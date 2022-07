Rosalía y su Motomami World Tour disparan las reservas hoteleras en Almería

La gira internacional 'Motomami World Tour' de Rosalía arrancará el próximo miércoles 6 de julio en el recinto de conciertos de Almería, donde las reservas hoteleras en plena temporada alta han experimentado un repunte de hasta un 25 por ciento para ese día en algunos establecimientos de la capital debido a la afluencia de público que viajará para ver el primero de los diez conciertos que la barcelonesa dará en España antes de visitar otros 15 países así como a la llegada del equipo artístico y técnico que conlleva la producción.

Los trabajos de montaje del gran escenario que se ubicará en el recinto ferial de Almería, con un aforo estimado de 12.000 personas al aire libre, comenzaron hace días con el fin de tenerlo todo listo para un concierto que se anunció el pasado 18 de abril, fecha en la que los hoteles ya comenzaron a recibir sus primeras llamadas, según han confirmado varios agentes del sector a Europa Press.

"Desde que salió la noticia de que iba a abrir la gira en Almería comenzamos a experimentar un aumento de reservas", ha trasladado el director del Hotel Avenida, Antonio Aguilar, quien reconoce que en una semana en el que el establecimiento está "prácticamente lleno" el impacto del concierto se ha dejado notar "entre un 20 y 25 por ciento".

Es precisamente en los hoteles más céntricos de la ciudad en los que más ha repercutido la presencia de la artista internacional. Así, desde la dirección de Hoteles Torreluz han destacado un "pico de ocupación de en torno al 15 por ciento más que resto de la semana", a lo que esperan que puedan sumarse reservas de última hora para aquellos que hayan decidido apurar la compra de sus entradas, según ha explicado su director, José Requena.

La presencia de equipos técnicos, logísticos y artísticos ligados al espectáculo, que se reparten en diferentes alojamientos, también han supuesto un impulso a estas reservas a lo largo de toda la semana incluso para algunas cadenas como Ohtels, que registran más del 90 por ciento de ocupación para los primeros días de esta semana. "Siempre que tenemos cualquier tipo de actividad cultural en la ciudad lo notamos, aunque ahora puede que el efecto se diluya al estar en temporada alta", ha detallado el director del Gran Hotel Almería, Marcos Díaz.

Mejorar la ocupación

El sector ha valorado el impacto de este tipo de eventos que contribuyen a mejorar los datos de ocupación para este verano dado que, si bien este año no influyen las medidas de restricción a la movilidad experimentadas dos años atrás a consecuencia del covid-19, la inflación y, especialmente, el aumento del coste de carburantes unido al déficit de comunicaciones que presenta Almería ha hecho que las reservas se contengan de forma generalizada o que, en su caso, el turista acorte el tiempo de estancia.

Esta situación, no obstante, parece ser más ajena entre los hoteles que se distancia del centro y se ubican en la zona de El Toyo, donde las ocupaciones son altas en términos generales y no varían en función de la presencia de la cantante, ya que los huéspedes, a diferencia de otros establecimientos, no han vinculado su estancia con el show Motomami World Tour, según han constatado desde algunos establecimientos como el Hotel Cabo de Gata Garden y el Hotel Barceló Cabo de Gata.

El sector hostelero también se sitúa entre los principales beneficiados del concierto, si bien desde la Asociación de Hosteleros de Almería (Ashal) desconocen el impacto que, a priori puede suponer en cuanto a un incremento del volumen de clientes en bares y restaurantes antes y después del concierto. No obstante, el alojamiento en las cadenas más céntricas de la ciudad hacen esperar un aumento de las ventas para esa jornada.

Por su parte, los desplazamientos que deben realizarse hasta el recinto de conciertos brindan una oportunidad de negocio adicional al sector del taxi, desde donde reconocen que este tipo de actos genera un aumento notable de servicios. "A lo mejor para ir mucha gente opta por el autobús, pero para volver tiran mucho más de taxi", ha explicado el presidente de Taxi Almería, Juan Antonio Egea.

En una ciudad con escasa competencia por parte de los VTC, los eventos multitudinarios son previstos por parte del sector del taxi, que planifica con refuerzos sus tramos horarios más intensos, de modo que puede llegar a activarse más del 70 por ciento de la flota de la ciudad, esto es, unos 200 taxis, tal y como ocurre durante la feria.

Los preparativos se intensificarán a partir de este lunes con la llegada del grueso de los equipos y la ejecución de detalles para un espectáculo con el que la gira, que cuenta con 46 citas en todo el mundo, calienta motores antes de hacer su segunda parada en Sevilla el próximo 9 de julio.