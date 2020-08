Sara Fernández: “Estuve escuchando mi cuerpo durante el confinamiento”

“He salido muy fortalecida de esta situación, ha sido un trabajo muy introspectivo tanto como persona como bailarina. Me compré una comba para no dejar de saltar y hacía yoga. Ha habido días que he estado siete horas entrenando. Y también ha habido un gran control sobre la comida, porque en ese encierro la tentación era comer y comer”, subraya Sara Fernández.

La Compañía Nacional de Danza marca su vida

Con 17 años, Sara Fernández hizo las pruebas en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid. “Me aceptaron, pero me bajaron un curso para equiparme con la gente de Madrid. No fue fácil, pero había una asignatura que era el taller coreográfico que me gustaba muchísimo porque nos preparaban para hacer actuaciones a final de curso. Tuve la suerte de participar en una coreografía de Ricardo Franco y en ese momento logré mucha más confianza y me sentía más segura”. En el año 2006, Europa Danse ‘06 viene a hacer audiciones a estudiantes del Conservatorio y cogen a Sara Fernández. “Estuve varios meses en Europa Danse ‘06 bailando por Suiza y Francia”, apunta. Tras Europa Danse ‘06, estando Sara en Francia la llama Tony Fabre, para que se incorpore a la Compañía Nacional de Danza 2,