¡SOS! La Cámara prepara un gran acto cultural en Almería por el Corredor Mediterráneo

La Cámara de Comercio se ha propuesto liderar al empresariado almeriense en la reivindicación del Corredor Mediterráneo en Almería y la primera parada será un gran acto cultural el próximo 10 de septiembre que pretenden que se convierta en un punto de inflexión y movilice a la provincia ante la desidia de las administraciones públicas. Consciente de que el próximo año el AVE llegará a Murcia y Almería será la única que se mantenga en su isla, en una posición de aislamiento perenne, el presidente Jerónimo Parra tiene claro que a partir de ahora no habrá más lobby que el que los almerienses sean capaces de activar.

El empresariado del levante peninsular bajará la intensidad de sus reclamaciones y es fundamental que desde Almería exista una fuerte presión para que se agilicen las obras ante los continuos retrasos. “Esta provincia volverá a quedarse en el vagón de cola y es fundamental que tengamos una plataforma de defensa colectiva de esta infraestructura ferroviaria que se escuche aquí y en Madrid”, argumenta el presidente de la Cámara que pide unión sin fisuras a los agentes económicos y sociales y a las instituciones almerienses. El pleno cameral respaldó hace unos días la propuesta de Jerónimo Parra que lleva meses trabajando en un gran acto cultural que se celebrará el próximo 10 de septiembre en las Almadrabillas con la presencia del empresariado de todo el arco mediterráneo.

Contará con un presentador de lujo, uno de los periodistas de mayor tirón en las ondas en nuestro país, y también con los cómicos y humoristas de la tierra que precisamente llevan ya algunos años ironizando sobre la llegada del AVE. Jerónimo Parra recuerda que hace falta más unión que nunca y quiere implicar a la agricultura como sector más damnificado en el corto y medio plazo por la pérdida de competitividad al no disponer de la capacidad de exportar a través del Corredor Mediterráneo. Entiende que se sumarán las firmas de referencia de la provincia, entre las que no pueden faltar Cosentino o Cajamar, a las que pedirá colaboración en el sostén del futuro lobby almeriense.

A partir no descarta nada. Si las obras siguen a un “ritmo tan pésimo” habrá grandes movilizaciones, tal y como advirtió al ministro José Luis Ábalos en su última visita: “Si nos seguís tomando el pelo como hasta ahora no se va a plantar toda la provincia en Madrid, pero 400 almerienses nos metemos en el Ministerio”. Al anterior, Íñigo de la Serna, también le recordó siendo vocal de la Cámara que no se pueden tolerar más cuentas de la lechera cuando llegó con su calendario. Jerónimo Parra está dispuesto a liderar el lobby almeriense por el AVE y a dejarse la piel por una infraestructura que requiere de un fuerte impulso constructivo.