Reagrupación de partidos judiciales y digitalización, claves de una justicia para el futuro

El pasado mes de enero debería haberse elegido la presidencia de la Audiencia Provincial de Almería. Las circunstancias han querido que no fuese hasta finales de septiembre que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anunciase el concurso para renovar este cargo que ostenta la magistrada jiennese Lourdes Molina, que ahora opta a un tercer mandato con un proyecto de futuro cuyas claves ha desgranado en una entrevista con Diario de Almería. Un programa que comienza por la, desde su experiencia, necesaria reestructuración de los partidos judiciales. Sin contar la capital, ahora mismo hay siete hay siete:Berja, Huércal-Overa, Vera, Roquetas de Mar, Vélez-Rubio, El Ejido y Purchena.

“Debe darse una reagrupación de forma distinta a cómo está prevista en la actualidad. Antes creía que eran necesarios tres macropartidos judiciales en lugar de siete, uno en el Poniente, otro en el Levante, y otro en la zona norte formado por Vélez-Rubio y Purchena. En este tiempo se han producido cambios de mucha consideración. Se ha implantado la nueva oficina judicial en El Ejido, lo que cambia la perspectiva en Poniente, ya que la organización allí es diferente a la del resto de partidos judiciales y no es compatible con lo que existe en Roquetas o Berja”, explica a este periódico la magistrada Molina. No obstante, considera que “en el Levante sí es factible conseguir la agrupación entre Vera y Huércal-Overa”.

Soluciones para Huércal-Overa Lourdes Molina aspira a contar con edificios “sostenibles”para los juzgados. Cree que la provincia tiene sedes “bastante buenas”en casos como la Ciudad de la Justicia y El Ejido, pero también otras “calamitosas”como la de Huércal-Overa o la propia Audiencia Provincial. Esta última ya ha comenzado obras con fondos europeos para mejorar su eficiencia energética bajo su mandato. En Huércal-Overa, afirma, es precisa una sede nueva. También ve “inconcebible”que la de Roquetas esté en un edificio de viviendas por los riesgos que conlleva, por ambas partes, para vecinos y los juzgados. Y aunque no es inminente ni acuciante, habrá que cambiar el modelo de la sede de Vera, que es de alquiler, en un medio plazo.

También en la zona norte, dónde existen problemas provocados por numerosas sustituciones entre los jueces y un desequilibrio en el que “Vélez-Rubio apenas tiene carga de trabajo” frente a Purchena, que tiene una importante actividad de cara al exterior por la “gran cantidad de geriátricos y de centros de menores” de la zona, además de la afección provocada por la anterior crisis económica en la Comarca del Mármol. “Un desequilibrio que se podría compensar con la agrupación de partidos”, incide.

Interpelada al respecto, advierte que esta propuesta no conlleva una desaparición de sedes judiciales, algo que “sería un error” y provocaría que se perdiese el acercamiento de la justicia al ciudadano. “Las sedes judiciales se mantendrían dónde están. Eso sí, los servicios comunes, serían comunes. El proyecto pasa porque no hayan desequilibrios. Por ejemplo, en Huércal-Overa tienen Instituto de Medicina Legal (IML), una sección territorial de la Fiscalía y el Hospital de La Inmaculada, pero en Vera la carga de trabajo es casi superior y no cuentan con ninguno de esos servicios. Si fueran comunes, se podrían paliar los desequilibrios. Esto pasa por la colaboración entre administraciones pero es una visión de futuro para reorganizar los juzgados de otro modo”, mantiene.

Otro punto de su proyecto es la comarcalización de los juzgados de violencia de género, algo que ya está regulado por la Ley de Violencia sobre la Mujer de 2004. “Esto tendría un coste cero y lo llevaría a cabo -de ser reelegida- de forma inmediata. Supone que por comarcas haya un sólo juzgado especializado en esta materia. En Poniente sería El Ejido, porque tiene todo tipo de instalaciones, incluso suficientes para crear más órganos judiciales. Así se descongestionarían los juzgados que peor están, que son los mixtos de Violencia sobre la Mujer de la provincia”. Vincula esta comarcalización a la reagrupación de partidos judiciales y añade que lo lógico es que dichos juzgados comarcales estén en las sedes como IML y Fiscalía para una asistencia inmediata a la víctima, por lo que en Levante la alternativa más viable es Huércal-Overa, siendo en la zona norte.

Y otra de sus grandes apuestas es la digitalización integral de la justicia. El expediente digital, recuerda, viene del año 2016 a partir de una ley anterior de 2011. A pesar de ello, no es aún una realidad plena. Pero, en Almería, la Audiencia Provincial es “pionera” en esta iniciativa. De hecho, la Sección Primera, que preside también Molina, funciona desde 2017 con el expediente digital “apostando por las tecnologías más punteras”. Reconoce que a veces no se ha contado “con los mecanismos adecuados”, lo que ha obligado a solucionar “sobre la marcha”las incidencias que han podido producirse, pero hoy esta Sección es un ejemplo de éxito en un proyecto por la que también están apostando juzgados mixtos y de Primera Instancia. No así los Penales, que no cuentan con esta herramienta.

Un saldo positivo de su mandato La presidenta de la Audiencia señala que en el tiempo que ha estado en funciones, no ha supuesto que haya habido un ápice menos en su trabajo, en los proyectos en general o en su entrega a la Audiencia, que se ha “mantenido en la misma línea que si hubiera sido el primer día”. De sus dos mandatos, asegura que el balance es “positivo”, y que ella misma es “una mujer positiva”que sabe que “las dificultades están para salvarlas”. “Un tercer mandato se puede entender como que es mucho tiempo en el cargo. Soy partidaria de limitar los mandatos, pero más que limitarlos debe estar en la situación personal en la que se encuentra esa persona al acceder al tercer mandado. Y entiendo que mi ilusión, esfuerzo y ganas de trabajar por Almería no han pasado de moda. Siguen manteniéndose tan vivas como el primer día que llegué aquí, y por eso me presento”, concluye.

“Cuando hablo de integral, se trata de que funcione todo de forma digital, incluso las comunicaciones entre funcionarios, letrados, jueces y magistrados, con un sistema de notas que se fije en el escritorio digital;entre los juzgados y la Audiencia, la Audiencia con los juzgados... Se va avanzando en todo esto pero todavía no ess algo generalizado e implantado”, apostilla. Es más, considera que la pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto “las carencias del sistema judicial”precisamente por este motivo. “No se entendería el parón judicial si hubiésemos tenido toda la tecnología a nuestro alcance. En civil, contencioso... Se podrían haber llevado a cabo muchas actuaciones con esta tecnología pionera. Hay que apostar decididamente para que todos los juzgados la tengan, también los Penales, que son los más retrasados, aunque recientemente la Junta de Jueces ha aprobado que se lleven a cabo atestados digitales. Es uno de mis objetivos principales”, insiste la presidenta en funciones.

En esta línea, implantar el teletrabajo es una de sus prioridades, “en la misma línea del expediente digital”. “Se ha manifestado como una necesidad y a nivel nacional hay una norma que regula el teletrabajo, aunque en la administración de justicia pueda ser más complejo llevarlo a cabo. Por parte de esta Sección se ha presentado ya un proyecto de teletrabajo, ofreciéndonos para ser una experiencia piloto, como es El Ejido con la nueva oficina judicial, con un compromiso muy serio por nuestra parte”, desvela Molina, reiterando que, de producirse un nuevo e indeseado confinamiento por el coronavirus, esta iniciativa podría evitar un parón judicial. De esta forma, ya ha hecho llegar este proyecto a la Consejería de Justicia, aprovechando la inauguración del Juzgado de Primera Instancia 10 de Almería. Con todo, recuerda que, como cualquier otro proyecto, tiene que ir dirigido a la Sala de Gobierno. “No le he dado más formalidad porque me encuentro en funciones, pero desde que se me reelija esta iniciativa irá hacia delante”, afirma rotunda. Porque, sus ideas para la justicia, son muchas y con ellas quiere demostrar que sigue siendo la adecuada para presidir la Audiencia.