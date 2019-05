Permanece en reanimación tras ser intervenido varón que se coló en aeropuerto con un arma blanca

El hombre de origen polaco detenido ayer por la Guardia Civil tras dispararle en la pierna al encararse a agentes de este cuerpo con un arma blanca tras introducirse en la zona restringida de seguridad de pista del aeropuerto de Almería, sigue en reanimación tras haber sido intervenido.

Fuentes del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería han informado de que ha sido operado del fémur por el equipo de Traumatología del centro, siendo intervenido además por un neumotórax, encontrándose en estos momentos "estable dentro de la gravedad" en el área de reanimación.

Dichas fuentes precisaron ayer que el hombre presentaba dos heridas, la primera una fractura conminuta de un tercio distal del fémur izquierdo, provocada por el impacto de bala de la Guardia Civil.

Asimismo, presentaba un neumotoráx, ya que al parecer se había autolesionado con un arma blanca provocándose una herida incisa en el hemitórax izquierdo anterior con dos centímetros de apertura cutánea.

Fuentes de la Comandancia de Almería han informado de que los hechos tuvieron lugar a primera hora de este martes, cuando los agentes destinados en el aeródromo almeriense detectaron al ahora detenido, quien cuenta con antecedentes policiales, en dicha zona restringida.

Los guardias civiles se han dirigido hacia él para identificarlo pero el hombre se dio a la fuga, por lo que comenzaron a perseguirlo.

Al darse cuenta de esto, el varón se encaró a los agentes con un arma blanca y comenzó un forcejeo entre ellos.

El varón se liberó de los guardias, emprendió la huida nuevamente, momento en el que se efectuó un disparo al aire y al no detenerse, hubo un segundo tiro a una zona no vital del fugitivo, en este caso una pierna, lo que no evitó su huida hasta las cercanías del barrio almeriense de La Cañada de San Urbano, donde fue arrestado.