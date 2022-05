“Para nosotros, las andaluzas son una ‘batalla’ por alcanzar la Moncloa”

El secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, ha pasado esta semana por Almería para inaugurar la nueva sede de la formación en la capital, y aprovechar para depositar la primera semilla en la provincia de cara a la carrera para las elecciones de la Junta de Andalucía, que se celebrarán el próximo 19 de junio. Poco más de un mes en el que el partido presidido por Santiago Abascal ha depositado su plena confianza en Macarena Olona como un as en la manga para asaltar la presidencia. Ortega Smith ya deja claro entre los almerienses cual es el futuro de la región si llegan al Gobierno: “cortar el cordón umbilical de las políticas de izquierdas y empezar a hacer las cosas útiles”.

–¿Cómo encara VOX esta precampaña para las elecciones andaluzas?

-Nosotros estamos en campaña permanente desde hace siete años. Éramos pocos y teníamos que movernos mucho. Te pongo el ejemplo de Castilla y León, que comparado con el Partido Popular y el Partido Socialista teníamos la décima parte que ellos de implantación. Lo que pasa es que nosotros hacíamos cuatro y cinco actos diarios desde varios meses antes de la campaña. Es la única manera que teníamos de llegar. Los que somos portavoces nacionales necesitamos movernos mucho. Y ahora sí, en afiliación estamos superando a muchos partidos, al igual que en implantación en municipios. Sin embargo, nuestro histórico ha sido tener que movernos mucho porque no teníamos representación. Nuestra labor ha consistido en estar pueblo a pueblo y calle a calle.

–Pero ya sí se puede decir que tenéis esa infraestructura y, obviamente, visibilidad.

-Sí, ahora sí. Hemos tenido en nuestra historia política tres etapas. La primera la del ninguneo, donde no existíamos. Daba igual lo que hiciéramos, así fuera el acto más multitudinario. Daba igual. Luego pasaron a la fase del insulto, la manipulación y la estigmatización: fascismo, ultraderecha, xenófobos... Y ahora mismo están en la fase que yo llamaría de manipulación de los datos. Es decir, no quieren aceptar y reconocer una realidad, y es que VOX es fuerza de Gobierno. En estos momentos aspiramos al Gobierno de España, y es algo que no terminan creyéndoselo.

"PP y PSOE tienen miedo a la realidad, que es darse cuenta de que VOX ya forma parte del ideario común de los españoles"

–¿Lo considera una fase de miedo?

-Sí, de miedo a la realidad. Tienen miedo a darse cuenta de que VOX ya está en el iderario común de los españoles. Muchos que nos desconocían o tenían una imagen distorsionada de nosotros ya nos conocen de verdad, y eso les pone muy nerviosos. Y es así principalmente en la izquierda, que no tiene miedo al fascismo o la ultraderecha, sino miedo a nuestros resultados, porque saben que nosotros les arrasamos. Es más, en muchas provincias de Andalucía en este momento estamos por delante del PP. Mira Almería, y eso no se cuenta. Hay incluso votantes nuestros en Sevilla que no saben que en esa provincia fuimos más votados que el PP. Estamos en una fase en la que ahora les cuesta reconocer esa realidad, donde esa estigmatización no les ha dado resultado, pues cada vez hay más españoles que ven que somos la única fuerza que defiende muchos temas en los que otros no se atreven a entrar. Lo anecdótico es que con el tiempo han terminando diciendo lo mismo que nosotros. Nos copian. Ya hay algunos discursos donde se habla sobre la patria, la nación, la unidad... que hace unos años salían de VOX y éramos unos fachas. Ahora lo copian porque parece que han visto que esto vende, no lo dicen por convicción, y eso me duele.

–Habla en plural: “Nos ven”. ¿Se refiere a PP y PSOE?

-Sí, el Partido Popular y el Partido Socialista lo que hacen al final es mercado de la política. Y eso significa que en el fondo no se mueven por valores y convicciones, y solo están pensando en que, ¿Ahora pega defender la familia? Pues defiendo a la familia. ¿Defender el aborto? Pues el aborto. ¿La eutanasia? La Eutanasia. Realmente no creen en nada y se guían por lo que dicen las encuestas.

–¿Qué ha cambiado desde el VOX de Vidal-Quadras a hoy?

-Haciendo el símil del hielo, que yo he hecho buceo bajo hielo, y cuando buscas la luz, la vida, tienes que ir a buscar el sitio por donde puedes penetrar para romperlo. Esto es exactamente igual. Nosotros no le hemos descubierto la pólvora a los españoles, no hemos inventado nada, eso subyacía ya en la sociedad. Había una necesidad en el sentido común, en la vivencia, en el ADN de la inmensa mayoría de los españoles de que hay que cuidar nuestro campo, de apoyar a la familia, de que queremos una educación que forme personas preparadas y con valores, que hay que apoyar a quien nos apoya... todo eso estaba ahí. ¿Qué ha cambiado? Pues que a pesar de ese hielo con el que pretendían silenciarnos hemos conseguido romperlo, y en el momento en el que se fraguó en diciembre de 2018 en Andalucía, cuando nos vieron sacar la cabeza, tener visibilidad, ese mensaje ha llegado. Y muchos españoles han dicho: “Si eso es lo que vengo yo diciendo hace veinte años”. Esto lo hemos escuchado mucho, miles de veces, todos los días.

"Cuando veo la tasa de paro en Almería me pregunto: ¿Tenemos que seguir permitiendo que entre inmigración ilegal"

–Ustedes siempre apuestan por “españoles primero”...

-Así es. Primero tienen que estar los españoles. Cuando yo veo que puede oscilar entre un 10 y un 20% la población activa que está en paro en Almería me pregunto: ¿Tenemos que seguir permitiendo que entre inmigración ilegal cuando tenemos muchos españoles que podrían estar trabajando aquí? Por tanto, tenemos que conseguir que los españoles tengan una oportunidad de trabajo y que el todo el que quiera trabajar pueda, y el que quiera vivir aquí no tenga que marcharse.

–En Andalucía hay una carrera de poco más de un mes para un gran reto. Se dio un gran salto en 2018 y ahora entiendo que se quiere dar un salto ‘mortal’. ¿Qué significan estas elecciones para vosotros?

-Hay una similitud, pero es diferente el escenario. En los dos casos las elecciones han sido y son capitales. Pero en 2018 era para alcanzar esa visibilidad, era el último esfuerzo que había que hacer para sacar la cabeza. Hoy es entrar en el Gobierno. ¿En qué Gobierno? En el de Andalucía por supuesto, pero el resultado de estas elecciones serán la antesala de lo que pase en el Gobierno de España. Eso lo sabe todo el mundo, todos los partidos. Nos jugamos en Andalucía no solo el posicionamiento en la región, sino en todo el país. Quien entra con fuerza y quién es marca ganadora o rémora del pasado y perdedor. Vox entra como caballo ganador. Vamos a por todas, a por la presidencia, y si no se consiguiera, sí entrar en el Gobierno, pero eso siendo importante. Andalucía sí determina el Gobierno de España, no hay más que ver como fue aquí donde se cambió el Gobierno, donde nosotros comenzamos a cambiar hacia una mayoría no de izquierdas y también aquí, en Andalucía, se van a posicionar los partidos políticos en la línea de salida de cara a las generales. Para nosotros es una ‘batalla’ por la Moncloa, no por el Gobierno de la Junta. Nos vamos a dejar la piel. Nos vamos a volcar con esta región y le vamos a decir a todos los andaluces que nos den la oportunidad de demostrar que somos fuerza de Gobierno.

–En el caso de tener que formar Gobierno en Andalucía, ¿Cuál es la línea roja de VOX?

-La principal es que la izquierda no entra. Esa es la verdadera línea roja. Es decir, para nosotros lo prioritario de verdad nunca ha sido ningún tipo de interés de VOX, sino de los españoles. Y como no hay nada más nefasto para España que las políticas de izquierda ese es el límite. No solo que no entren en siglas, sino tampoco en políticas.

–Pero la izquierda ahora mismo, y después de muchos años, ya no gobierna en Andalucía...

-Sí, en siglas. ¿Pero de verdad no gobierna? Nosotros hemos dejado de apoyar a este gobierno andaluz porque sigue aplicando las políticas que se prometieron desterrar de la región.

–Entonces, ¿para usted ha sido una continuación de los socialistas?

-Sí, ha sido una total continuación de las políticas de la izquierda. Nosotros prometimos un cambio real: acabar con los chiringuitos políticos, abrir alternativas, gastar dinero público en lo importante, que la sanidad llegue hasta el último rincón, que las infraestructuras funcionen correctamente, en que no se tarden seis horas en llegar de Madrid a Almería, que no haya corrupción... todo eso fue lo que se prometió. Y han llegado y lo único que han demostrado es que son maestros en acomodarse en los puestos, no cerrar un organismo y llega un momento en que nos hemos hartado. Estamos hartos de que se de dinero para los MENA, dinero para la ideología de género, de que se siga suministrando dinero en organismos inútiles y no se bajen de verdad los impuestos. Todo eso nos lleva a decirle a Andalucía que si nos dio la confianza para promover la salida de la izquierda, ahora nos de la fuerza necesaria en el Gobierno para desterrar de verdad su herencia.

–¿Su idea es dar un giro de 180 grados de llegar a la presidencia?

-La izquierda ha dejado una herencia terrorífica de clientelismo y chiringuitos que no se termina de limpiar y hay que poner a Andalucía en la senda de crear empleo y ser una región puntera en España. Y como no nos han dejado hacerlo por una derechita acobardada que no se atreve porque o no quiere que la llamen facha o está muy cómoda en los asientos, pues no pasa nada. Que nos dejen a nosotros, vamos a demostrar que en Andalucía se puede reducir enormemente el gasto público, los impuestos y además estoy deseando, y lo digo de corazón, demostrarle a la izquierda la gran mentira que ha significado en la historia. Se han envuelto siempre en la bandera de defender el interés público, y al final son los que han arruinado las administraciones públicas endeudándolas, los que han robado más que nadie y no han solucionado ningún problema. Además de colgarse también la bandera del ecologismo y lo que han hecho ha sido arruinar nuestro campo convirtiéndolo en un desierto. También dicen que defienden la cultura y es justo lo contrario, pues la sectorizan y solo los que piensan como ellos pueden sobrevivir y al resto lo dejan morir. En Andalucía podemos desmontar todo lo que han hecho.

–¿Cómo lo plasmarían?

-Eso se traduce en mejores servicios públicos, mejores y más puestos de trabajo, además de más calidad en el empleo, mayores inversiones nacionales y extranjeras. Vamos a demostrar que ellos son precisamente el freno a que todo eso hubiera mejorado.

–Macarena Olona, la candidata a la presidencia de la Junta, presentó a Vox en su primer acto oficial de precampaña en Cádiz como “el partido del pueblo”. ¿Es un mensaje estratégico o realmente son un partido para todos?

-Entiendo que ella en su mensaje se refiere a que nacemos del descontento de todos los españoles. No traíamos una herencia del pasado. Por ejemplo podemos es un maquillaje del Partido Comunista. Nosotros no. Veníamos como una reacción lógica de millones de españoles, de esa España a pie, que madruga y que trabaja. Puedo asegurar que esas personas que se esfuerzan, que ganan mil euros... está deseando que llegue VOX porque nosotros de verdad somos garantía de su futuro, de que puedan tener un buen trabajo, que puedan soñar en tener una familia o una jubilación digna. Nacimos sin populismos. Todos somos españoles, respetables, pero sí que representamos a esa España trabajadora, que se esfuerza.

"Designamos a Olona porque ha trabajado muy duro y creíamos que era necesario un perfil con carácter y fuerte presencia en los medios"

–¿Cómo se fraguó y por qué la candidatura de Macarena Olona?

-El Comité Ejecutivo valoró diferentes posibilidades de candidatos y se determinó que había que enviar a una persona con carácter y con presencia fuerte en los medios. Hemos considerado que era bueno mandar una persona ya conocida, que ha trabajado duro y con visibilidad en el Congreso. De ella esperamos un magnífico resultado. Y lo digo sin desmerecer a ninguno de los otros candidatos que vayan por otras provincias. Nunca hemos trabajado con personalismos, siempre en equipo.