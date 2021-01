El viernes por la tarde se celebró una reunión extraordinaria del Comité Territorial de Alertas en Salud Pública de Alto Impacto para estudiar la situación de los municipios de Almería que este sábado cumplían dos semanas desde la entrada en vigor de las primeras medidas restrictivas como el cierre perimetral y/o de la actividad no esencial.

Los expertos decidieron que María y Huécija se liberen de restricciones, pues en estas dos semanas han bajado la tasa de incidencia por debajo de 500 y que Arboleas y Partaloa puedan reabrir sus bares y comercios.

No obstante, otros 15 municipios donde los cierres comenzaron también el 17 de enero no han logrado reducir la incidencia del virus, por lo que continúan con las medidas que ya tenían. Tal y como consta en la resolución de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería publicada este sábado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, estas medidas se prorrogan otros 14 días a contar desde el 1 de febrero, aunque la revisión es continua.

En el Distrito Sanitario de Almería son cinco los pueblos que continuarán con cierre perimetral y de la actividad no esencial al no haber bajado su tasa de 1.000 tras estas dos semanas. Son Alhama de Almería, que tiene una tasa de 1.435,9, por lo que permanece en nivel 4 grado 2; Carboneras, que tiene tasa 2.677,4; Fiñana, con incidencia de 3.881,0; Gádor (1.252,5); y Sorbas (1.518,9).

En el Distrito Sanitario del Levante-Alto Almanzora hay diez municipios que no han logrado el objetivo de reducir su incidencia en estas dos semanas, por lo que siguen con el cierre perimetral y de los bares y comercios. Son Albox (tiene una tasa de 2.342,1); Antas (5.128,2); Chirivel (1.880,5); Cóbdar (4.494,4); Los Gallardos (1.654,0); Mojácar (2.449,1); Oria (2.188,5); Taberno (1.437,4); Vélez-Blanco (con una tasa de 2.294,6) y Vélez-Rubio (1.298,5).

En el Distrito de Poniente no hay ningún municipio que comenzase a tener restricciones desde el domingo 17 de enero —Adra y Laujar de Andarax tenían solo cierre perimetral pero días después se le amplió también a cierre de la actividad no esencial y aún no han cumplido los 14 días en vigor.

Cierre de la actividad no esencial en Zurgena e Instinción

El Comité Territorial de Alertas también decidió que desde este lunes Instinción y Zurgena pasan al nivel de alerta 4 en grado 2 por lo que tendrán cierre perimetral (Zurgena ya lo tenía) pero también cerrarán todos sus bares y comercios que no estén considerados esenciales.

Instinción presenta actualmente una tasa de incidencia de 1.339,3 al haberse diagnosticado 6 casos positivos en dos semanas entre sus 448 vecinos.

En Zurgena la tasa de incidencia es de 1.116,4 al haber 33 casos positivos en dos semanas.

Somontín se une al cierre perimetral

Por otro lado, la Junta de Andalucía ha dado a conocer que también se ha ordenado el cierre perimetral del municipio de Somontín, ya que actualmente tiene una tasa de incidencia de 677,2 al haberse dado 3 casos positivos entre sus 443 habitantes.