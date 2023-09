Álvaro Godoy, una promesa del boxeo almeriense

Nacido en 2001 en El Ejido, Álvaro Godoy Alarcón (el Mago) llegó por primera vez a un gimnasio cuando era adolescente. Contaba con 12 años de edad, con algunos kilos de más y para eliminarlos decidió practicar el boxeo. Con el paso del tiempo, se dio cuenta de que su vocación estaba en el cuadrilátero, tanto que hace 7 años decidió que ese deporte sería su profesión. En el campo amateur hizo 26 peleas, perdiendo 4. Después, debutó como profesional el 9 de abril de 2022, con apenas 20 años de edad, con un nocaut técnico en el primer asalto a Mikheil Gogebashvili. De esta manera comenzó su carrera en el mundo del boxeo en el peso medio y se convirtió en el primer boxeador profesional ejidense de la historia, militando con el C. D. Boxeo Alemán Castillo. Sus entrenadores son Alberto Alemán Castillo, Alberto Alemán Salvador y Alberto Alemán Hidalgo (abuelo, hijo y nieto), una familia conocida en el mundo pugilista de Almería. Hace unas semanas, el pasado 2 de septiembre en el Centro de Usos Múltiples de Ejidomar, Álvaro disputó su sexto combate profesional obteniendo nuevamente la victoria en 6 asaltos. Godoy se muestra preparado para enfrentarse a cualquiera en el peso medio, y a tenor de lo demostrado en sus últimos combates realizados, nadie puede negárselo.

R. G. F.: Álvaro. ¿Cómo toma tu familia que practiques este deporte de contacto?

Álvaro: Este deporte no le gusta a nadie de mi familia. No obstante, ellos respetan lo que yo hago porque saben que así soy feliz y me apoyan por ello.

R. G. F.: Cuéntame, ¿cómo son tus rutinas de entrenamiento y alimentación?

Álvaro: Yo suelo entrenar todos los días excepto los domingos (2 horas por las mañanas y otras 2 por las tardes). Por las mañanas entreno fuerza, hago pesas, realizo circuitos de resistencia y unos 40 minutos de carrera. Y por las tardes sólo entreno boxeo y técnica. Mi alimentación consiste simplemente en comer sano. Yo no hago dietas ni nada por el estilo.

R. G. F.: En tu corta carrera profesional has realizado 6 combates (5 victorias (2 victorias por KO técnico) y 1 derrota), habiendo peleado por última vez hace tan sólo dos semanas, obteniendo una victoria sobre Diego Jair Ramirez en El Ejido. Ahora dime, ¿te ves en plena forma física y mental, como para seguir en esta dinámica? ¿Cuán lejos o cerca sientes que estás de disputar un Campeonato de España?

Álvaro: Ahora mismo me veo en plena forma, tanto física como mentalmente. Estoy preparado para lo que venga. Aunque aún me queda mucho por aprender en el boxeo. En cuanto al Campeonato de España, si todo va bien y sigo ganando mis combates, tal vez el año que viene podré disputarlo.

R. G. F.: El pasado mes de abril conseguiste ganar al excampeón de España de boxeo José Manuel López Clavero. ¿Planteaste el combate del modo que se dio? ¿Cómo fue el combate?

Álvaro: Es en el que más nervioso he estado. Yo venía de perder con Wahid Hambli (mi única derrota hasta el momento) y eso influyó mucho para que estuviera así de nervioso en ese momento. Ese combate me lo plantee como todos los demás, hice lo que sé hacer, que es boxear y no dejar que nadie me lleve a su terreno. Simplemente hice entrar a Clavero en mi juego y él se desesperó conmigo, empecé a encontrar huecos en su defensa y gané a los puntos.

R. G. F.: Tu antepenúltimo combate realizado fue el 5 de agosto de 2023 contra el ruso Artem Garibian (invicto hasta ese momento) en Benalmádena (Málaga) venciendo por nocaut técnico. ¿Ha sido para ti el rival más difícil? ¿Qué recuerdos tienes de este combate?

Álvaro: Esta pelea se realizó en el Hotel Holiday World en Benalmádena, dentro de una velada muy bien organizada. Sobre el combate en sí no me acuerdo mucho porque se me pasó muy rápido. Él no ha sido el rival más duro que he tenido, mis rivales más difíciles han sido Hambli y Clavero, con diferencia. Pienso que a Garibian le falta algo más, tiene fuerza en su golpeo, pero eso es lo único que podría destacar de él.

R. G. F.: ¿Te ha pedido revancha?

Álvaro: Sí, me pidió la revancha en el vestuario y yo se la acepté con mucho gusto. Pero para que esta pelea se de de nuevo, primero que nada tendrá que aceptar mis condiciones y no sé si lo hará.

R. G. F.: ¿Tienes algún combate a la vista? ¿Con quién te gustaría pelear?

Álvaro: Sí, en noviembre hay una fecha, pero aún no tengo ningún rival. Será en la localidad de Huércal de Almería, todo por una buena causa: recaudar fondos para ayudar al niño Tano, el pequeño con síndrome de Angelman. Y respondiendo a tu segunda pregunta, me encantaría pelear contra Alcorac Caballero.

R. G. F.: ¿Momento más feliz? ¿Y el momento más vergonzoso que has tenido en una pelea?

Álvaro: Mi momento más feliz, cuando vencí a López Clavero. Me puse súper feliz y me demostré a mí mismo que sí puedo. Y el más vergonzoso mi derrota contra Hambli. Me dio palos por todos lados, fue la pelea más desastrosa que he realizado en mi aún corta carrera.

R. G. F.: ¿Qué es lo que has aprendido a lo largo de estos años en tu práctica del boxeo?

Álvaro: Lo que me ha dado el boxeo ha sido disciplina. Su práctica me ayuda mucho también a controlar mis emociones, aparte de proporcionarme una buena forma física y, por supuesto, salud.

R. G. F.: ¿Qué puede mejorar el boxeo almeriense bajo tu punto de vista?

Álvaro: En Almería hay boxeadores muy buenos... y ha habido mejores. Yo pienso que los ayuntamientos de la provincia de Almería deberían de volcarse más en este deporte que tantas alegrías nos sigue dando. Ese es el principal problema que tenemos en Almería. Aquí hay boxeadores con mucha calidad que no tienen la ayuda ni el apoyo necesario para poder crecer. Parece que si no eres futbolista, deportivamente no tienes mucha esperanza. Existen más deportes que ese y no se fomentan tanto, como el boxeo, la natación, el ciclismo, etc.

R. G. F.: ¿Aparte del boxeo, a qué te dedicas? Me gustaría saber cuáles son tus preocupaciones laborales y/o profesionales de cara a un futuro.

Álvaro: Desde hace unos años trabajo en un hotel en El Ejido como recepcionista por las noches. Este trabajo a veces me quita tiempo de entrenamiento o hace que llegue muy cansado a mis entrenamientos de las mañanas (por el turno de noche). Por eso, de cara al futuro, me gustaría abrir mi propio gimnasio para entrenarme y entrenar a otros.

R. G. F.: ¿Alguna cosa que quieras decir a los lectores del Diario de Almería?

Álvaro: Sólo dos cosas. Una: que quiero ser el mejor de mi categoría, llevando el nombre de Almería donde vaya. Otra: que quiero dar las gracias a mi fisioterapeuta, Oswaldo Saba, del Centro de Fisioterapia Alhambra de El Ejido; y también a John, del D'Bar (el bar de John) de Almerimar, por ayudar al club en todo lo que puede