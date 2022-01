Retorno de talentos en medicina

Son miles los médicos los que han tenido que emigrar al extranjero para trabajar con unas condiciones ‘dignas’. Son cientos de certificados de idoneidad para poder ejercer fuera, los que ha emitido el Colegio Oficial de Médicos de Almería a lo largo de la última década.

Pero el retorno de talentos es hoy una realidad en el Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital almeriense que a lo largo del pasado año 2020 iniciaba un proceso de ‘rescate’ de aquellos que se fueron en busca de un futuro mejor, y que tuvieron que decir adiós a sus familias para poder consagrar su profesión.

Manuel Felices es uno de ellos. Tras una década en Suecia como jefe de la sección de Cirugía Endocrina, ha vuelto a Torrecárdenas donde lidera la puesta en marcha de una Unidad Multidisciplinar de Tiroides que será referente para toda Andalucía.

Endocrinos, cirugía, radiología, medicina nuclear, anatomía patológica y anestesia con un protocolo establecido una consulta específica para la que además ha sido adquirida una torre de fluorescencia de Medtronic, única en la comunidad autónoma.

En esta consulta, que se espera que esté en funcionamiento en menos de un año, se tratarán pacientes con patología endocrina, especialmente de tiroides, en su mayoría bocio y cáncer de tiroides.

Elena Yagüe es cirujano colorrectal. En 2011 se marchó junto a su marido a Suecia donde ha ejercido como directora de la Unidad de Suelo Pélvico. Desde hace unos meses, forma parte del equipo de la Unidad de Cirugía General y Aparato Digestivo, donde colabora en la puesta en marcha de otro de los proyectos que será referente para todos los ciudadanos de la comunidad autónoma andaluza, como es la Unidad Multidisciplinar de Suelo Pélvico.

Especialistas en Cirugía, Ginecología y Rehabilitación integrarán una consulta específica en la que se está incorporando asimismo técnicas como lavados trasanales, estimulación tibial posterior, y Neuromodulación de raíces sacras para incontinencia fecal, técnica por la que el centro hospitalario es en este momento referente para las provincias de Granada, Jaén y Málaga.

La unidad específica de Suelo Pélvico llegará el próximo año al hospital almeriense y se prevé que atienda en su mayoría a mujeres de entre 45 y 65 años de edad, que tal y como indican los estudios realizados, y la experiencia de la doctora Yagüe en Suecia, es el perfil de paciente que más sufre esta afección principalmente causada en los partos, y que surge una veintena de años después.

Manuel y Elena son dos ejemplos de muchos de los talentos que el Hospital Universitario Torrecárdenas trata de recuperar para poder alcanzar el nivel de excelencia sanitaria y ofrecer a los almerienses y al resto de ciudadanos andaluces todas las facilidades posibles para que no tengan que desplazarse a otras comunidades autónomas a someterse a determinados tratamientos.

En primera persona

Manuel Felices, Cirujano Endocrino: "Tengo la oportunidad de aportar en mi hospital todo lo que he aprendido en Suecia”

Manuel Felices es cirujano endocrino. La situación laboral para los profesionales de la medicina no pasaba por su mejor momento en la primera década de los años 2.000. Su afán por consagrar su formación académica al tiempo que su familia, le llevó a traspasar la frontera española: “Fue en 2011 cuando comencé a valorar la opción. Aquí era imposible poder llevar a cabo el proyecto de vida que nos habíamos planteado mi mujer y yo”.

“Queríamos formar una familia y encontrar un trabajo que nos aportase estabilidad. En ese momento yo ejercía en el Hospital Universitario Torrecárdenas, pero entonces la situación que había era de contratos temporales y las opciones de crecer como profesionales de la medicina, eran prácticamente nulas, pero no por el área hospitalaria en cuestión, sino por el sistema sanitario.

“Buscamos trabajo en otros puntos de España pero a la vez nos surgió la posibilidad de irnos al King,s College Hospital de Londres, al Universitario de Dusseldorf y la tercera opción, que elegimos, el Hospital Regional de NÄL, en Suecia. Nos fuimos con un contrato fijo y el salario muy superior, con una vida incluso más barata que aquí. Los primeros cinco meses desde el Hospital nos enviaron a la Escuela de Idiomas a aprender sueco, hasta obtener el certificado B2. Y allí hemos estado diez años en los que hemos trabajado además en los hospitales de Umea y Gotemburgo.

"En mi caso tuve la oportunidad de sacar la plaza como jefe de sección de Cirugía Endocrina. Estaba muy satisfecho profesionalmente. Trabajaba con gente de Tokio, Holanda y otras zonas de Europa. Sin duda me atrevería a decir que en es el país con mejor sistema sanitario del mundo. Allí han nacido mis dos hijos con la ventaja de contar con un año y medio de baja maternal y cien días si el niño se pone malo, además de tres meses de vacaciones”.

Pero llegó la pandemia del Covid-19 y cambió el escenario: “Nos llegamos a sentir muy solos porque incluso compañeros que teníamos se volvieron. Fue un punto de inflexión. Los niños además iban creciendo sin ver a sus abuelos, a sus tíos y primos, y sabíamos que cuanto más mayores se hicieran más nos iba a costar volver con ellos a Almería”. Y todo se alineó para que Manuel y su familia volviesen a su ciudad natal:

“Desde la dirección del Hospital Universitario Torrecárdenas contactaron con nosotros, al igual que con otros profesionales médicos que estaban también fuera de España ejerciendo. Nos daban la opción de volver, pero no solo eso, sino de poder llevar a cabo el proyecto que en mi caso lideraba en Suecia, en Torrecárdenas. Una oportunidad inmejorable por la que he apostado, aportar en mi hospital todo lo que he aprendido en estos años”.

“Ahora estamos perfilando la que será una Unidad Multidisciplinar de Tiroides, de referencia para toda la comunidad autónoma de Andalucía”.

“Ha sido una experiencia maravillosa el poder vivir y conocer un país como Suecia en el que tanto he aprendido como profesional, y por el que ahora me han dado la oportunidad de traer grandes avances al Hospital Universitario Torrecárdenas”.

"Es una suerte poder volver y trabajar en lo que realmente te apasiona”

Elena Yagüe, cirujana colorrectal: Es una suerte poder volver y trabajar en lo que realmente te apasiona”

Acabó sus estudios de medicina en 2011. A lo largo de un año trabajó en hospitales como el Poniente, en El Ejido, en Marbella, en la privada... Contratos de ocho, de quince días. Incluso fines de semana trabajando sin contrato. “Estaba recién casada, los dos médicos pero cada uno en un destino diferente”. “Fue en ese momento cuando nos surgió la opción de poder movernos. En España la situación laboral estaba mal y optamos por marcharnos fuera. De los distintos destinos en los que teníamos la oportunidad de poder trabajar, Suecia era el que más nos convenció”.

“En el Hospital Regional de NÄL comencé como cirujana colorrectal. Podía hacer investigación, crear proyectos, y así puse en marcha una Unidad Multidisciplinar de Suelo Pélvico. Me gustaba mucho la patología colorrectal y en España no tenía la opción de centrarme en algo tan específico como el suelo pélvico. Allí he aprendido todo. Mi primera ecografía endoanal, por ejemplo, y otras muchas técnicas y conocimientos que me han permitido ir creciendo profesionalmente”. Pero llega un momento en el que el planteamiento se modifica.

“Llegó el punto en el que te planteas vivir allí para siempre. Tanto es así que vendimos la casa que teníamos en Almería. Pero la pandemia nos hizo sentir la necesidad de estar cerca de nuestras familias”. Y finalmente decidieron volver.

“El Hospital Universitario Torrecárdenas nos dio todas las facilidades para hacerlo posible. Ahora formo parte de un proyecto que se prevé poner en marcha el próximo año como es la Unidad Multidisciplinar de suelo pélvico. Es una suerte poder volver y trabajar en lo que realmente te apasiona".

"Estoy colaborando en esta iniciativa aportando todos mis conocimientos adquiridos en Suecia donde veíamos incontinencias fecales, en su mayoría en mujeres, de entre 45 y 65 años que habían tenido problemas en el parto y a los 20 años les había surgido la patología. Ahora esto lo vamos a poder tratar desde el hospital almeriense en una unidad que será referente para toda Andalucía”.

“Soy madre de dos hijos, que he podido disfrutar al tiempo que he desarrollado mi carrera, por las facilidades de conciliación que he tenido en Suecia. Con 18 meses de baja maternal que se puede incluso solapar con paternal. Tres meses de vacaciones, horarios compatibles. Todo han sido facilidades y desde luego que la experiencia de estar fuera es increíble. Tanto a nivel personal como profesional, me siento muy satisfecha”.