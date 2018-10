Reflexiones sobre la influencia de las enfermedades tropicales

La XLI Reunión de la Sociedad Andaluza de Neurología (SAN) ha dejado claro que estamos en un mundo globalizado, tanto en lo referido a los viajeros que llegan a nuestro país, como a los viajeros españoles que viajan a otros países. Pero si en Andalucía hay una comarca con una especial idiosincrasia en este aspecto es el Poniente almeriense. En menos de 1.000 kilómetros cuadrados confluyen más de 150 nacionalidades distintas, esto ha provocado, entre otras cosas, que se haya tenido que formar una unidad de Medicina Tropical, la única en Andalucía, para entender, diagnosticar y tratar a todos los inmigrantes, que procedentes de otras zonas, traigan consigo enfermedades propias de sus regiones. Las enfermedades neurológicas importadas son bastante infrecuentes. Según el responsable de la Unidad, el médico internista Joaquín Salas, "la enfermedad neurológica más prevalente en nuestro servicio es la neurocisticercosis, una patología de origen parasitario, que puede ser asintomática y tiene buen pronóstico si es tratada a tiempo. Sobre todo, trae consigo la epilepsia crónica". No obstante, recuerda el doctor José Rubí, neurólogo del Hospital de Poniente, "el riesgo de transmisión de estas patologías a la población circundante no existe". Bajo el título "Enfermedades neurológicas importadas: ¿cuándo sospecharlas?", la mesa que se ha celebrado esta mañana en el Hotel NH Ciudad de Almería, sede de la reunión de la SAN, ha pretendido alertar a los profesionales sanitarios de la "existencia posible de estas patologías, ya que, si no estamos alertados, el diagnostico de las mismas es más difícil. Se ha buscado dar una serie de pautas que haga plantear al profesional sanitario ante un cuadro concreto, cuándo estás ante una enfermedad importada y cuándo no lo es".

La Unidad de Medicina Tropical del Hospital de Poniente en El Ejido, que funciona desde hace 14 años, es una de las que cuenta con más experiencia de nuestro país. Cada año registra unos 2000 actos médicos. Y trabaja de forma coordinada con las diferentes especialidades del centro hospitalario almeriense.

La última mesa de la XLI Reunión de la SAN sededicó al futuro de la Neurología y de la Neurocirugía, con la intervención de dos eminencias en cada uno de los campos, el neurocirujano almeriense Miguel A. Arráez, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Carlos Haya de Málaga, y el Román Alberca, uno de los padres de la Neurología andaluza.

La SAN es una sociedad científica centrada en mejorar la asistencia y promover la investigación de las enfermedades neurológicas en Andalucía, entre las que se incluyen algunas tan prevalentes como la migraña, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la Esclerosis Múltiple o el ictus.