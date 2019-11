Patricia quiere que se repita la vista para que haya “justicia” para Gabriel

Ana Julia Quezada podría enfrentarse a un nuevo juicio después de que su defensa y la acusación particular hayan solicitado la repetición del mismo. Ahora, gracias a las oportunas explicaciones ofrecidas por el abogado Francisco Torres, que representa los intereses de los padres del niño Gabriel Cruz, se sabe que fue la progenitora del pequeño asesinado, Patricia Ramírez, la gran impulsora de esta petición. “Sobre todo la madre, optó porque era necesario que se hiciera justicia, ese hacer que se hiciera justicia prima sobre el eventual dolor que la repetición del juicio pudiera suponer”, ha explicado el letrado.

“El asesinato con alevosía, si bien no cubría todas nuestras expectativas (...) No había mayor problema para evitar el dolor a la familia”, ha dicho, apuntando que con el tiempo, explicaron a la familia esa especie de “regusto amargo porque algo tan trabajado como el ensañamiento no había salido” en el veredicto del jurado. Aunque inicialmente se descartó solicitar la petición, una vez consultado con la familia y tras tener luz verde por parte del equipo psicológico que los atiende, se decidió seguir adelante, especialmente por la voluntad de Patricia Ramírez, aunque el padre, Ángel Cruz, también estuvo de acuerdo.

Éste fue el “detonante” para que no sólo se impugnara el recurso de la defensa de Quezada contra el fallo, “que no tiene ni pies ni cabeza” y que, según él no puede ser admitido por que “se ataca directamente al hecho probado”, sino también pedir la nulidad del juicio y su repetición con un jurado por la “necesidad de los padres de que se haga justicia”. Torres insiste en la “carencia absoluta” de motivación por parte de los miembros del jurado al descartar el ensañamiento por las “indicaciones de la magistrada”. “No era necesario en esas indicaciones que se le dan nada más que sean formales y muy justas, no dar una lección magistral a nueve personas de la calle que en la vida han visto un código, que en la vida han visto una ley”.

Considera de esta forma que por parte de la magistrada Alejandra Dodero hubo un “exceso de celo profesional” que provocó que “esas indicaciones sugirieran el veredicto que al final se da”. “Seguramente por eso es por lo que no está motivado el veredicto, no sabían qué motivar, sólo que unos informes son de los forenses que hacen la autopsia”, ha apuntado.

Por ello, cree que la magistrada pudo influir “indirectamente” pero “sólo a los efectos de esta acusación” y no de la defensa. “La única parte objetivamente perjudicada por esa forma de dar instrucciones al jurado es esta acusación particular, ya que se subió mucho el listón (...). Fue tal la subida de listón en el ensañamiento, que para el jurado fue difícil entender que lo hubiera”. “En esas instrucciones radica gran parte del éxito o fracaso de un jurado (...). Creemos que sin ninguna intencionalidad, dio instrucciones que ostensiblemente nos perjudicó”, reitera el letrado. Ahora, sólo queda aguardar al fallo del TSJA.