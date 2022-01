Federico Quesada, vendedor de la ONCE: "Repartir premios me da alegría”

Hoy, tomando un café bombón a mi lado, tengo a Federico Quesada Carrión, una persona que trabaja en la ONCE, la organización que más empleo genera para personas con discapacidad en nuestro país. Nacido en Almería, Federico es vendedor de cupones de la ONCE desde hace 22 años y, en su tiempo libre, disfruta de viajar a nuevos lugares y pasar tiempo con sus amigos. Él es muy alegre y social y no sufre complejos, a pesar de tener acondroplasia. Que Federico es una buena persona, humilde y entrañable ya lo saben todos los que le tratan, pero si por algo destaca es por su faceta de bromista, basta con mirar su cuenta de Facebook (Fede Quesada) para darse cuenta de ello, ya que cuelga centenares de imágenes de montajes con su cara, son divertidísimas. Entre nosotros hay confianza de sobra. Nos conocemos de hace mucho tiempo porque fuimos de niños al mismo colegio, el Ave María del Diezmo del barrio Los Molinos. Hoy, uno frente al otro, una persona que mide 1,33 metros y que tiene dificultades para cerrar el maletero de su coche frente a otra que podría cerrarlo con una venda en los ojos. Pero no importa tan difícil le sea desenvolverse. Importa lo duro que se esfuerce y siga avanzando. Que tenga displasia ósea, no le impide vivir feliz, pleno de energía y humor.

-Federico. Háblame un poco sobre ti.

-Soy soltero y sin hijos. Y bueno que te digo tengo 48 años y cuatro hermanas mayores: María, Carmen, Isabel y Consuelo, y vivo en mi propia casa en el barrio Torrecárdenas con mi madre de 87 años, María Carrión Lorenzo, a la que cuidamos entre los cinco. De niño pasé mi infancia en el barrio de Los Molinos. Respecto al campo laboral empecé a trabajar en la ONCE el 17 de agosto de 1999, vendiendo cupones. Ese mismo año gracias a este trabajo pude comprarme mi primer coche y también la casa en la que hoy vivo. En cuanto a mi persona me gusta ayudar a los demás, conocer gente y conservar mis amigos.

-¿Desde qué edad conduces y qué coche tienes?

-Conduzco desde los 26 años y diariamente me desplazo por la ciudad en un Volkswagen adaptado para personas con discapacidad física.

-Por cierto, ¿qué frase tienes puesta en tu puerta del maletero?

-"Quiere hacerse rico, compre un cupón a Federico" (me contesta riendo). Algunos clientes cuando me compran suelen decirme: "¡A ver si me haces rico, Federico!" (lo dice con tal gracia y con esa cara de cachondo mental que tiene que ambos reímos a carcajadas).

-Cuéntame sobre tu jornada laboral y lugares de trabajo. ¿Cuáles son tus puntos de venta? ¿Qué horario tienes de faena habitual? ¿Y qué días descansas?

-Por las mañanas me pongo en la entrada del hospital HLA Mediterráneo y por las tardes en el parque de Los Molinos, frente al supermercado DIA. Mi horario semanal es de 8 a 14 horas y de 18 a 20 horas, de martes a viernes. Los sábados solo trabajo en Los Molinos hasta mediodía. Y los domingos y lunes descanso.

-¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

-Hablar con la gente y las amistades que hago fuera del trabajo. Repartir premios me da alegría.

-¿Cuántas veces has repartido algún premio?

-En 2003 repartí un premio gordo, sesenta cupones (que vendí yo solo) premiados con 33.000 euros cada uno. Uno de ellos, además, tenía la serie que reportó 300.000 euros.

-¿Qué números se venden más?

-Yo particularmente vendo más las terminaciones en 13, 69, 20 y 65.

-¿Me puedes decir algunos motes en Almería de los números de la ONCE?

-Del 00 al 99 todos los números tienen motes. El 00 es "la muerte", el 99 "la agonía", el 79 "el marrano", el 12 "los huevos" (no podemos evitar desternillarnos de risa), el 65 "la pelea", el 15 "la niña bonita", el 11 "los claveles" y el 41 "el negro", por nombrar solo algunos.

-¿Hay alguna estrategia para vender?

-Mis clientes aprecian el trato cercano y agradable y lo demuestran mediante fidelidad de hace muchos años. La buena presencia también ayuda en las ventas.

-¿Estás afiliado a algún sindicato?

-Si, a UTO-UGT (Unión de Trabajadores de la ONCE de UGT).

-¿Crees que tienes un trabajo muy fatigoso? ¿Estás contento con tu sueldo?

-El vender cupones de la ONCE es un trabajo como otro cualquiera; en todos los trabajos u ocupaciones tienes que ser responsable y rendir cuentas de tu labor. El que se queja es porque no quiere atarearse. Sí, estoy contento con mi sueldo, cada mes cobro en función de mis ventas obviamente.

-¿Y cómo llevas los problemas del clima en el trabajo?

-En la calle se pasa mal, con el frío en invierno y con el calor que te quema en verano. Además, si llueve tengo que buscar un techo donde cobijarme, para que no se moje el número premiado (bromea). Cuando estoy en la entrada del hospital me mantengo resguardado de la lluvia, el viento y el sol, pero en el parque de Los Molinos me encuentro al aire libre.

-¿Qué momento de tu vida es el que más te ha marcado?

-La pérdida de mi padre, tenía demencia.

-¿Has sufrido algún tipo de bullying o discriminación por discapacidad?

-En el colegio nunca porque todos teníamos la misma altura, pero luego de mayor sí. Algunas personas suelen abusar de mi confianza, sobre todo cuando estoy de bromas. Se quieren hacer las graciosas metiéndose con mi estatura sin venir a cuento, aunque yo enseguida les paro los pies. Por lo general suele ser gente que no conozco. Lo mismo que yo respeto a los demás, exijo que a mí también se me respete.

-¿Cuáles son los problemas de salud con los que has tenido que luchar?

-Nací con el paladar abierto y tuvieron que intervenirme quirúrgicamente. Con 13 años me operaron para corregirme la desviación de una pierna, en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, ya que cuando andaba parecía que montaba a caballo (se guasea de sí mismo). Ahora tengo problemas de dolor de huesos, porque tengo la columna desviada. Al envejecer uno se predispone a más enfermedades y yo ya no soy tan joven, pues ya voy entrando en los cincuenta.

-¿Cómo es tu vida y tu día a día?

-Me siento afortunado porque puedo llevar la vida que quiero. Y gracias a mi trabajo en la ONCE cubro mis necesidades, no me falta de nada. Además, mis hijos ya los tengo criados y han hecho la mili (continúa con sus bromas y volvemos a reír). Hablando en serio, llevo una vida normal como la de cualquier otra persona de mi edad, del trabajo a casa y los fines de semana salgo por ahí con mi peña. Siempre que puedo voy a Granada a visitar a mi amigo Paco. El va en silla de ruedas. Le conocí cuando yo tenía 20 años, en Cabo de Gata (Níjar) en las vacaciones de minusválidos de Verdiblanca, asociación de la que ambos éramos socios. Paco es un buen amigo mío, de los de verdad.

-¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

-Tomar whisky (sonríe) y cervezas con mis amigos, e ir los domingos de viaje, bailar en fiestas y pasarlo bien. Siempre viajo con mis vecinos del barrio, de la Asociación de Vecinos de Torrecárdenas. Ahora vamos en autobús visitando pueblos y ciudades de España, pero antes de la pandemia del coronavirus estuvimos en Lisboa, Oporto, Roma, Venecia, Tetuán y otros lugares más.

-¿Algo que quieras decir para finalizar?

-Que estoy soltero y busco una mujer joven que me quite las penas y las vuelva alegrías, que sea rica y tenga una buena mansión y mucho dinero. Cómo ves no pido mucho. ¡El coche ya lo pongo yo! (Se despide con el humor que lo caracteriza).