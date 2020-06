Prisión provisional para tres acusados de secuestrar y matar a un hombre en El Ejido

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de El Ejido ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para tres acusados de secuestrar y matar a un hombre que supuestamente había robado 20.000 euros a uno de ellos.

Según documentación judicial consultada por Efe, la víctima residía junto a sus familiares en El Rincón de la Victoria (Málaga), pero en noviembre del 2019 se trasladó a la ciudad de Almería, dónde no tenía "ningún vínculo", únicamente con el acusado M.R., quien le dio alojamiento.

La víctima realizó el último contacto con su familia el 3 de diciembre del 2019, día en el que desapareció hasta que se halló su cadáver el día 5 de diciembre del 2019.

"Son evidentes los indicios que señalan que su desaparición el día 3 de diciembre de 2019 no tenía un carácter voluntario, pues no manifestó a sus familiares su intención de irse, no tenía problemas familiares", dice el juez, incidiendo en que el 3 de diciembre se produjo "un corte repentino de sus comunicaciones telefónicas" con su familia.

El juez concluye indiciariamente que en la vivienda de M. R. había una caja de zapatos con 150.000 euros y que la víctima habría tenido conocimiento de la misma cuando el acusado sacó dinero para hacer un pago, sustrayendo 20.000 euros de su interior.

Sin embargo, este acusado se habría dado cuenta de la sustracción e intentó "a través de la propia víctima" y de una mujer que convivía con ellos, averiguar sin éxito el paradero del dinero.

Sostiene que los días 2, 3 y 4 de diciembre, se habría reunido con los investigados Y. F., y J. S., a los que "encargó el cometido de retener y torturar" al hombre para que confesase dónde estaba la cantidad que le había robado.

Así las cosas, sobre las 22:00 horas del 3 de diciembre, se habría llevado al fallecido a bordo de un vehículo de su propiedad hasta El Ejido, regresando dos horas más tarde para deshacerse de la maleta con todas las pertenencias de la víctima, tirándola a un contenedor de basura.

"Acto que denota indicios de una clara intención de acabar con la vida" del hombre, insiste el juez.

Sostiene además que durante unas 28 horas, hasta las 05:00 horas del 5 de diciembre -momento en el que se produjo la muerte-, la víctima fue retenida "en contra de su voluntad, maniatado con mordaza y bridas, siendo fuertemente golpeado con un objeto contundente en el torso, en el rostro, así como agredido con 11 puñaladas en el gemelo izquierdo".

Asevera que M. R. engañó al muerto diciéndole que iban a tomar café y lo entregó a Y. F. y J. S., a quienes habría contratado previamente y ordenado que ejecutasen las agresiones. Apostilla que Y. F. fue presuntamente quien se encargó de arrojar el cuerpo sin vida entre los invernaderos de la localidad ejidense de Santa María del Águila dónde fue encontrado.

Señala que M. R. se dedicaba, supuestamente, al tráfico de drogas, y además incide en las numerosas llamadas intercambiadas por este acusado y los otros dos en la causa, J. S. y Y. F., especialmente durante la madrugada del día en el que fue localizado el cadáver de la víctima. Comunicaciones que se vieron interrumpidas a partir del hallazgo de los restos.