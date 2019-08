Preocupación por el fondeo en las playas de Cabo de Gata

Ecologistas en Acción y Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en Almería, han trasladado su "preocupación" por el fondeo de embarcaciones de recreo en playas no urbanas del espacio protegido y han urgido a la Junta de Andalucía a que adopte medidas para atajar esta práctica "no permitida" por la normativa ambiental.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de ambos colectivos, Enrique Ruiz, ha criticado que, una vez más, se "repitan episodios" de este tipo en enclaves como la playa de Los Genoveses y ha lamentado la "impunidad" con la que se actúa debido a que no hay "ningún tipo de vigilancia ni limitación" por parte de la administración.

"Es una imagen negativa y no compatible con la conservación de los valores naturales que lleva más a imaginar una playa de Benidorm y no una playa no urbana de un parque natural", ha indicado.

Ruiz, quien ha precisado que este tipo de prácticas "no permitidas por la normativa ambiental" que rige en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar se intensifican "a finales de julio y principios de agosto", ha trasladado que ambos colectivos conservacionistas llevaran el asunto a la próxima reunión de la junta rectora para su debate.

En este sentido, ha precisado que van a solicitar a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la adopción de medidas como el "establecimiento de un balizamiento" que advierta de que "no se puede fondear ni acercarse a la orilla".

"Esperemos que en la administración tomen nota porque estos episodios no se pueden repetir y requieren de una solución", ha concluido. Cabe recordar que la última reunión de la junta rectora tuvo lugar en diciembre de 2018 y, desde entonces, no se ha vuelto a convocar.

La bahía de los Genoveses es una reserva marina protegida por el plan de ordenación de recursos naturales (PORN) así como por de la Ley de Costas. El PORN especifica la prohibición de fondear en praderas de posidonia y en zonas rocosas, en las que también está prohibido la actividad moto-náutica.

Esta prohibición se ve reforzada cada temporada por el bando anual de Capitanía Marítima que establece la zona de baño en las playas naturales no balizadas en los 200 metros siguientes a la línea de costa y en 50 metros desde zonas acantiladas. En las zonas de baño que no están balizadas se interpreta que no se puede fondear.