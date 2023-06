Salud celebra la ‘XIV Semana de Promoción de hábitos de vida saludable’

La delegación territorial de Salud y Consumo celebra desde el 29 de mayo hasta el 5 de junio de 2023 la ‘XIV Semana de Promoción de Hábitos Saludables’ en los centros sanitarios de la provincia, con el objetivo de difundir entre la población almeriense los beneficios de una alimentación equilibrada y de la práctica regular de actividad física moderada, así como luchar contra la prevalencia del tabaquismo.

El eje de esta edición es la Estrategia de la Red Andalucía Saludable, dónde se trabaja no sólo la salud física, sino también el bienestar emocional, promoción de activos en salud, etc. Esta semana, que ha ido creciendo en participación, ha sido instaurada como tradición para recordar que los centros sanitarios son centros de promoción de la salud y no sólo de enfermedad, dando la importancia a la promoción de hábitos saludables, el trabajo con la comunidad, en equipo multidisciplinar y multiprofesional y generando recursos y activos en salud y contribuyendo al empoderamiento de la ciudadanía.

El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha incidido en la importancia que han adquirido los hábitos de vida saludable en el día a día para tratar de evitar determinadas enfermedades, así como en la práctica de ejercicio moderado. “Una dieta que incluya frutas, verduras y hortalizas, además de caminar al menos 30 minutos cada día, pueden contribuir a mejorar nuestra salud”, ha destacado.

Distrito Sanitario Almería, Poniente, Área de Gestión Sanitaria Norte, y los hospitales Torrecárdenas, Poniente y La Inmaculada cuentan con un calendario de actividades para toda la semana , que pueden ser consultadas a través de las redes sociales. La Delegación de Salud y Consumo lleva a cabo asimismo actividades en las que pueden participar los profesionales.

Las actividades que se han programado para los usuarios se centran en talleres de alimentación saludable, higiene postural, fisioterapia, relajación para pacientes, temas relacionados con la sexualidad, rutas a pie para incentivar el ejercicio físico moderado y el contacto con la naturaleza, actividades para dejar de fumar y mesas informativas para aprender a detectar el cáncer de colon y otras patologías.

Escaleras es salud

El proyecto Escaleras es Salud forma parte de las actuaciones de promoción de la vida activa de la Consejería de Salud y Consumo para fomentar la actividad física en la población andaluza, desde la nueva estrategia de promoción de una vida saludable. Desde la Delegación de Salud han animado a realizar esta sencilla forma de realizar actividad física en esta Semana Saludable y adquirir el hábito.

La Consejería de Salud y Consumo adopta la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de fomento de la actividad física en la población, como medida fundamental para prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles de nuestra sociedad. Por este motivo, esta línea de acción forma parte del desarrollo de los Planes Integrales de salud (Diabetes, Cardiopatías, Oncología, etc).

Una vida activa implica que las personas adultas realizan una actividad física de intensidad moderada, al menos 5 días a la semana, dedicando cada día al menos 30 minutos (60 minutos en los menores). Entre las medidas destinadas a que las personas logren tener una vida activa, que han demostrado su eficacia, se encuentran los proyectos destinados a promover el uso de las escaleras en vez del ascensor.

En esta línea, la Consejería anima a las personas a que, en su vida diaria, suban y bajen escaleras, en vez de utilizar el ascensor. También se invita a las personas responsables de centros públicos, laborales, etc a que pongan en marcha campañas de información y otras intervenciones que contribuyan a conseguir este fin.