Reabren la causa penal por la muerte en el túnel de la Avenida del Mediterráneo en 2019

El Juzgado de Instrucción 5 de Almería ha reabierto la causa que investiga si hubo negligencia penal en la muerte del hombre que se ahogó tras quedar atrapado su turismo en el paso subterráneo del Tryp, anegado durante las lluvias torrenciales que cayeron en 2019 en la capital.

El auto estima el recurso del abogado de la familia del fallecido y reforma un auto anterior de enero en el que el magistrado Rafael Soriano acordó el archivo provisional después de concluir que la Policía Local actuó "diligente y eficaz" aunque llegó a balizar solo una de las entradas, y que la víctima y su hermano, que salvó la vida, "incumplieron todo tipo de precaución" ya que "debían haber evitado entrar ante la tremenda tromba de agua".

Consideró que no procedía investigar una "pretendida" responsabilidad penal del Ayuntamiento de Almería por el hecho de que no existieran "barreras móviles" para impedir el paso a vehículos al interior del túnel ante un "imprevisto" porque, según remarcó, no había quedado acreditado en modo alguno" que existiese "norma, reglamento, disposición u ordenanza" que obligase "a colocar dichas barreras móviles".

La causa penal que se reabre, por segunda vez ya que el primer sobreseimiento provisional tras calificarlo como "accidente de tráfico fortuito" también fue revocado, después de que el magistrado Manuel José Rey Bellot indique en su resolución, al que ha tenido acceso Europa Press, que "deben practicarse" nuevas "diligencias de investigación".

En concreto, da traslado a la Fiscalía, que se adhirió al recurso de la familia del fallecido, para que, "a la vista de las declaraciones" que prestaron en sede judicial cuatro agentes de la Policía Local, "informe sobre las diligencias a practicar o procedimiento a seguir", y para que adjunte "nuevos cds con las grabaciones de dichas declaraciones".

El auto de sobreseimiento provisional que se reforma dejaba abierta, no obstante, la puerta a una reclamación administrativa por responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento capitalino ya que la controversia sobre las barreras movibles "es más propia" de esta vía y es "ajena a una presunta responsabilidad penal", según sostenía.

El magistrado lo apoyó en el informe emitido por la Jefatura de la Policía Local de Almería y las testificales de agentes que se encontraban de servicio en la madrugada del 13 de septiembre de 2013 y el auto hizo suyo el contenido del citado informe al asegurar que se produjo "un fenómeno meteorológico imprevisto por cuanto no se comunicó a la Policía Local ninguna alerta activada por las distintas administraciones".

En concreto, el jefe del cuerpo trasladó al que "no tuvo constancia de ningún tipo de comunicación de alerta activada" y que "tan solo" tenía un "mail de un aviso amarillo de la Aemet por lluvia en Poniente y Almería capital, que no dio paso a una alerta en cualquiera de sus niveles", por lo que se movilizó ningún dispositivo especial.

Cabe recordar que el servicio unificado de emergencias 112 informó de que la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, había activado el 12 de septiembre a las 23,31 horas la Situación 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) e indicó que este nivel hacía alusión "a la presencia de anegaciones en zonas localizadas cuya atención puede quedar asegurada mediante el empleo de los medios y recursos locales".

La resolución infería de la declaración de los agentes de la Policía Local de servicio cuyas declaraciones han provocado ahora la reapertura que se "actuó de manera diligente y eficaz" porque "procedieron a balizar una de las entradas al túnel, no pudiendo balizar la otra por cuanto recibieron un aviso urgente de una mujer que se encontraba en peligro en la rambla de El Alquián".

"Los agentes que acudieron con posterioridad a balizar la otra entrada al túnel, cuando llegaron al lugar, observaron dos vehículos ya dentro del túnel, no pudiendo hacer nada más que auxiliar al hermano del fallecido y al conductor del otro vehículo", finalizó.

INFORME DE LA POLICÍA LOCAL

En el informe en el juez basa el archivo de las actuaciones, el superintendente jefe de la Policía Local remarcó que "se adelantó" a las indicaciones recibidas por parte de la concejal delegada del Área de Seguridad y Movilidad por "Whatsapp" y afirmó que, tras recibir el comunicado de aviso amarillo, trasladó a la jefa del turno de noche que "procediera al corte de tráfico en puntos conflictivos de esta ciudad con los medios disponibles a nuestro alcance".

Aludió, asimismo, a que la concejal fue informada de la situación y que ella, a su vez, informó al alcalde "para recomendar la activación del Plan de Emergencia Municipal, como así se hizo" si bien no precisó a qué hora.

El Ayuntamiento de Almería concluyó en agosto de 2020 las obras para el cierre automático de los túneles de La Goleta y del cruce de la Avenida del Mediterráneo y Carretera de Níjar, este último donde se produjo el accidente mortal. Se han instalado paneles que informan de si túnel está abierto o cerrado, señales luminosas en ambos carriles a 50 metros y una barrera luminosa con cierre automático en la propia boca de los túneles.