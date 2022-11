Parten al Líbano desde Almería los 260 primeros soldados del contingente Brilib XXXVIII

La primera rotación de 260 militares del contingente Brigada de Líbano XXXII (Brilib XXXVIII), que participa en la misión Libre Hidalgo, han partido este domingo por la tarde desde Almería al Líbano.

Son en su mayor parte pertenecientes a la Brigada de La Legión (Brileg) 'Rey Alfonso XIII', por lo que el general jefe de la Brileg, Melchor Marín Elvira, ha sido el responsable de despedirlos en un acto en el aeródromo de la capital almeriense, en compañía de los familiares de estos soldados.

Marín Elvira ha recordado a los presentes que se ha trabajado con "ahínco" durante seis meses para llegar a la misión "en las mejores condiciones" y los ha instado a desarrollarla tal y como se espera de un contingente español.

"El prestigio que España ha ganado durante estos 16 años depende también de nosotros somos. Es nuestra obligación mantener el alto prestigio de las fuerzas armadas españolas y España en esas tierras durante el desempeño de nuestra misión", ha manifestado.

El general también ha advertido a los militares de los peligros a los que se enfrentan, que "no son otros que la rutina, el exceso de confianza, la autocomplacencia o pensar que no hay ninguna cosa que podamos aprender o que no hay ningún peligro que nos acecha".

"Hay que estar alerta durante los seis meses, durante todo el tiempo", ha insistido, si bien se ha dirigido a las familias de estos soldados para asegurar que "están preparados".

"Han trabajado mucho para para poder desempeñar y dejar a España donde tiene que estar y dejar a La Legión en lo más alto. Van con convocación, van con espíritu de servicio, van conociendo las labores del puesto que van a desempeñar y van van a hacerlo bien, no temáis", ha añadido.

Entre los hombres que parten en esta rotación bajo el mando del teniente coronel Fernández Flores se encuentra el sargento primero Luis Imbroda, quien ha manifestado a los medios que afronta esta misión con "mucho orgullo" por representar a España en una misión internacional como ésta.

"Son días de sentimientos encontrados, porque al final dejas mucho aquí, aunque la alegría de servir a nuestro país fuera de nuestras fronteras es también algo muy importante", ha dicho Imbroda, quien parte por segunda vez a una misión internacional tras su participación en otra en Mali.

Según se ha recordado en este acto, el "conflicto retomado entre el Líbano e Israel a comienzos de este siglo supuso una nueva sangría para la convulsa por siglos región de Oriente Próximo", por lo que por la Resolución 1701 de Naciones Unidas se aprobó el despliegue de una fuerza de interposición que "limitara y contuviera la violencia entre ambos contendientes".

El Gobierno de España contribuyó con la pacificación de la zona con el contingente Libre Hidalgo I, que "se constituyó en base a La Legión entre octubre de 2006 y marzo de 2007".

Posteriormente, la Brileg "ha generado" tres contingentes más. El Libre Hidalgo XXXVIII, formado por algo más de 600 hombres y mujeres, es la quinta contribución de La Legión a esta misión y se desarrollará hasta mayo del 2023.

Junto a miembros de la Brileg se encuentran militares pertenecientes a otras unidades del Ejército de Tierra y de "países hermanos".