienen algo que irremediablemente conecta con un determinado público.

Glam de los setenta, que en su vertiente británica engarza con algo de punk y, claro, mucho de ese ‘petardeo’ de la Movida que también tuvo su aquel y versiones alocadas.