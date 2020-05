Han estado ahí. Y siguen dando la cara. Se han exponen con el fin de proporcionar ayuda y prestan el servicio necesario para mantener el orden. Y, quizás, su trabajo no está reconocido. La Policía Local de Almería viene realizando un esfuerzo fundamental durante la alerta sanitaria provocada por el coronavirus. Se equivoca aquel que tira de la típica frase que alude a las multas.

Diario de Almería ha conversado con José Gázquez César, a punto de cumplir 46 años, inspector de la Policía Local de Almería capital. Es Licenciado en Derecho por la UAL y Experto en Criminología por la UNED. Comenzó su carrera como Agente en el año 1999, en el municipio vecino de Huércal de Almería. A principios de 2006 ascendió a Oficial, ostentando el puesto de segundo Jefe en dicha localidad, y en abril de 2010 aprobó plaza de Inspector-Jefe en el Ayuntamiento de Níjar, donde prestó servicio hasta el mes de noviembre de 2019.En la actualidad desempeña su función como Inspector de la Policía Local de Almería, destinado en la Unidad Operativa y Atención al Ciudadano, puesto en el que se ocupa de la Coordinación de todos los servicios operativos.

–¿Cómo ha vivido una situación tan complicada teniendo que estar al pie del cañón y exponiéndose día tras día?– Apenas hace 5 meses que me incorporé como Inspector a la Jefatura de Almería, y tengo que reconocer que esta situación ha provocado que los plazos ordinarios del proceso de adaptación a mi nuevo puesto se hayan tenido que acortar sobremanera. Con la llegada de la pandemia, desde el principio, asumimos la responsabilidad de manera tajante y comenzamos a elaborar los protocolos de protección contra el virus para todos los componentes de la plantilla de Policía Local, así como a planificar y organizar los servicios necesarios para vigilar el cumplimiento del Decreto del Estado de Alarma por parte de los ciudadanos. Durante todo este proceso, en mi labor de Coordinador en la Unidad Operativa y Atención al Ciudadano, he intentado dar soporte y prestar todo el apoyo necesario para resolver cuantas situaciones se han ido planteando, con disponibilidad y dedicación plena. Cada jornada hemos tenido que adaptarnos a las nuevas circunstancias que se iban presentando, y todo ello ha supuesto un esfuerzo extra de concentración y de entrega, sin casi darme tiempo a pensar la exposición a la que me encontraba sometido día tras día. Pienso que cuando alguien disfruta con su trabajo, se crece ante las adversidades y no percibe esa complicación como una amenaza, sino como un reto a superar. Puede resultar paradójico, pero es algo que a mi me suele ocurrir.

– ¿Ha vivido algún momento complicado? –Durante todo este tiempo, más que momentos complicados, he tenido que convivir entre el ímpetu y la incertidumbre, ya que nos encontramos ante una situación desconocida y sin precedentes en la que nuestro mayor enemigo es invisible a los ojos del Policía. Por tanto, nuestra mejor aliada ha sido la prudencia y la sensatez, y te pongo un ejemplo: En un control de tráfico en el que nuestra función era comprobar la justificación del desplazamiento en vehículo de una persona, paramos a un vehículo y siguiendo el protocolo le advertimos que bajara la ventanilla y nos presentara su justificación. El conductor, “prudente”, abrió sólo una mínima rendija del cristal por el cual nos manifestó “vengo del hospital, me acababan de diagnosticar coronavirus y vuelvo a su casa para iniciar mi aislamiento”. Imagina el salto que dimos para separarnos lo máximo del vehículo y decirle que continuara, sin hacer otro tipo de comprobación. Conscientemente, es la ocasión en la que pienso que he tenido más cerca al virus, pero es difícil asegurarlo.

–¿Que es lo que más le ha impresionado sobre lo que has visto durante éste tiempo?– No lo viví en primera persona, pero nos ocurrió que en un control, paramos a un vehículo y el conductor llevaba en el asiento del acompañante una urna con el cinturón de seguridad del vehículo abrochado. Cuando le solicitamos el justificante del motivo de su desplazamiento, nos manifestó entre lagrimas, que venia del tanatorio de recoger las cenizas de su padre que había fallecido y no había podido hacer una misa de funeral.

– La familia, nuestros mayores, en eso es lo primero en lo que pensamos, ¿cierto?– Por supuesto, debemos conjugar nuestra labor profesional con nuestra faceta personal, y ello supone elevar al máximo nivel nuestra protección y seguridad en el trabajo, porque de ello depende nuestra salud, pero también la de las personas con las que convivimos. En mi caso tengo mujer y dos hijas, y mis padres viven justo al lado de mi casa. Resulta doloroso estar viendo a tus padres a 10 metros y no poder darles un beso, ni siquiera abrazarles. Cuando salgo de Jefatura desinfecto la suela de las botas, la ropa, y me lavo las manos con solución hidroalcohólica. Al llegar a casa, no me acerco a mi mujer ni a mis hijas sin antes haberme dado una ducha. Es un protocolo obligatorio que ya tengo muy interiorizado..

–¿Qué destacaría del trabajo de sus compañeros durante esta alerta sanitaria?– La Policía Local somos un colectivo con vocación de servicio público. Como he dicho anteriormente, llevo pocos meses en esta Jefatura y en este tiempo he podido observar que la plantilla de Policía Local de Almería está compuesta por personas comprometidas y dispuestas a apoyar todas aquellas mejoras que se vayan implementando para el bien de la organización y de su eficacia hacia la ciudadanía. Sin embargo, con la llegada de esta alerta sanitaria, todo ello se ha pronunciado de forma vertiginosa, de manera que cada uno de los compañeros ha sacado su máximo nivel de implicación y profesionalidad, y sin ningún tipo de reparo, se han volcado con la situación y han luchado para ofrecer el mejor servicio posible. Resulta muy gratificante para un mando, recibir llamadas de tus compañeros en las que se ofrecen para trabajar en sus días libres si ningún tipo de contraprestación. Sin duda, estoy fascinado con el grupo humano que compone a esta Policía, desde el Superintendente-Jefe hasta los recién incorporados.

–¿Cree que durante este tiempo la población ha valorado más su trabajo (como el de sanitarios, bomberos...) al tener que exponerse? Igual se debería valorar de la misma forma sin tener que haber pasado por esta situación.–Por lo general, yo pienso que los ciudadanos siempre valoran nuestro trabajo, pero bien es verdad que en estos momentos y ante esta situación tan delicada, la gente empatiza más con nosotros y reconoce nuestra labor como defensa de su salud y su bienestar, con lo cual, se siente mayormente agradecidos. Comprenden que cuanto más exquisito sea nuestro trabajo en la calle y cuanta más gente cumpla las normas de confinamiento, antes saldremos todos de esta delicada situación. Yo soy de los que piensan, que para que nos valoren en la calle, primero tenemos que valorarnos nosotros mismos y trasladar a la ciudadanía cual es nuestro amplio abanico de funciones, sin quedarnos en la mera denuncia de tráfico, algo que ya está muy pasado de moda. Tienes razón en que se podría realzar algo más la imagen de la Policía Local, no que se haga sólo en estas situaciones, pero en ello influís mucho vosotros, los medios de comunicación, que a veces os echamos un poco en falta.

–¿Han escuchado muchas veces la palabra ‘gracias’?-Si que lo hemos escuchado, a diario nos dan las gracias. Se percibe una mayor sensibilidad y muestras de agradecimiento por parte de los ciudadanos hacia la Policía Local. Resulta impactante pasar con el Patrullero por barrios como el Puche y que la gente salga a las terrazas a aplaudir y a dar las gracias, y que conste que no coincide con las 20:00 horas. Para mi, no existe mayor recompensa profesional que la respuesta de un ciudadano dándote las gracias al finalizar un servicio.

– ¿Cómo se han organizado para evitar contagios entre efectivos? – Antes de Decretarse el Estado de Alarma, en nuestra Jefatura comenzamos a tomar medidas organizativas e higiénico-sanitarias para prevenir los contagios entre los efectivos. Primero se escalonaron los horarios de entrada al servicio en 3 franjas, para procurar el menor número posible de Policías en la toma de servicio, en la cual se entregaba material de autoprotección, como mascarillas, guantes y liquido desinfectante. Tengo que reconocer que en la primera fase el material esa muy escaso. Una vez Decretado el Estado de Alarma, se cambió el sistema de turnos, estableciendo un cuadrante que garantizara la protección de dos tercios de la plantilla y se aplicaron una serie de pautas en cuanto al uso de las dependencias, vestuario, horarios y lugar de las comidas, así como la desinfección de los vehículos y las pertenencias de los Agentes con ozono, a cada inicio de servicio. Actualmente, en cada ciclo de trabajo se elaboran un kits de material de protección (mascarilla FPP2, mascarillas quirúrgicas, guantes y solución hidroalcohólica) que se entregan a los Agentes el primer día del ciclo. Además, las parejas son fijas para evitar interferencias y el turno es estanco, sin que una vez iniciado el ciclo, entren nuevos Agentes al mismo. El servicio se da por mensaje y las cuestiones operativas se aclaran por la misma vía.Sin duda, hemos sido el modelo a seguir para otras Jefaturas.

–Ante casos sospechosos en el cuerpo de Policía Local de Almería, ¿las autoridades sanitarias han respondido con eficacia, les han realizado los test con la premura que un servicio tan esencial requiere?– En nuestra Jefatura hemos tenido algún caso aislado de contagio, y automáticamente se ha puesto en marcha el protocolo de aislamiento para el afectado y para todos aquellos Agentes con los que hubiera tenido contacto. No ha habido ningún tipo de especulación al respecto y Jefatura ha actuado con total responsabilidad.

–Las nuevas fases de desescalada permiten a los almerienses salir a la calle con mayor libertad, ¿cree que lo están respetando?–Los almerienses hemos sido muy respetuosos desde el inicio, prueba de ello los datos tan favorables que presenta nuestra ciudad, y por ende, nuestra provincia. En estos casi 2 meses hemos visto las calles de Almería completamente vacías. A partir de las 8 de la tarde, daba “repelús” patrullar por las barriadas de la ciudad, especialmente por la zona centro, donde habitualmente hay mucho ambiente. Si me haces la pregunta por lo ocurrido el sábado con los permisos para hacer deporte y dar paseos, mi respuesta sigue siendo la misma, “los almerienses han estado a la altura” y no podemos criminalizar ni volcar la responsabilidad sobre personas que llevaban 50 días encerradas, por salir a hacer deporte, en un horario rígido y sin unas pautas claras. Menos aún cuando Almería dispone de un entorno ideal y el clima favorece muchísimo el desplazamiento de toda la población al paseo marítimo. Yo personalmente estuve trabajando ese día en el paseo marítimo, al igual que estuve el domingo, y si bien es verdad que el sábado hubo bastante aglomeración, el domingo fue una jornada muy tranquila y ordenada. Todo es cuestión de adaptación y aprendizaje, se trata de una situación sin precedentes y tenemos evolucionar progresivamente.

–Es lógico que unos cuantos no cumplan la norma, ¿recuerda algún caso peculiar de algún irresponsable al que se le haya tenido que llamar la atención y sancionar?– Las excusas han ido suscitándose conforme iban transcurriendo los días de confinamiento. Comenzaron con los paseos de la bolsa de la compra vacía durante varios kilómetros y el paseo del perro unas 5 veces al día, luego vinieron las compras de la barra de pan o el cartón de leche a las 02:00 de la madrugada en la tienda 24 horas. Pero la que más recuerdo es el caso de un señor que sorprendimos saliendo de un edificio. Se puso muy nervioso y nos insistía en que era fontanero, y que venía de reparar una avería urgente. Al confirmarnos la planta y el piso del que salió, “pensamos que el “chapúz” que había realizado, no había sido precisamente en una tubería, al menos de esas por las que circula el agua. Y es que, las personas somos muy ingeniosas, y cuando aprietan las necesidades fisiológicas, desarrollamos más aún nuestra imaginación.

–¿En qué zonas de Almería se ha respetado menos el confinamiento?– No podemos decir que exista una zona concreta de la ciudad que incumpla más el confinamiento que otras. Más bien se trata de una cuestión personal, que de una delimitación sectorial, en cuanto a que existen personas que tienen más problemas de adaptación a las normas que otras. Nuestra Sala del 092 ha tenido muchísimo trabajo en estos 2 meses, están haciendo un trabajo encomiable, y las llamadas que se han recibido por presuntos incumplimientos, han sido de muy diferentes puntos de la ciudad.

–¿Tienen ya algunas instrucciones de cara a los meses de verano en relación a las playas? ¿Y para la feria, en caso de que se celebrarse?– En Jefatura ya estamos preparando un servicio específico para el control y vigilancia del cumplimiento de las normas que se establezcan para el uso de las playas, así como para el respeto del distanciamiento social de los usuarios. Sabemos que va a ser un trabajo arduo, pero con una buena previsión aminoraremos las posibles complicaciones. En cuanto a la Feria, aún no tengo noticias oficiales sobre su celebración. Creo que esta pandemia tiene que cambiar nuestra mentalidad y abrirnos los ojos para ir adaptándonos a las nuevas circunstancias. Debemos hacer un mayor y mejor uso de las tecnologías existentes para avanzar en un servicio de calidad.