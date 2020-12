“Preocupan las salidas de residentes a sus domicilios familiares en estas fiestas”

César Raúl Rodríguez Martín estudió la Diplomatura de Fisioterapia y fue como fisioterapeuta, allá por 2001, cuando conoció el trabajo con personas mayores, algo que le cautivó. Desarrollando dicho puesto le surgió la oportunidad de dirigir una residencia unos años más tarde, en concreto el centro ‘Alcalde Bartolomé Sánchez Moreno’ de Oria. Tras ese cambio laboral siguió con su formación hasta el día de hoy, que es Doctor en Gerontología y Geriatría, coordina el Grupo Reifs en Almería y lleva en total cerca de veinte de dedicación a las personas mayores (doce de ellos como director).

Desde el estallido de la pandemia en España han transcurrido ya nueve meses, ¿cuál fue el momento más angustioso en su centro?

–Aunque a finales de febrero de 2020 nuestra empresa, Grupo Reifs, ya llevaba la delantera en muchas de las medidas de prevención que ahora por normativa tenemos en cuenta todas las residencias, recuerdo en especial un viernes de finales de marzo en el que todo el personal del centro desalojamos el bajo de la residencia, que se usaba de almacén, y lo adaptamos a toda prisa para acoger, según nuestro plan de contingencia, a los posibles contagiados por Covid. Uno pintaba las paredes a toda prisa, el otro instalaba un lavabo, otro montando camas, deprisa y corriendo como si ese mismo día o el fin de semana la Covid-19 fuera ya a caer sobre nosotros. Ese fue sin duda uno de los días que más angustia y miedo pasamos.

¿A día de hoy tienen algún problema de abastecimiento de material de protección?

–Actualmente tenemos stock suficiente de todos los EPI necesarios para abordar las diferentes situaciones de cuidados a residentes con sospecha o contagiados de coronavirus. Para ello contamos con la gran inversión que la empresa hace en estos materiales y que luego distribuye entre todos sus centros y algunas aportaciones puntuales que seguimos recibiendo de administraciones como la Consejería de Salud.

El estrés laboral debe ser muy alto, ¿qué tal está el ánimo de la plantilla después de tanto tiempo en alerta?

–La plantilla de la residencia está siendo una pieza fundamental en la labor preventiva que llevamos a cabo, todos trabajamos a una, como una gran familia, para conseguir un único objetivo, que es el de proteger a las personas mayores que cuidamos. Nos levantamos los ánimos los unos a los otros y nos ayudamos a seguir en pie y no decaer, ya que creemos que todos los esfuerzos que llevamos realizados hasta ahora deben servirnos para conseguir nuestra meta. Cada día que pasa sin que la Covid nos haya alcanzado es un éxito y cada semana que vemos que todos los test de antígenos salen negativos es una batalla ganada que nos da ánimos para seguir adelante.

¿Y cómo lo llevan los residentes?

–Ellos sin duda son los protagonistas de esta historia, que por desgracia, tan mal parados acabaron muchos de ellos en la primera ola. En nuestro centro, al ser tan pequeño, con 45 plazas, trabajamos en un ambiente familiar y cada día les damos todo el cariño que podemos para que se sientan como en su casa y la añoranza de sus seres queridos la suplimos con los contactos diarios que llevamos a cabo con ellos cada día. Como es normal, echan de menos muchas de las cosas que hacían antes como las salidas o excursiones, pero son muy comprensivos con nosotros y nos ayudan en mayor o menor grado según sus capacidades.

¿Qué le parecen las medidas adoptadas por la Junta durante estos festejos?

–Entiendo que legislar sea difícil y nunca podrá ser a gusto de todos y quizás más de un residente o familiar que se acoja a estas medidas pueda disfrutar de estas fiestas si lo hacen de forma responsable, pero no considero que en este momento, a falta de días para la aplicación de las vacunas a residentes y trabajadores de centros sociosanitarios se deban relajar las medidas de prevención y tirar por tierra tantos meses de intenso trabajo que llevamos, ya que no considero que el entorno familiar y menos en fechas navideñas tenga los conocimientos ni equipos necesarios para prestar unos cuidados con todas las garantías a los residentes por mucho que firmen una declaración responsable de que así lo harían.

¿Temen que el virus pueda entrar en el centro en caso de que haya relajación en las fechas navideñas tanto por parte de trabajadores como de residentes?

–Por parte de los trabajadores no estoy tan preocupado porque aunque seamos la principal causa de contagio a residentes tanto los EPI que utilizamos como todas las medidas de prevención pueden hacer que un trabajador con la Covid no contagie a ningún residente o compañero. Además hemos reforzado las medidas de prevención para estas Navidades, hacemos el doble de test de antígenos a trabajadores y ampliamos a familiares y allegados la realización de estas pruebas para, como digo, estar más prevenidos en estas fechas de reuniones familiares. Las visitas a residentes en el centro tampoco me preocupan porque tenemos un protocolo totalmente seguro y todos los familiares colaboran responsablemente en su implantación. Son las salidas de los residentes a su domicilio familiar lo que más me preocupa por la posibilidad que pueda darse de que no adopten todas las medidas de prevención posibles y pudiera producirse un contagio.

Por desgracia ninguna residencia está libre de tener algún positivo, ¿pero cómo han logrado hasta la fecha tener 0 contagios?

-Gracias a la total implicación de todos los trabajadores y a la proactividad que nos ha caracterizado desde el primer momento vamos consiguiendo evitar el contagio entre trabajadores y residentes. Cada medida que pueda tener efectividad en dicha prevención la estamos aplicando y cada día añadimos nuevas medidas. Nunca se nos olvida que cada día puede ser el día en el que la Covid entre en nuestro centro y esto nos ayuda a no bajar la guardia. Cada trabajador por su parte está actuando de forma muy responsable en su vida privada para evitar contagios, somos muy conscientes de que debemos hacer más de un sacrificio personal para velar por la seguridad de nuestros residentes.

¿A día de hoy cómo pueden comunicarse los familiares con los residentes?

-Ofrecemos diferentes posibilidades, no solo las visitas presenciales en una zona dispuesta para ello donde aseguramos que se cumplan todas las medidas de prevención sino para aquellos residentes más dependientes facilitamos las visitas hasta el dormitorio, también con toda seguridad. Para los que no se puedan desplazar al centro disponen de llamadas y videollamadas para contactar a diario con sus familiares. Y siempre, para saber más de ellos y de las actividades que realizamos en el centro pueden consultar nuestra web, www.gruporeifs.com y nuestras publicaciones en redes sociales.

¿Hasta qué punto confían en que las vacunas sean la solución a corto plazo para mitigar el problema actual?

–Las personas mayores pluripatológicas que viven en residencias han sido las principales víctimas de esta enfermedad. Confío en que la vacuna, si no previene el contagio de unas personas a otras, pueda mitigar la sintomatología de la enfermedad y por tanto sus consecuencias. Los trabajadores también creo que podremos respirar un poco más y aunque no bajemos la guardia y sigamos con todas las medidas de prevención durante más tiempo sabremos que tenemos una protección extra que nos ayudará a velar por la seguridad de nuestros residentes.

¿Cómo ha logrado evitar llevarse el estrés del trabajo a su ámbito familiar?

–Sin duda, las consecuencias psicológicas que va a dejar esta pandemia en la población en general y en los trabajadores de residencias geriátricas en particular va a ser uno de los grandes problemas a los que se va a enfrentar la psicología actual. Grupo Reifs ofreció desde el principio de la pandemia a todos sus directores la posibilidad de llevar a cabo una comunicación muy fluida que nos sirviera de apoyo entre compañeros y una formación en cuanto a la gestión del estrés y la resiliencia que bien he sabido yo aplicar en mi día a día para que esta situación no me sobrepasase. En mi vida personal he seguido llevando a cabo una dieta saludable, realizando deporte a diario y he tenido que añadir la meditación, que antes no hacía, para liberar mi mente de miedos, inseguridades y problemas que en nada me iban a ayudar a combatir con éxito está situación de crisis. Por último, el apoyo y amor de mi familia está siendo el último ingrediente que necesito para seguir el día a día en esta lucha.