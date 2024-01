“Quiero devolver a la profesión las alegrías que me ha aportado”

El próximo miércoles día 24 es la festividad de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas. Será el primero que celebre ocupando la presidencia de los 138 asociados que hay en Almería su flamante máxima autoridad local, José Manuel Bretones, elegido como tal la pasada semana.

–42 años de experiencia en el gremio a los que pones broche de oro con la presidencia.

–Es cierto. Comencé en La Crónica en 1982 donde permanecí hasta su cierre en 1998. Luego estuve en Canal 28, fui je del Gabinete de Comunicación del Rectorado de la Universidad y ocupé idéntico cargo en Cajamar hasta que pedí la excedencia hace unos años. Y ahora, esto.

–A ver, un rápido repaso a tu trayectoria profesional. 16 años en La Crónica.

–Entré de práctico y llegué a ser director. Fue un bautismo de fuego ya que sufrimos vetos por parte del Gobierno y la alcaldía en ruedas de prensa y publicidad institucional. Todo se debía la actitud crítica constructiva que manteníamos con la sociedad.

–Un día llega a la redacción Florentino Castañeda y...

– ¡Ja, ja,ja! Bueno, pues se puso en el centro y dijo con gran parafernalia: “Bretones, es usted el director más joven de España. He llamado a todos los periódicos de España y ningún director tiene menos de 25 años”. No reímos pero fue una alegría para mí.

–También dirigiste ‘El Caso’.

– Si, durante cinco años, ya que compramos la cabecera y trajimos la redacción a Almería. Era un semanario nacional.

–Luego, a Canal 28.

–Sí me encargué de los informativos provinciales durante 2 ó 3 años. Era algo novedoso para mí pero la gente por la calle aun me recuerda de verme en la tele. Recuerdo que coordiné en directo el primer debate electoral a la alcaldía, en el año 1999.

–Ocho años en la Universidad.

–En 1999 el Rector me ofreció activar el Gabinete del Rectorado que funcionaba regular y, tras dos años, me nombró jefe del mismo. Me encargaba de las notas de prensa, los discursos, los Cursos de Verano, su agenda...

–Y acabas en Cajamar.

–Desde 2008 hasta que pedí la excedencia. Era el participaba en la redacción de los comunicados internos y externos de la entidad, una labor agradable sin la presión a la que somete el periodismo de prensa, radio o televisión.

–En 2019, ‘pase a la reserva’.

–Si, pero sin abandonar el periodismo. Aquel mismo año publiqué un libro sobre el recordado derrumbe del edificio Ázorín, del que se cumplían 50 años. Fue el cuarto, tras dos sobre biografías de los políticos de Almería y otro de los 70 años de la Asociación de la Prensa de Almería. Además, he ganado numerosos premios de microrrelatos.

–Desde hace una semana, presidente... es muy largo el nombre.

–¡Ja, ja, ja! De la Asociación de Periodistas - Asociación la Prensa de Almería, entidad fundada en 1931. Tras la pandemia, quedó muy tocada y pretendo revitalizarla de cara al centenario, que cumple dentro de 7 años.

–¿Qué te movió a presentarte?

– Básicamente, devolver a la profesión las satisfacciones laborales y personales que me ha aportado en estos 42 años. Debemos ser parapeto y contrapeso ante la imagen social del periodista. Nos juzgan y atacan gratuitamente y eso no debe ser así.

–Dime los tres puntos estrella de tu candidatura.

–Tengo bastantes pero, si me pides sólo tres, quizá sean reactivar la presencia de la Asociación en la sociedad almeriense, la formación permanente de los asociados y que tengan unas condiciones dignas de trabajo. Hay 138 profesionales del periodismo en Almería y vamos a velar por la calidad de su trabajo y de una correcta remuneración.

–¿Llegarás de presidente al centenario de la Asociación?

– ¡Ja, ja, ja! Pues por falta de ilusión no será. La presidencia son 4 años renovables por una vez.