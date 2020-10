La comarca del Levante está en el punto de mira de la Consejería de Salud y Familias después del aumento de casos por coronavirus de las últimas semanas. Así lo confirmó este lunes el consejero, Jesús Aguirre, en su visita al Hospital de la Inmaculada. Por ello, el delegado territorial, Juan de la Cruz Belmonte, ha asegurado este martes que la situación es preocupante y se están estudiando las medidas que se van a tomar para intentar controlar la expansión del virus.

En este sentido, el delegado ha hecho hincapié en pedir a los ciudadanos "precaución" y respeto a las normas antiCOVID. "Estamos coordinados con los ayuntamientos para tomar más medidas de control de los casos positivos y sus contactos. Asimismo, se va a intensificar la labor en este sentido de las fuerzas y cuerpos de seguridad ya que hemos percibido que no se cumplen todas las medidas", señala Belmonte Mena.

Asimismo, el responsable provincial de Salud ha puesto el foco en las "no ferias o ferias dormidas que celebran muchos municipios de la comarca en estas fechas". El delegado ha pedido a los ciudadanos responsabilidad y que "no celebremos en casa lo que no nos dejan celebrar fuera". Y es que ha insistido en la necesidad de limitar las reuniones sociales para evitar contagios.

El delegado de Salud ha anunciado que este miércoles se reunirá el Comité de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de Almería para elaborar un informe con los últimos datos y proponer a la Consejería de Salud una serie de medidas de cara a los próximos 14 días en el Levante. Estas irían desde cribados masivos hasta otras medidas más restrictivas, como limitación de horarios, según ha expresado Belmonte Mena ante los medios de comunicación.

Cabe recordar que este lunes el consejero Jesús Aguirre anunció "medidas especiales" para la comarca del Levante por la alta incidencia del virus en varias localidades cuyos datos son preocupantes, como Albox, Huércal-Overa, Pulpí, Cuevas del Almanzora, Vera y Los Gallardos.

Siguen creciendo los casos en Los Gallardos

El caso más llamativo es el de Los Gallardos, donde la incidencia este martes ya supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, según ha adelantado el delegado de Salud. "Los Gallardos es un pueblo pequeño, por lo que tenemos que medir qué actuaciones debemos llevar a cabo, porque no es lo mismo una gran ciudad donde la transmisión es más fácil, que un pueblo pequeño".

Juan de la Cruz Belmonte ha informado de que el brote surgido en este municipio tiene su origen en la actividad laboral y ha puesto la lupa sobre los "transportes del trabajo a la casa, ya que es un sitio donde se pueden crear diferentes focos de contagio". Por ello incide en la necesidad de guardar las medidas de precaución necesarias en transportes colectivos o individuales, "utilizar siempre las mascarillas y además restringir las salidas y reuniones con personas que no sean de nuestro propio grupo de convivencia".

Según ha sabido Diario de Almería, la mayoría de las personas contagiadas en Los Gallardos trabajan en empresas agrícolas de Pulpí. "Aunque se sigue investigando de donde procede el brote los epidemiólogos me transmiten tranquilidad porque sabemos de dónde puede venir y por dónde se puede atajar", asegura el delegado.