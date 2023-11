El parque de San Isidro de Almería, cerrado, quemado y refugio de personas sin hogar

Prohibido el paso y el uso de los juegos. Es cartel que los niños leen desde este verano en el parque de San Isidro en Nueva Andalucía, un espacio desagradable y nada acogedor hasta para poder echar un rato de palique desde que el 10 de julio apareciera calcinado. Desde entonces, las familias aguardan a las prometidas actuaciones del Ayuntamiento de Almería, si bien no hay licitaciones en marcha.

Los vándalos se cebaron el pasado año con este parque de Nueva Andalucía, muy frecuentado por padres con sus hijos. Las llamas dejaron del todo inservibles los columpios y toboganes, que fueron rápidamente de retirados por la empresa concesionaria del Ayuntamiento, si bien el aspecto, quemado, sigue siendo el mismo desde entonces. Cerrado, se ha convertido en refugio de personas sin hogar.

Las familias contemplan con recelo lo que entienden una demora en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los responsables municipales, quienes alertaban en su momento de los graves daños causados por las llamas y la necesidad de una notoria inversión, valorada en 50.000 euros, al objeto de reponer la normalidad en estos jardines y posibilitar el regreso de los niños.

Los daños ocasionados fueron cuantiosos, pues además de haber sufrido desperfectos que son irrecuperables en los elementos de ocio infantil, también se ha dañado el suelo que era de césped artificial. “En esta ocasión los vándalos han ido mucho más lejos, por lo que no se trata solo de sustituir unos columpios por otros, sino que la intervención en la zona conlleva una obra más amplia y la adjudicación de un contrato”, explicaba este pasado verano el concejal de concejal delegado de área de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juanjo Segura.

Aunque ya han transcurrido cuatro meses, el Ayuntamiento de Almería no ha licitado trabajos para la reparación del parque y no hay anuncios públicos al respecto, aunque podría ser una de las actuaciones que la citada área ha contemplado en los presupuestos municipales para el próximo año sobre cuya confección aún trabaja el equipo de gobierno. Se espera, no obstante, que pronto la alcaldesa de Almería, María Vázquez, eleve las nuevas cuentas a Pleno para su entrada en vigor a principios de año, lo que permitiría el inicio del expediente para la contratación de la mejora de este parque infantil con nueva área de juegos.