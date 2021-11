Indalecio Gutiérrez: “Sánchez ganó contra el aparato, después Espadas y ahora me toca a mí”

No esperó ni al congreso regional del PSOE-A en Torremolinos. Fue el primero en presentar su candidatura para liderar al partido en Almería antes incluso de conocerse que no seguiría José Luis Sánchez Teruel. Indalecio Gutiérrez Salinas, diputado nacional y secretario de Organización del PSOE en la Agrupación de la capital almeriense, encabeza la candidatura Renovar para Avanzar en consonancia, tal y como reitera, con el Federal de Pedro Sánchez y el regional de Juan Espadas.

– Ha reunido más de 1.200 avales y dice sentir el respaldo mayoritario del partido en Almería. ¿Quién ha avalado y está detrás del proyecto de Indalecio Gutiérrez?

– No me gusta dar los nombres públicamente hasta que se vayan pronunciando. Sólo te puedo decir que las personas con más experiencia en la gestión institucional y orgánica dentro del partido en sus diferentes etapas en la provincia me han avalado. Algunos están ya en un segundo o tercer plano, pero siguen sintiendo el partido y consideran que soy el mejor candidato. Para mí que todas esas personas que han sido diputados, senadores, alcaldes y alcaldesas, concejales, secretarios generales y de organización es un gran valor. Personas que han tenido la dirección del partido y confíen en mí es todo un orgullo. Hemos recibido más de 1.200 avales sin presión ninguna, sólo de la ilusión que se ha generado y hemos multiplicado por cinco los necesarios.

– En unas primarias en las que se está intentando ir a la integración, en algunas provincias hay dos candidatos, pero en Almería se enfrentan tres con su desgaste...

– Evidentemente todos los compañeros y compañeras tienen la legitimidad y el derecho a presentar su candidatura y es respetable. Pero en este tipo de procesos no se puede jugar, hay que ser realista y serio. Si presentas una candidatura es porque tienes opciones reales de ganar las primarias. Y hay veces que no entiendo el por qué surgen determinados candidatos que no tienen opción y yo que tengo los pies en el suelo desconozco la pretensión cuando el propio Juan Espadas quiere listas de unidad. Nunca me presentaría sin ninguna posibilidad de ganar las primarias.

– ¿Cuándo dirá Juan Espadas quién es su candidato?

– Juan Espadas es el secretario general del PSOE-A, será cuidadoso de respetar los procesos orgánicos y no hará ninguna intervención pública en favor de las candidaturas de las provincias. Pero aunque estará al margen para no interferir en las primarias, solo puedo decir que fui su coordinador de campaña en las primarias en Almería y soy una personas de su absoluta confianza. A partir de ahí yo también voy a ser respetuoso y no voy a decir nada que Juan no haya dicho públicamente.

– Desde la dirección regional presionan para que haya una lista. ¿Cómo están las negociaciones?

– Nosotros somos compañeras y compañeros que representamos diferentes opciones de dirigir el partido, pero no podemos olvidar que nuestra batalla real no está dentro del PSOE, sino contra otras formaciones políticas e ideologías políticas. Yo estoy dispuesto siempre a integrar y a ser generoso porque necesitamos tener un partido que aglutine a la mayoría, que todos los compañeros tengan responsabilidades y se sientan representados y a partir de ahí trabajar necesitamos esa unidad para tener los mejores resultados electorales en los próximos comicios que posiblemente serán las andaluzas. Todos conocen ya mi disposición plena a integrar a los otros candidatos y a los que tienen detrás.

– Pero siempre con la condición de ser el cabeza de lista...

– Hombre, tengo los apoyos mayoritarios, represento la renovación, un proyecto nuevo para la provincia de Almería, conectado con el Federal de Madrid y Regional de Andalucía, y no hay ninguna razón que me diga que me tengo que integrar en otra lista. Me gustaría aglutinar a todos los compañeros de la provincia porque todos tienen un valor político y de trabajo que necesitamos para que llevar a la ciudadanía el mensaje del PSOE. Así que vamos a esperar que nos llamen porque vez que nos hemos acercado a los otros dos candidatos han crecido sus aspiraciones entendiendo por debilidad nuestro gesto de generosidad.

– ¿Cómo valora que Sánchez Teruel en su paso a un lado haya respaldado a uno de los candidatos?

– En primer lugar quiero agradecerle su trabajo dedicación en estos últimos diez años y medio en los que ha dirigido el partido con sus aciertos y desaciertos. Ha considerado que su etapa terminaba y eso entiendo que es una virtud porque no todo el mundo sabe cuando tiene que dar un paso a un lado. Pero debería haberse mantenido neutral con los tres candidatos y no apoyar claramente a uno. Ha querido hacerlo así y tiene todo el derecho del mundo, pero puede contaminar la opinión de los militantes y no le ha importado darle ese empujón a Juan Antonio.

– El aparato del PSOE a nivel provincial es grande y sus raíces profundas en las agrupaciones. ¿No cree que parte como favorito el candidato de continuidad?

– Eso es una creencia que se tiene siempre que hay un proyecto de renovación y se enfrenta a la estructura orgánica. Pero está claro que no siempre tienen la mayoría porque no se habrían producido nunca las renovaciones que han caracterizado a este partido. Esa creencia es un tremendo error porque el desgaste del proyecto existente ha generado que los militantes se decanten por otras opciones. Pedro Sánchez triunfó contra el aparato y cuando Juan Espadas ha ganado ha ocurrido igual. Y en Almería ocurrirá lo mismo, ahora me toca a mí. Pero es que nosotros en cierta medida también representamos a la estructura orgánica porque desde hace diez años soy secretario de Organización de la Agrupación Local más grande de España (nota aclaratoria: en otras ciudades se estructuran por distritos y en Almería es delegación única).

- Aunque el capítulo del susanismo ya se cerró, la candidatura de Juan Antonio parte de un vínculo claro con ese proyecto. ¿Es su mejor baza para propiciar el cambio?

- Si tú has sido la cabeza visible en la provincia de una estructura orgánica anterior el desgaste y situación de esa dirección te penalizarán.

– ¿Qué ofrece al socialismo de Almería? ¿Qué cree que aportará?

– Lo primero es la reconstrucción social del partido y las agrupaciones. Y para revitalizarlas hay que visitarlas habitualmente, teniendo un contacto permanente con la ejecutiva y todos los cargos del partido, conociendo sus problemas y ayudándoles a solventarlos. Creciendo en militancia, conectando socialmente en los municipios y haciendo análisis de los territorios y comarcas de las políticas hay que desarrollar a nivel provincial. Y luego existen áreas que requieren un gran trabajo como la comunicación, formación y cultural porque el PSOE tiene que conectar socialmente. Es un partido que cuando gana elecciones tiene una conexión potente y debe estar en todos los ámbitos de la sociedad. Y eso se hace con mucho trabajo y dedicándole muchas horas.

- ¿Y eso no se hacía hasta ahora?

Se ha hecho, lo que pasa es que desde hace algunos años había un claro agotamiento del proyecto y la estructura y se está perdiendo esa conexión social. Necesitamos un proyecto nuevo, revitalizado, con ganas e ilusión, para recuperar fuerza. Hay sedes que se están cayendo a pedazos y nadie ha ido a visitarlas en años. La Universidad de Almería era un bastión de la izquierda y se ha derechizado. Hay que reconectar con el mundo de la cultura y las organizaciones sindicales, desarrollar actuaciones para crecer en militancia...

- ¿Quién formaría la ejecutiva de Indalecio Gutiérrez?

En la próxima ejecutiva provincial van a estar representadas todas las agrupaciones y comarcas de la provincia porque es necesario que todos los territorios tengan voz en la ejecutiva y sean correa de transmisión de todas las políticas de nuestro proyecto. Las que me han apoyado y mi equipo van a formar parte de la ejecutiva, pero también van a estar las que han optado por otras opciones.

– De 59 personas que tiene la ejecutiva regional, sólo tres de Almería. ¿No están infrarrepresentados?

– Puede ser que la representación no nos parezca suficiente y tuviera que haber sido más grande, pero si te digo que los están en esa ejecutiva son compañeros de una gran valía política y personal. Me quedo con eso, puede ser que cuantitativamente estemos infrarrepresentados, pero cualitativamente estamos muy bien representados.