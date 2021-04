Rafael Burgos: "El Plan Anfitriones de Diputación se gestó por una iniciativa de Ciudadanos"

Si se pudiese ejemplificar la idiosincrasia de un partido con una persona concreta, Rafael Burgos Castelo (Jaén, 1966) sería la viva imagen de lo que representa Ciudadanos en Almería: dialogo, talante, liberalismo y discurso. El coordinador provincial de la formación y portavoz del grupo en la Diputación, realiza un balance de la actualidad política de la provincia en estos dos años de legislatura.

–¿Cómo está viviendo Ciudadanos Almería la profunda y convulsa transformación de su partido a nivel nacional con numerosos cargos saltando del barco?

-Nosotros vamos a estar siempre con aquellos que no saltan del barco y con los que son fieles a un proyecto de centro liberal que es necesario. Con lo cual, los que salten espero que no se hagan daño y que tengan suerte en otras formaciones políticas. Los que no creen en nuestro proyecto tienen las puertas abiertas y que hagan el menos daño posible a esta formación. Algunos se van con rencor y no lo entiendo porque hacen daño a un partido que les ha abierto las puertas y les ha proyectado como políticos y ahora lo dejan en la estacada. Es un partido que es capaz de dialogar con todas las formaciones políticas constitucionalistas y que lo único que busca es ser proactivo en beneficio de los ciudadanos. No hay otra razón para la existencia de Ciudadanos. Es nuestro late motiv y nuestra manera de ver la política. Somos gente que venimos de la sociedad civil, de saber lo que es la calle y representamos a una gran franja de población moderada que la hay en Almería.

–¿Por qué se están produciendo estas deserciones y los malos resultados en las elecciones catalanas por ejemplo?

-Creo que tenemos que plantear mejor nuestro discurso, nuestro relato. Tenemos motivaciones suficientes para la toma de decisiones, pero quizás nos ha fallado el relato. Estar en contra de este atrincheramiento político y el estado de crispación sin hacer propuestas a la ciudadanía no va con nosotros. Como apuntaba Inés Arrimadas en una entrevista, su hijo cumple 80 años en el 2100 y quiero que viva lo mejor posible y que le hayamos dejado un país mejor.

"En El Ejido el PP ha optado por gobernar de forma cómoda: en minoría y con el apoyo del PSOE. Es un matrimonio extraño”

–¿Ese ruido está llegando a Almería? ¿hay fisuras?

-No, en Almería la formación está cohesionada. Es cierto que no podemos estar ajenos a todo lo que está pasando, pero aquí afortunadamente estamos inmersos en el proceso de constitución del Comité Provincial con la formalización de todas las agrupaciones locales y a partir de ahora tenemos la vía libre orgánica para empezar a funcionar. Todos los que estamos aquí somos creyentes de un proyecto de centro liberal, comprometida y convencida. Allá donde estemos tenemos claro que somos incompatibles con la corrupción, con meter la mano… Nosotros nos podemos equivocar, meter la pata, pero nunca meteremos la mano.

–De hecho, han tenido algunos casos de conductas ilícitas y han cortado por lo sano.

-Así es. Ningún partido se libra de la corrupción política, pero en otros partidos políticos protegen esas prácticas y nosotros lo denunciamos. Nuestro presidente en Melilla ha sido expulsado fulminantemente. Y eso es lo que creo que el ciudadano tiene que percibir. Cuesta más trabajo por eso digo que nos falta más relato, pero nos sobran motivos para seguir trabajando.

–Hace año y medio, en otra entrevista para Diario de Almería, señalaba que quería más diputados ocupando sillones en el Pleno de la Diputación de Almería y más alcaldes en los 103 municipios. ¿Sigue siendo tan optimista hoy día?

-Sigo creyéndolo. Es verdad que la situación actual nos aboca a un bipartidismo. Nosotros vamos a luchar contra eso con uñas y dientes. Yo confío mucho en que los ciudadanos entiendan nuestra forma de hacer política porque donde gobernamos, las cosas funcionan muy bien. Y esa gestión debe servir de espejo a otras localidades vecinas limítrofes para que vean que todo funciona.

–¿Qué valoración le merece la gestión que realizan los alcaldes de Cs en Tíjola, Vélez-Blanco, Lúcar, Los Gallardos y Albanchez?

-En Tíjola nuestro alcalde José Juan fue innovador con la gestión de la pandemia con iniciativas pioneras de ayuda directas a autónomos. Y esta misma semana este alcalde de Ciudadanos ha abanderado una medida concreta y pionera de apoyo a los feriantes. Son personas que han demostrado donde están gobernando que tienen mucha iniciativa. En el caso de Los Gallardos, nuestro alcalde está llevando a cabo una gestión más social ayudando a los vecinos de su pueblo llevándole medicinas personalmente, los apuntes a los escolares, poniéndole todos los recursos en manos de sus vecinos. El alcalde de Lúcar se encontró con un verdadero agujero económico en su ayuntamiento y ha gestionado hasta el punto de tener casi a cero la deuda. Y estas gestiones nos enorgullecen. Ya nos gustaría que muchos otros pueblos se fijasen en esa gestión y apostasen por nuestra formación.En El Ejido y Roquetas de Mar, que estamos en la oposición, contamos con un grupo de concejales que están haciendo oposición constructiva y presentando iniciativas y medidas propias que repercutan en el bienestar de sus paisanos.

"Somos gente que viene de la sociedad civil, de saber lo que es la calle y representamos a una gran franja de población moderada que hay en Almería"

En Vélez-Blanco, el alcalde ha conseguido que un dinero que había apalancado de Planes Provinciales durante muchos años, aproximadamente unos 800.000 euros, los ha puesto en marcha. Y como no, nuestro alcalde de Albanchez, un hombre campechano que no parece alcalde y que es uno más del pueblo y que está siempre dispuesto a hablar y colaborar con sus vecinos. Cada uno tiene su singularidad, pero todos ellos siempre dentro del marco de un partido liberal que quiere lo mejor, como todos los partidos aunque no lo demuestran, para ayudar a sus vecinos.

–¿Habla con ellos regularmente? ¿qué le piden?

-A diario. Todos ellos me piden realizar gestiones en la Diputación para conseguir obras y proyectos y ese, al fin y al cabo, es su trabajo y también el mío. Aquí todos no trabajamos en beneficio nuestro si no en el de los vecinos de los 103 municipios. Todos ellos son conscientes de que yo estoy en la posición de oposición y que tengo mis limitaciones.

–Un aval de su gestión es que están gobernando en la Junta y se ha cambiado la forma de hacer política tras décadas de gobierno del PSOE.

- Obviamente. La isla que hay en Andalucía con el gobierno de Cs y PP es un modelo de éxito, de diálogo. Juan Marín y Juanma Moreno no tienen nada que ver políticamente pero velan por los intereses de Andalucía. Marín me cuenta que todos los lunes se sientan a hablar, y por supuesto que discreparán, pero su mensaje es fiable para los andaluces. Nuestras consejerías son menos agradecidas pero siendo así, estamos aprobando muchas ayudas y proyectos para revertir la situación de crisis que ha generado la pandemia. Han volcado los presupuestos de la Junta en proyectos sociales para impulsar la economía y, sobre todo el turismo. Por eso se está apostando por ayudar al sector turístico con ayudas directas porque tenemos que ser los mejores. Hace unos días hemos visitado la Escuela de Hostelería de Mojácar y da alegría ver a los jóvenes cómo salen formados de ese centro. Hay que potenciar este sector y potenciar otros para seguir creciendo. Y esa es la llamada que está haciendo este gobierno a empresarios para que inviertan en Andalucía en un momento muy complicado. Este gobierno les da tranquilidad y amparo político y jurídico.

–¿Cómo valora la gestión que está realizando el equipo de Gobierno de la Diputación Provincial de esta crisis sanitaria?

-Nosotros no entramos a valorar a otras formaciones políticas pero creo que ha afrontado de una manera seria esta situación con nuestra ayuda directa. Ha sido una buena labor que es consecuente con la situación en la que estamos. Se han puesto las pilas y la oposición y sobre todo Ciudadanos hemos estado a la altura de las circunstancias. Hemos abandonado el atrincheramiento. No hemos venido con propuestas partidistas para encorsetar al equipo de Gobierno. Les hemos ayudado siempre a que esta situación pase cuanto antes. De hecho, dejamos de lado una serie de propuestas relativas en materia medioambiental porque no tenía ningún sentido en el momento en el que estamos. Y cuando presentaron el Plan Almería, no nos dedicamos a aplaudirlo, si no a enriquecerlo con nuestras aportaciones en materia turística, en administración digital, sellos sanitarios, etc.

–De hecho, muchas de sus propuestas y mociones en los plenos suelen contar siempre con el beneplácito de todos los partidos o casi todos.

-Todas las medidas han sido muy dialogadas y hemos encontrado un consenso. Sin ir más lejos, el Plan Anfitriones se gestó en cierta manera por una iniciativa que llevamos para dar una ayuda directa de un millón de euros a los autónomos y los incorporaron. Esa idea la enfocaron de otra manera y finalmente surgió esta medida. A nosotros nos parecía poco dinero y de hecho se ha ampliado en más de dos millones. Y esa medida ha sido un éxito. En Garrucha y en Mojácar nos han contado que ha sido muy interesante porque ha revitalizado la economía local. También se eliminó mucha burocracia en este plan y nuestro planteamiento de presentar una declaración responsable porque si no muchos iban a tardar más en solicitarla que en recibirla. Lógicamente no somos equipo de gobierno pero sí que nos agrada desde Cs que nuestras iniciativas salgan con unanimidad. También la Ventanilla Única del Cine. Nos decían que era difícil ejecutarla pero hay que apostar por ella. El diputado Manuel Guzmán nos apoyó y ya se está trabajando con la Asociación de Técnicos de Cine y que nos han mostrado su beneplácito.

"El PP ha abierto un expediente de expulsión al alcalde de Gérgal. Miguel Guijarro se niega a la alternancia en la Alcaldía"

–Poner en valor el camino Mozárabe de Santiago es otra de las medidas con las que más apoyos han contado.

-Esa medida concreta es un claro ejemplo de vertebración del territorio porque tenemos un camino de 177 kilómetros que dinamizan la provincia. Previamente a la pandemia, 1.500 personas habían venido expresamente a disfrutar de esa ruta.

–¿Se está editando ya la guía sobre este trayecto?

-Sí. Hemos hablado con la asociación del Camino Mozárabe y les hemos puesto en contacto con el Instituto de Estudios Almerienses y ya están trabajando de forma conjunta. Llegado a este momento, ya tienen la responsabilidad de ejecutar esta guía. Van a contar con una importante promoción y dinero para editarla. La iniciativa ha tenido una acogida fantástica. Ya está el camino hecho. Ahora les toca andar a ellos.

–Otro proyecto también muy respaldado ha sido el Plan de Relevo Generacional.

-Estamos trabajando con la Cámara de Comercio. Exigimos al equipo de Gobierno que contase con una dotación presupuestaria y ya la tiene: 100.000 euros. Ahora hay que empezar a recabar datos y hemos tenido la suerte que desde la Cámara de Comercio han captado a la perfección como nosotros lo habíamos planteado y ya trabajan en un proyecto con más contenido y faseado con unas dotaciones más importantes.

–Una iniciativa que viene a luchar de manera frontal contra la despoblación. Usted alertaba hace unos meses de 36 de los 103 pueblos cerraron 2020 con menos vecinos.

-En nuestro discurso de investidura hablé de este objetivo: articular todos los mecanismos y necesarios para evitar esta sangría. Ese plan entronca como medida directa porque muchos negocios cierran porque no tienen personas con las que seguir. Y su puesta en marcha puede generar muchas sinergias en los pueblos al dinamizarlos con nuevas familias que reviven el colegio, los comercios, etc. Si un pueblo tiene una charcutería y se la cierras, no es lo mismo que venga un camión a vender cada semana. Fijar la población es fundamental.Hay que ser imaginativo, no inventores, para poner proyectos en marcha. Por ejemplo, Gérgal que está a 20 minutos de Almería que pierda población no se entiende mucho.

"Para luchar contra la despoblación hay que ser imaginativos, no inventores, para poner proyectos en marcha que funcionen"

–Y hablando de Gérgal, ¿en qué situación está el famoso pacto de alternancia entre PP y Cs?

-Ahora mismo seguimos reclamando la Alcaldía tal y como pactamos con el PP. No lo pactaron personas. Hay gente que se cree que los pactos se hacen entre personas y están equivocados. Se hacen entre formaciones que cumplen. Nosotros hemos cumplido con nuestra parte y ahora les toca a ellos. Lo que pasa es que el alcalde, Miguel Guijarro, se niega y ahí nosotros no podemos hacer nada. El PP debe tomar acciones disciplinarias por esa situación irregular y ahora mismo hay un expediente de expulsión abierto al señor Guijarro. Tenemos constancia de que se ha tomado esa medida y ahora son los órganos del PP los que deben actuar. Mientras tanto seguimos en la oposición porque la relación de nuestro concejal y el alcalde es nula.

–¿Y en El Ejido hay contactos con el PP, tras su ruptura con VOX, para darle estabilidad al ayuntamiento?

-Nosotros allí tenemos una gran representación con cuatro concejales que están haciendo un gran trabajo. Conmigo y el grupo nadie ha hablado para acercar posturas. El PP ha optado por la fórmula más fácil y cómoda: gobernar en minoría con el apoyo del PSOE. Me hace gracia que tanto que nos critican a nosotros que damos bandazos y ellos ahora se apoyan en un partido al que siempre están criticando. Es un matrimonio extraño. El otro problema también es la imputación de Francisco Góngora, pero si se salva ese escollo, la situación sería diferente.

-A Ciudadanos también les critican mucho.

-Sí, ser de Ciudadanos, de un partido liberal, en España es muy difícil. Siempre estamos recibiendo tortas y cuestionándonos. Si fallamos a unos, nos ponen de rojos y si fallamos a otros nos ponen de fachas. Están empeñados en que tenemos que ser de un lado o de otro y no es así.