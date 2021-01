Qvision: Corrección de la Presbicia con Láser

La Presbicia, también denominada vista cansada se debe a la pérdida de elasticidad del cristalino, lo que provoca dificultades para ver de cerca. Posteriormente dicho cristalino sigue esclerosándose produciendo una pérdida de la calidad visual, para finalmente acabar opacificándose produciendo lo que se conoce como Cataratas, que producen una pérdida severa de la visión a todas las distancias. La Presbicia, también denominada vista cansada se debe a la pérdida de elasticidad del cristalino, lo que provoca dificultades para ver de cerca. Posteriormente dicho cristalino sigue esclerosándose produciendo una pérdida de la calidad visual, para finalmente acabar opacificándose produciendo lo que se conoce como Cataratas, que producen una pérdida severa de la visión a todas las distancias. La Técnica de Cirugía Láser de la Presbicia Presbyond, permite la corrección de los defectos visuales de lejos y cerca mediante tecnología Láser.

Esta técnica se basa en la aplicación de una corrección personalizada en función de diferentes parámetros biométricos oculares para potenciar una visión binocular simultánea modulada por aberraciones, donde uno de los ojos potencia la visión lejana y otro la cercana (1). A diferencia de los tratamientos de Monovisión Estándar, donde se corrige un ojo para lejos y otro para cerca, lo que dificulta la visión binocular y reduce la estereopsis (visión de los objetos en 3 dimensiones), la técnica Láser Presbyond permite una visión simultánea manteniendo la visión binocular y la estereopsis.El éxito de estos tratamientos Láser radica en la customización del proceso en función de un estudio y análisis exhaustivo refractivo y aberrométrico previo, teniendo en cuenta además la edad funcional, hábitos de vida y ambiente laboral de cada paciente. El proceso de recuperación es muy rápido pudiendo incorporarse a su vida cotidiana en un período muy corto de tiempo.

Bibliografía:(1) Visual and Refractive Outcomes Following Laser Blended Vision Using Non- linear Aspheric Micro-monovision.Ganesh S, Brar S, Gautam M, Sriprakash K. J Refract Surg. 2020 May 1;36(5):300- 307. doi: 10.3928/1081597X- 20200407-02. PMID:32396641.

El Dr. Joaquín Fernández especialista en Cirugía Refractiva, Presbicia y Cataratas, ha sido designado 6º Experto Mundial en Lentes Intraoculares Multifocales para Cirugía de Presbicia y Cataratas, por el portal USA especializado en Rankings Sanitarios, Expertscape.comLa realización de este Ranking se realiza de una forma objetiva:Realiza una búsqueda en PubMed (Base de Datos donde se indexan todas las revistas médicas especializadas) para encontrar todos los artículos científicos publicados sobre cada especialidad en los últimos diez años.Asigna una puntuación a cada artículo científico, según el año de publicación, el tipo de artículo y la revista en la que se publicó.Determina una puntuación a cada autor del artículo en función de la autoría o de la colaboración en el mismo.

El Dr. Joaquín Fernández participa en Congresos de Cirugía en Directo donde se realizan intervenciones quirúrgicas de alta complejidad que son retransmitidas a los oftalmólogos asistentes. Igualmente participa con asiduidad como Ponente en Congresos Internacionales de la especialidad, compartiendo las publicaciones científicas realizadas por el Departamento de I+E (Investigación y Evidencia) de Qvision.