Ortega Smith: "Nos costó mucho echar a la izquierda para que nada haya cambiado"

El secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, ha visitado hoy Almería para inaugurar, de forma oficial, la sede de VOX que se encuentra situada en la capital almeriense.

Durante la inauguración de la sede, ubicada en la Avenida de la Estación, Javier Ortega Smith, ha estado arropado por la diputada nacional por Almería, Mercedes Jara, el parlamentario andaluz, Rodrigo Alonso y el presidente provincial, Juan Francisco Rojas.

En la comparecencia ante los medios, Ortega Smith, ha manifestado que “nosotros hemos dicho siempre que no hemos venido a la política para cambiar las siglas, sino para que haya alternativa a las políticas. Todo porque Andalucía se merece cortar el cordón umbilical de las políticas de izquierdas y empezar a hacer las cosas útiles”.

Además, el secretario general de VOX también ha aprovechado para recordar la importancia que tienen estas elecciones en Andalucía del próximo 19 de junio. Donde la formación que preside Santiago Abascal “saldrá a ganar de la mano de su candidata Macarena Olona”.

“VOX sale a ganar, porque hay muchos andaluces que creen que esta es la oportunidad de VOX. Todo pese a que en 2018 muchos nos decían que no teníamos nada que hacer, y pusimos en la calle al PSOE”. Además, ha añadido que “la pena ha sido que el Partido Popular ha decidido llevarse bien con la izquierda y ha abrazado sus políticas globalistas, aunque si algo ha mejorado es porque VOX ha estado insistente con algunos de los cambios”. “Nos costó mucho sacar a la izquierda del gobierno de Andalucía para que ahora haya un seguidismo de sus políticas”.

En cuanto a los temas que afectan a la provincia de Almería, el secretario general de VOX, ha destacado que “Almería necesita un Plan Hidrológico Nacional que lleve el agua a donde falta. Sin olvidar el tema de las comunicaciones, Almería no puede seguir aislada. Además, nuestro sector primario no vea invadidos los mercados con una competencia desleal con productos que no tienen las mismas exigencias sanitarias”.