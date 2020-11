Qvision, una de las cinco clínicas en el Mundo que implanta ICL para la Presbicia

La Presbicia, también denominada vista cansada se debe a la pérdida de elasticidad del cristalino, lo que provoca dificultades para ver de cerca. Hasta ahora las lentes ICL permitían corregir defectos visuales de Miopía, Hipermetropía y Astigmatismo, pero no permitían la corrección de la Presbicia (Vista Cansada), con la llegada de la lente ICL EVO VivaTM ya es posible corregir los defectos de visión a diferentes distancias, permitiendo una disminución de la dependencia del uso de gafas y lentes de contacto.

Qvision una de las 5 Clínicas a Nivel Mundial

Sólo 5 Centros Oftalmoló- gicos: Qvision (Almería), Instituto de Microcirugía Ocular IMO (Barcelona), Instituto Fernández Vega (Asturias), Clínica Begitek (San Sebastián) y Medipolis (Amberes, Bélgica) pueden implantar a día de hoy la lente fáquica ICL para la Presbicia (ICL EVO VivaTM).

Esta lente ha demostrado su eficacia y seguridad en un ensayo clínico multicéntrico cuyos resultados han sido publicados recientemente en la prestigiosa revista oftalmológica Clinical Ophthalmology (1).

ICL, técnica Segura y Eficaz

El implante de las Lentes intraoculares ICL EVO VivaTM, se ha demostrado como una técnica Segura y Eficaz para la corrección la Miopía y la Presbicia. A día de hoy la plataforma de la lente ICL se han implantado en más de un millón de casos en el mundo, con un seguimiento desde hace más de 20 años, lo que las convierte en las lentes intraoculares fáquicas (sin sustitución del cristalino) más implantadas a nivel mundial.

Bibliografía

(1) Packer, Mark & Alfonso, Jose & Aramberri, Jaime & Elies, Daniel & Fernández, Joaquín & Mertens, Erik. (2020). Performance and Safety of the Extended Depth of Focus Implantable Collamer® Lens (EDOF ICL) in Phakic Subjects with Presbyopia. Clinical ophthalmology 14. 2717-2730. 10.2147/ OPTH.S271858.