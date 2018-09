Piden apoyo para alumnos sordos en enseñanzas postobligatorias

Apoyo docente a la comunidad sorda en las enseñanzas post obligatorias. Es la petición que ha realizado la plataforma Docentes por la Pública, desde donde pedido a la Delegación territorial de Educación de la Junta de Andalucía "sensibilidad", y que "restablezcan los apoyos". Desde el colectivo han informado que "durante el curso pasado tuvimos conocimiento de que se temía por parte de la comunidad sorda la desaparición del apoyo docente en el IES Los Ángeles".

"Un apoyo que servía para el alumnado que cursaba los ciclos, incluso también si hubiera sido necesario en otras etapas como la FP Básica", han apuntado. Según ha detallado Docentes por la Pública, "la idea era centralizar todo el apoyo a este tipo de alumnado en el IES Azcona, y dejar en la enseñanza post obligatoria solo interpretes de signos". "Era un recurso escaso pero en lugar de ampliarlo, veían que iba a ser eliminado, saben los que trabajan con este tipo de alumnado lo necesario de una ayuda pedagógica mas cercana". "Hablamos con los especialistas --han continuado desde el colectivo-- y explicamos el problema en reunión con la delegada".

"No vimos intención de conservar este apoyo, bajo la excusa de que no está protocolarizada, creemos que no es así, que encaja perfectamente en el ordenamiento educativo y que en todo caso los protocolos están para solucionar no para impedir soluciones". Con todo esto, "trasladamos el sentir de una comunidad que se considera perjudicada y que solicitaba seguir con estos recursos y que el IES Azcona no fuera el único de la provincia con estos apoyos pedagógicos para la ESO, quedando totalmente eliminadas los apoyos docentes en las enseñanzas de ciclos formativos y bachillerato". "Sabemos que en este sentido se han manifestado y reclamado asociaciones de esta comunidad en reuniones con la delegación". "Este curso vemos que se han hecho ciertos estos oscuros presagios y vemos por las redes sociales como estos alumnos demandan estas ayudas que esperamos que Educación restablezca". A todo esto han añadido que la Delegación territorial y la Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación no había comunicado antes del inicio del curso escolar la previsión de plazas de intérpretes de lengua de signos, generando una doble situación lamentable.