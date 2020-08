Procesados cuatro mandos y cuatro soldados por la muerte del legionario Alejandro Jiménez en Agost

El Juzgado de lo Togado Militar número 23 de Almería ha procesado al sargento que efectuó el disparo que presuntamente acabó con la vida del legionario Alejandro Jiménez Cruz el 25 de marzo de 2019 en el campo de maniobras de Agost (Alicante), y junto a él a un capitán, dos tenientes, un cabo y tres soldados de la Legión, por delitos como encubrimiento, deslealtad, desobediencia y obstrucción a la Justicia.

Al menos así lo asegura el diario ‘El País’, que este viernes publicaba en exclusiva dicha información a partir del auto dictado esta semana por el juez responsable de la instrucción, en el que se dan cuenta de supuestas irregularidades y “mentiras urdidas para obstruir la investigación”, siempre según esta cabecera.

Entre otros, ‘El País’ mantiene que el legionario fue alcanzado por el impacto directo del proyectil de un fusil y no de rebote, que durante el ejercicio en el que expiró los militares no llevaban placas balísticas -que no eran obligatorias-, o que tras la muerte de éste se limpió el campo de tiro.

Aunque en estos momentos hay procesados tres oficiales (un capitán y dos tenientes), un sargento, un cabo y tres soldados, inicialmente llegaron a ser hasta 16 los imputados en esta causa.

El procedimiento se inició por un posible delito contra la eficacia del servicio con resultado de muerte del artículo 77 del Código Penal Militar, aunque no se descartaba la ampliación a otros delitos militares conforme vaya avanzando la instrucción del caso.

Las actuaciones de investigación han sido realizadas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante y por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y desde el 18 de julio de 2019 se encuentra levantado el secreto sobre el sumario.

El legionario murió el pasado 25 de marzo como consecuencia de un impacto de proyectil del calibre 5,56 milímetros disparado con un fusil de asalto HK G36 durante un ejercicio de tiro con fuego real en el campo de tiro de Agost durante una salida Alfa de la compañía.

En su día, fuentes cercanas a la investigación ya apuntaron que, al menos parte de los participantes en este ejercicio “no portaban chaleco antibalas completo pues no disponían de la placa metálica correspondiente” y que la ambulancia que asistía al ejercicio de tiro sólo contaba con un chófer pero no personal sanitario especializado.

El Tercio “Don Juan de Austria” 3º, al que pertenecía la víctima mortal, está desplegado en la base “Álvarez de Sotomayor” en Viator, sede de la “Brigada Rey Alfonso XIII” II de La Legión.

El legionario era de Palma de Mallorca y le fue impuesta la medalla al mérito militar con distintivo amarillo por haber fallecido en acto de servicio.