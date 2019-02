La Plataforma Solar ha perdido 7 millones de euros en proyectos

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, vendió la piel del oso antes de cazarla. Y de un futuro próspero para Organismos Públicos de Investigación (OPIs) con su flamante paquete de medidas en el que resalta el fin de la fiscalización previa, asegurando facilidades a la hora de que estos organismos gestionen de una forma más fluida la contratación de personal, teniendo en cuenta que la mayoría de estos puestos de trabajo se ejecutan en función de contratos y, por lo tanto, suelen ser de carácter temporal.

El PSOE de Almería, a través de sus diputados nacionales, ha venido ejerciendo presión con respecto al tema, incluso con mociones y preguntas en Congreso y Senado.

“Los proyectos tienen compromisos de fechas que se han incumplido. Eso difícilmente se recupera"

Pero la mayoría del conflicto sigue ahí, el resto de problemas continúan sin solucionarse. La Plataforma Solar de Almería, situada en Tabernas, tiene difícil recuperar el prestigio internacional perdido, que además es posible contabilizar: siete millones de euros en contratos perdidos o de difícil prórroga. “La nueva normativa del gobierno no vuelve a la situación anterior y son necesarias muchas más medidas para poder ejecutar los proyectos con la flexibilidad con la que contamos antes. En cuanto a los recursos no cambia nada. Mientras no exista una normativa equivalente a universidades y Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el acceso a los recursos conseguido en proyecto no funciona”, explican a Diario de Almería desde la Plataforma.

Y es que, aunque el CSIC y el CIEMAT (de quien depende la Plataforma) son consideradas Organismos Públicos de Investigación (OPIs) por el Gobierno, es tan solo en teoría, en la práctica la independencia es más restringida en unas que en otras.

"La no intervención previa solo resuelve algunas cuestiones de rapidez, pero no mucho mas”

El CSIC está considerado como Agencia Estatal, y en consideración a ello, es un tipo de organismo público de la Administración Pública de España, dotado de personalidad jurídico-pública propia y creado por el Gobierno en la Ley 28/2006 para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la Administración General del Estado.

Las Agencias gozan de potestad administrativa y patrimonio propio, siguiendo los principios de autonomía de gestión, autonomía funcional, responsabilidad por su gestión, y control de resultados sin perjuicio de su dependencia respecto a un Departamento Ministerial, que ejerce su dirección estratégica y evaluación de su actividad. Permite incorporar a la Administración General del Estado una fórmula organizativa dotada de mayor autonomía y de flexibilidad en la gestión.

“Los proyectos tienen compromisos de fechas que se han incumplido. Eso difícilmente se recupera. Algunos se podrán prorrogar pero la consecuencia es que no podremos pedir proyectos nuevo hasta que no terminen. Y por tanto hemos perdido credibilidad y financiación de otros proyectos nuevos”, añaden desde la Plataforma Solar.

En definitiva, la Plataforma Solar de Almería precisa unas reglas similares a CSIC y universidades. “Sin eso imposible gestionar proyectos complejos y contratación eficiente de personal investigador. Eso es lo que había en 2014. La no intervención previa solo resuelve algunas cuestiones de rapidez, pero no mucho mas”, agregan.