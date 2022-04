El Patio de Almería, de parecer una cárcel a la rehabilitación inminente

El Ayuntamiento de Almería, como administrador delegado de la comunidad de propietarios constituida en El Patio, tiene hasta el próximo 2 de mayo para presentar ante la Junta de Andalucía los documentos necesarios para concretar el procedimiento administrativo de la orden de convocatoria de subvenciones de las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRUs), un programa en el que figuran varias actuaciones en el barrio de Pescadería.

Entre las actuaciones se incluye la rehabilitación el edificio de El Patio, que tuvo que ser desalojado temporalmente y apuntalado en 2017 a raíz de un derrumbe, en el programa de subvenciones al que también se unen las viviendas municipales de la calle Estrella Polar y el entorno de Torreones.

La buena noticia es que el Ayuntamiento de Almería ya está trabajando en la redacción para la licitación de los proyectos de forma paralela y hay uno que está incluso terminado, el de la calle Estrella Polar, que sería la primera zona en entrar en obras.

Así, con todo esto, antes del 2 de mayo, el Ayuntamiento deberá presentar ante la administración regional el formulario de subvención de El Patio, Estrella Polar y Torreones, así como la línea de realojos para todas las actuaciones que se desarrollen en la zona y, de la misma forma, la línea del equipo técnico.

La inversión prevista en este proyecto es de 2.969.500 euros, de los que la subvención de la Junta será de 2.002.750 euros que corresponde al 68,1 por ciento autonómico, mientras que el Ayuntamiento aportará el 31,9 por ciento restante, según ha indicado la Junta en una nota.

El Ayuntamiento actuará como entidad colaboradora, se encarga de la redacción de los proyectos y de la licitación posterior de las obras, así como de la interlocución con los vecinos y del proceso de participación vecinal.

En cuanto a las obras de El Patio, según ha podido saber Diario de Almería, la redacción del proyecto se encontraría ya en intervención, por lo que cuando la Junta conceda el visto bueno definitivo, se procedería a su licitación y, posiblemente, para antes de final de año las obras ya estén en curso, tal y como aseguró la consejera de Fomento en su visita del pasado mes de septiembre de 2021. Por lo tanto, en año y medio, la imagen de El Patio sería radicalmente distinta a la que presenta actualmente.

El Patio es un edificio residencial colectivo, con un patio interior de manzana y galerías dando al mismo, construido en 1958. La actuación pretende devolver a este edificio de 106 viviendas, la solidez estructural, a la vez que rehabilitar las zonas comunes, fachadas y cubiertas, y en su caso, alguna actuación interior de las viviendas.

La rehabilitación de El Patio será una de las tres actuaciones que se abordarán en la zona de La Chanca a través de esta convocatoria de las ARRU en Almería capital. Además de El Patio, se va a acometer la rehabilitación de 28 viviendas municipales en la calle

Estrella Polar, con obras de conservación, en fachadas y cubiertas, y para garantizar la habitabilidad de las mismas por 1,1 millones. Por último se actuará en el espacio público denominado Los Torreones, con un presupuesto de 202.000 euros, que redundará en la puesta en valor del patrimonio y en lograr espacios más habitables.

Los vecinos de El Patio

Gabriel Ferre lleva 43 años viviendo en El Patio, es uno de los propietarios más antiguos y ha formado parte de la constitución de la comunidad de vecinos. Ferre cuenta cómo ha sido el proceso para constituir la comunidad de vecinos: “En la comunidad de vecinos hemos entrado todos porque hemos ido dando la voz casa por casa. Nos hemos movilizado tres personas por portal. Debemos ser propietarios y somos en torno al 70%, en el resto de casas no podemos meternos, como en las casas de los bancos”.

El objetivo ahora es que tras la rehabilitación que acometerán las administraciones, los vecinos pongan de su parte: “Aquí no ha cambiado nada. Nosotros no podemos arreglar nada, pero una vez que se arregle, la comunidad de vecinos cobrará una cuota y no dejaremos que se vayan rompiendo las cosas. La comunidad debe servir para mantener el arreglo que nos hagan”.