Qvision: Corregir la Visión Cercana tras Cirugía de Cataratas

El Implante de Lentes Intraoculares Monofocales, se emplea para sustituir el Cristalino en la Cirugía de la Catarata. Las Lentes Monofocales permiten la corrección de la visión para la distancia lejana, pero no tienen foco visual para intermedia y cercana, por ello se necesita el uso de gafas tras la intervención.

En el interior de nuestro ojo se encuentra una lente natural denominada Cristalino. A partir de los 45 años pierde flexibilidad, apareciendo lo que se denomina como Presbicia (Vista Cansada). Posteriormente el Cristalino va perdiendo transparencia hasta que se forma la Catarata, opacidad que produce una pérdida visual progresiva cuyo tratamiento quirúrgico es la única solución.

Ya estoy operado de Cataratas con Lente Monofocal, ¿puedo volver a intervenirme para corregir la visión cercana? , es posible implantar Lentes Multifocales Addon en pacientes ya intervenidos de Cirugía de Catarata con Lentes Monofocales, con el objetivo de disminuir la dependencia del uso de gafas y/o lentes de contacto a todas las distancias.

Las Lentes Addon también permiten corregir Defectos Residuales de Miopía, Hipermetropía y Astigmatismo que no hayan sido corregidos en la Cirugía inicial de Cataratas.

La realización de un Estudio Exhaustivo previo es la Clave del Éxito, ya que permite la selección customizada de la lente intraocular. El Departamento de I+E de Qvision ha desarrollado un Modelo de Predicción de Rendimiento Visual, publicado en revistas científicas de alto impacto (1) cuyo objetivo es predecir como será la Calidad de Visión tras la intervención. De este modo se puede realizar una selección personalizada de la Lente Intraocular que mejor Calidad Visual pudiera generar en cada paciente.

