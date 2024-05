SATSE, CSIF, CCOO y UGT se movilizan para que el SAS cumpla los acuerdos de Atención Primaria

CSIF, SATSE, CCOO y UGT se han movilizado ante ocho grandes hospitales de Andalucía, en Almería frente al Hospital Universitario Torrecárdenas, para reclamar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados hace un año con la Administración sanitaria sobre Atención Primaria y Carrera Profesional.

Las concentraciones se han desarrollado con una importante participación de trabajadores y trabajadoras en los hospitales Torrecárdenas de Almería, Puerta del Mar de Cádiz, Reina Sofía de Córdoba, San Cecilio de Granada, Juan Ramón Jiménez de Huelva, Complejo Hospitalario de Jaén, Regional de Málaga y Virgen del Rocío de Sevilla, y con ellas las organizaciones sindicales han querido dejar claro que “no van a permitir que la Consejería de Salud siga jugando con los profesionales de la sanidad andaluza”.

Los sindicatos convocantes, que representan más del 83% de la Mesa Sectorial de Sanidad, han protestado ante lo que consideran un incumplimiento sin precedentes por parte de la Consejería de Salud, al tiempo que han vaticinado que los pactos de Atención Primaria y Carrera Profesional no van a desarrollarse por completo debido a la ausencia total de presupuesto. Por ello, han anunciado que no abandonarán las protestas hasta conseguir que se cumpla lo pactado.

En este sentido, han recordado que la Consejería de Salud consiguió desactivar las protestas programadas durante el comienzo de 2023 con la promesa de dar un cambio radical en la Atención Primaria, mejorar la situación de los profesionales y agilizar las consultas para poder dar un servicio mucho más efectivo a la ciudadanía.

Además, se comprometió a reconocer un nuevo modelo de Carrera Profesional que situara a los profesionales andaluces al nivel de otras comunidades autónomas. Sin embargo, más de un año después, no se ha cumplido ninguna de las medidas recogidas en sendos acuerdos, según denuncian las organizaciones sindicales.

Las organizaciones sindicales denuncian falta de información por parte de la Administración sobre la situación de la Atención Primaria y señalan que la que tienen es la que consiguen obtener directamente de los centros sanitarios.

En este sentido, denuncian que la situación de este primer nivel asistencial “no ha mejorado en absoluto a raíz de la firma del acuerdo, sino todo lo contrario. Las esperas siguen aumentando de forma descontrolada y los profesionales siguen sufriendo una presión asistencial intolerable”.

“Tampoco se ha producido avance alguno en el nuevo modelo de Carrera Profesional”, según denuncian los sindicatos, que lamentan no haber recibido información sobre el cumplimiento de las medidas acordadas, “que no se han planificado y, lo que es peor, que no se van a concretar ya que no constan partidas presupuestarias para ponerlas en marcha”.

Tanto el acuerdo de Carrera Profesional como el de Atención Primaria constituyen “un nuevo incumplimiento de la Consejería de Salud, no solamente con los 120.0000 profesionales que integran la Sanidad Pública andaluza, sino a los millones de usuarios del Servicio Andaluz de Salud”.

Esta situación que se viene repitiendo en los últimos meses es la que ha llevado a SATSE, CSIF, CCOO y UGT a movilizar a los miles de afectados por esta situación y a convocar manifestaciones en todas las provincias andaluzas como inicio de un calendario de protestas para exigir a la Consejería de Salud y Consumo que cumpla con sus compromisos.