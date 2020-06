El paso a nivel de El Puche es ya “historia” con la rotonda del soterramiento abierta

Llevaba lustros mendigando fondos gubernamentales para su supresión, a lo largo de los cuales senadores, alcaldes, candidatos al bastón de mando de la ciudad y varios secretarios de Estado se han dejado fotografiar cruzando el paso a nivel de El Puche hasta en modo beatles. Una galería gráfica a incorporar a partir de ahora a las hemerotecas, porque la capital almeriense se ha librado de este último punto negro de su género mediante la apertura parcial de la rotonda del soterramiento de las vías del ferrocarril.La construcción de esta glorieta, de 80 metros de diámetro exterior, pone punto final al histórico paso a nivel, que ha venido soportando la mayor circulación de peatones y vehículos de toda Andalucía, y un elevado riesgo de accidentes, especialmente porque era una zona de tránsito escolar.

El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, se ha congratulado a través de las redes sociales del paso “definitivo” que supone la apertura al tráfico, un hito que ha calificado de “histórico” y que permite una circulación viaria más fluida.

Tras meses de trabajos, dentro del proyecto integración del ferrocarril en Almería, los conductores pueden circular alrededor de todo el anillo de la rotonda, cuya conclusión lleva aparejada como bonanza una mayor vertebración sobre la zona, permitiendo la conexión directa entre los barrios que confluyen en ella. De hecho, aunque no la totalidad de sus siete ramales puede ser tomada, la apertura parcial permite ya la comunicación entre El Puche y Los Molinos. No obstante, las obras no han acabado.

Esta misma semana, a través de un comunicado de prensa en el que era anunciada la licitación de varios suministros, Adif se congratulaba del nivel de ejecución alcanzado para este proyecto, superior al 70%. Si bien se resta al cronograma de obras, el plazo de ejecución rebasa en ocho los diez fijados. Y queda aún por delante la definición de la siguiente fase para permitir la llegada del AVE al centro capitalino y la reapertura de la estación.

Fernández-Pacheco ha recordado al respecto que esta parte del proyecto del soterramiento es “fundamental” para el AVE de Almería, por lo que ha instado de nuevo a que, por parte del Ministerio de Fomento, se convoque a la Sociedad ‘Almería Alta Velocidad’ para explicar las siguientes fases de ejecución, pendiente este encuentro desde el pasado año.