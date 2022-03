Reclaman el cese inmediato del jefe del Servicio de Protección a Menores

Las Organizaciones Sindicales UGT, USTEA Y CCOO integrantes del Comité de Empresa de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Almería de la Junta de Andalucía exige "la dimisión inmediata del Jefe del Servicio de Protección de Menores de Almería, Manuel Magán Ibáñez".

El motivo de dicha petición viene dado por las declaraciones, en el Juzgado de lo Social número tres de Almería realizadas verbalmente, y por escrito en un reciente juicio laboral, en el que se "dirimía el cese en su puesto de trabajo del Subdirector del Centro de Menores Piedras Redondas de Almería".

Explican que dado que la primera motivación que alegó para el cese del Subdirector, en la primera citación judicial, "carecía de argumentación fidedigna, indicando que este Centro necesitaba avanzar en un proceso de cambios de organización y funcionamiento, que no se han producido, además de evidenciar el desconocimiento de la norma, ya que según el Decreto 355/2003 las funciones y el trabajo que en principio alegaba para el cese, corresponden a su Servicio y a la Dirección General de Infancia y Familia, suponemos que probablemente el abogado de su defensa lo puso en su conocimiento, y de forma sorpresiva y sin previo aviso al trabajador cesado, ni a los testigos, el día de la segunda citación al juicio, cambió dicha motivación de cese".

El comité de empresa explica que "en la segunda motivación, y para que el cese pudiera ser procedente, arremetió contra todos los trabajadores del Centro Piedras Redondas tergiversando datos, sacándolos de contexto y en otros apartados de su declaración mintiendo de manera vergonzante y descarada sobre el funcionamiento del Centro y de sus profesionales, responsabilizando a estos, de deficiencias, unas inventadas y otras en todo caso achacables a su mala gestión como jefe del Servicio de Menores, como pueden ser el número de chicos que se fugaban del centro, negligencias en la atención sanitaria y en la documentación de los jóvenes inmigrantes, en la vigilancia y atención de estos, en que los informes educativos y técnicos no estaban bien hechos, ni que llegaban a tiempo etc. Y todo ello sin aportar, que conozcamos, ninguna prueba concreta, ni ningún informe".

El comunicado del comité subraya que "para desacreditar el testimonio de la Directora del centro, que declaró en sede judicial que el motivo del cese, fue la reiterada reclamación que el trabajador hizo de la diferencia retributiva de subdirector a director el periodo que ella estuvo de baja por accidente laboral, y que continuó por enfermedad grave, el Sr Manuel Magán manifestó en la sede judicial que pensaba también cesarla a ella por no saber tomar decisiones y permitir tal desorganización ( después de veinticinco años dirigiendo centros de menores tanto de infractores como de protección de la Junta de Andalucía)".

Agregan, además, que "miembros de este Comité de Empresa son sabedores de que aun estando atravesando una enfermedad grave acudieron a dicha Directora para solucionar problemas y gestiones de gran calado tanto en la Delegación como en la Policía Nacional".

Desde el comité aseguran que "nunca comunicó a la Dirección del Centro, ni a nadie, los hechos que manifiesta en su declaración, con lo cual, si hubieran sido ciertas, él sería encubridor de esas supuestas negligencias de las que hablaba, teniendo que haber dimitido por ello. Se quejaba y contestaba las llamadas telefónicas de manera desagradable y enojado, suponemos que, porque la mejor política es no saber para no ser responsable, ni arbitrar soluciones aunque formen parte de su trabajo, los fines de semana directamente no cogía el teléfono. Posteriormente arbitró un correo electrónico".

Alegan, además, que "apenas ha visitado el Centro, ni para participar en reuniones con los responsables a efectos de conocer de primera mano el funcionamiento, ni sobre los menores, no ha asistido a ninguna actividad cultural o de ocio de las que allí se celebraban, ni a una sola fiesta, comida de Navidad con los menores, ni a las semanas culturales… Su conocimiento del centro no se basa en hechos constatables y argumentados, sino que queda reducido a opiniones interesadas de terceros, al… “sentir y a las… sensaciones” que le transmitían, según él, los técnicos del Servicio y los centros concertados".

De la misma forma, explican que "con asiduidad, la Fiscalía de Menores cursa visita de inspección al Centro, al igual que lo inspecciona la Delegación de Salud, así como la inspección de Servicios Sociales. Inspecciones todas ellas ensalzando y valorando positivamente el trabajo que se lleva a cabo en este centro con un encargo institucional tan complejo en todas sus vertientes, y con tan pocos recursos para dar respuesta a una integración real del gran número de menores que pasan por él, han sido innumerables las felicitaciones recibidas por la Dirección y los trabajadores de las instancias mencionadas, así como por Fiscalía y las fuerzas de Orden Públicas por el trabajo realizado".

Asimismo, agregan que "no es de recibo, ni se puede admitir que el Sr. Manuel Magán como representante y responsable de la administración pública andaluza denigre y tire por tierra el trabajo y la dedicación de personas, trabajadores que han dedicado toda su vida laboral a materializar con su trabajo la justicia social".

Con esto esto, aseveran que "Don Manuel Magán debería de haber dimitido ya, no puede desprestigiar de esta manera lo público y aún menos que la administración pública, como garante de los derechos fundamentales de los trabajadores permita y ampare esta arbitrariedad y proceder".

"Como ha ocurrido en otros casos, todo apunta a que este es el primer paso para la degradación del servicio y para así poder justificar su desaparición o privatización. Por último, consideramos de gravedad también y de falta de respeto a los representantes de los trabajadores, el que se le haya solicitado, por parte del Comité de Empresa desde hace muchos meses el reunirse con él para conocer su versión y para que nos diera explicaciones, no habiéndose producido dicha reunión. La última vez que lo intentamos fue en presencia del Delegado de Igualdad que se comprometió a tener una reunión con el Comité en la que estarían presentes, el propio Delegado y el Jefe de Servicio de Menores. Reunión, a la que después de comprometerse,no ha querido asistir el Delegado por lo que desde el Comité hemos desistido al comprobar que no hay ningún interés en aclarar el tema y que solo están intentando que pase el tiempo para no tener que asumir responsabilidades", explican.

"Por todo ello este Comité de Empresa y los sindicatos presentes en él, exigimos su dimisión, como jefe de Servicio de Menores de forma inmediata y en caso de no hacerlo voluntariamente, exigimos su cese por parte del Delegado de Igualdad", finalizan.