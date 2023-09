Salud dice que la ambulancia "tardó 16 minutos y no 40" en asistir a una persona que falleció en Almería

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha lamentado "enormemente" el fallecimiento de un hombre a finales de agosto en una calle del centro de Almería capital mientras esperaba atención médica, y ha afirmado que, en contra de lo que han denunciado familiares y testigos, la ambulancia "tardó 16 minutos pese a estar todos los recursos ocupados", y no 40 minutos. "Tendría que haber llegado antes, pero no podemos, es imposible, tener un recurso de urgencia para cada urgencia, así que lo que tenemos que hacer y lo que lo hacemos es gestionar", ha asegurado en respuesta a una pregunta formulada este jueves por el grupo socialista en el Parlamento andaluz. Catalina García, quien ha dado "el pésame" a la familia del hombre fallecido el 27 de agosto, ha dicho que la Consejería dará traslado a la Fiscalía de "todos los datos" que se recogen el registro de llamadas "grabadas" al 061.

"No vamos a tener ningún problema en dar los datos a la Fiscalía. Tenemos las conversaciones grabadas. Los tiempos están ahí y no tardó eso la ambulancia", ha remarcado, al tiempo que ha afeado al parlamentario andaluz del PSOE, Juan Antonio Lorenzo, que "enseñe recortes de prensa". García también se ha referido a una segunda denuncia que apunta a que una vecina de El Alquián también habría fallecido tras esperar "45 minutos" la llegada de una ambulancia. "No, no fue así. Tardó siete minutos y esa es la información que va a ir a la Fiscalía", ha apuntado. En una primera intervención, la consejera de Salud ha indicado que "en esa zona existen los mismos recursos" que cuando "gobernaba" el PSOE para después acusar a los socialistas de "mentir y de asustar a la población de forma continuada con un tema tan importante como la salud". "Este gobierno es transparente, este gobierno reconoce errores y déficit, pero trabaja para solucionarlos y nunca nos vamos a agotar pese a esa oposición catastrofista que no beneficia en nada a los andaluces", ha indicado para concluir invitando a "una oposición constructiva".

Por su parte, Lorenzo, quien ha remarcado que, en el caso del hombre fallecido en una calle del casco histórico había un "centro sanitario a 300 metros", ha enmarcado ambas denuncias en el "gravísimo apagón programado" que está "sufriendo" Almería "por la gestión" del Gobierno andaluz y ha subrayado que no son "incidencias aisladas". Ha precisado que en Almería los centros de salud "ya no tienen citas disponibles, se han cerrado consultas por falta de médicos, hay ambulancias que tardan 45 minutos y también ausencia de pruebas diagnósticas tan simples como una ecografía" y ha acusado a García "de no tomarse en serio su responsabilidad". "¿Usted cree que los almerienses confiamos ya en ser asistidos a tiempo? Probablemente no y las personas mayores tienen miedo. Así que no jueguen, por favor, con nuestra salud", ha concluido.